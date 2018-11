Glasujte za najboljši avto leta in osvojite nagrade

Avtomobilski trg v Evropi in v Sloveniji je kljub pretresom zaradi zahtev po zniževanju izpustov CO2 in prehodu na merilni cikel WLTP, letos ponovno v vzponu. Letos je ali še bo na slovenske ceste zapeljalo 26 avtomobilov, ki so tudi izpolnili kriterijem za uvrstitev v izbor Slovenski avto leta 2019.

Na potezi ste bralke in bralci

Med spodaj navedenimi kandidati boste bralci, poslušalci in gledalci v izboru sodelujočih medijev najprej izbrali pet finalistov. Med temi bomo nato predstavniki sodelujočih medijev določili končnega zmagovalca. Ta bo moral zadostiti širokim pojmom ustreznega avtomobila za Slovence in Slovenke. Mora biti torej dovolj moderen, varen, prijazen do okolja in tudi cenovno razumno dostopen. Vabimo vas k glasovanju prek spodnje glasovnice.