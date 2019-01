Idealen avto: Kako ga prodajajo Slovencu, ki ima 23 tisočakov

Ocene vseh petih finalistov izbora

Lani smo v finalu izbora za Slovenski avto leta v uredništvu Siol.net na prvo mesto postavili hondo civic. Če smo iskreni, bi najraje enako storili tudi letos. Imel je odličen paket dinamičnega in praktičnega avtomobila, učinkovite motorje in predvsem nekaj zanimivih rešitev. Na primer slovenski 'glas' avtomobila in zložljivo zadnjo polico, kakršne v drugih avtomobilih ni. Morda smo kakšno takšno simpatično rešitev v avtomobilih pričakovali tudi letos.

Lanskega zmagovalca volkswagen pola je letos na tronu nasledil ford focus. Na Siol.net smo v finalu avtomobile razporedili v naslednjem vrstnem redu: ford focus, škoda karoq, kia ceed, volkswagen T-roc in volvo XC 40. Zakaj?

Finale je bilo letos eno najbolj izenačenih do zdaj. Kot premijski avtomobil je izstopal le volvo XC40, vsi štirje predstavniki 'ljudskega' razreda pa so bili tehnološko, varnostno in cenovno zelo izenačeni. Pri vseh smo ocenjevali celoten avtomobilski paket; to je dovolj privlačno zunanjost, prostornost in praktičnost za povprečnega slovenskega voznika ali manjšo družino.

Pomembna je bila tudi cena avtomobila, uspešnost na trgu in (v manjši meri) prijaznost znamke do nakupnih navad kupca. Dejstvo, da kar trije uvozniki finalistov (Ford, Kia, Volvo) nimajo spletnega konfiguratorja za nakup novega vozila in da eden med njimi (Kia) ne omogoča dostopa do kataloga (PDF) brez oddanega elektronskega naslova za obveščanje o ponudbah, pač ni krivda avtomobila. Medtem v avtomobilskem svetu vse pogosteje poslušamo zamisli o neposredni spletni prodaji in vsaj ena znamka (Tesla) to tudi že zelo učinkovito počne …

Ford focus Škoda karoq Kia ceed VW T-roc Volvo XC40 Gregor Pavšič 1. 2. 3. 4. 5. Gašper Pirman 1. 2. 3. 5. 4. Aleš Črnivec 1. 3. 2. 4. 5.

Avtomobilska klasika ali športni terenec? Po našem mnenju je bil v finalu zmagovalcu fordu focusu najbližje škoda karoq. Njegov štirikolesni pogon je sicer drag, a zato nudi zelo praktičen in vsakdanje uporaben avtomobilski paket. Tudi zato so Slovenci na ta avto pripravljeni čakati več kot pol leta ... Foto: Uroš Modlic

Pozitivnon presenečenje izbora in avtomobilskega leta je nova kia ceed. Avto je zelo dober in ima ugodno ceno, še najbolj pa mu manjka ščepec avtomobilske karizme in drznosti ... Foto: Uroš Modlic

Pohvalno: številni varnostni sistemi že serijski

Ko smo finaliste cenovno primerjali, smo izbrali eno izmed šibkejših različic bencinskih motorjev z ročnim menjalnikom, a nismo pozabili na dodatke kot so kovinska barva, samodejna klimatska naprava, parkirne senzorje, vzvratno kamero in nepogrešljive varnostne opreme – med temi so kajpak sistem Front assist za preprečevanje trka v mestih, po možnosti radarski tempomat, funkcija Lane assist in sistem za opozorilo ob prečnem prometu med vzvratno vožnjo. Tega med vsemi ocenjujemo kot enega najbolj uporabnih, zato hvalimo dejstvo, da ga imajo na voljo vsi finalisti letošnjega izbora.

Cene finalistov podobne, popustov ne …

Če ne upoštevamo popustov, bi tako opremljeni ford focus, kia ceed in škoda karoq stali okrog 24 tisočakov. Cenejši je volkswagen T-roc, ki ima (podobno kot polo) v Sloveniji zelo konkurenčno ceno.

Cenovne razlike so dokaj majhne, razlike v popustih pa večje. Škoda in Volkswagen jih uradno ne nudita, pri Fordu znaša popust 1.500, pri Kii pa osnovni kar 3.200 evrov (dodatni visok popust na financiranje).

Določene razlike pri razpoložljivosti sistemov pa vendarle obstajajo, tako na primer ceed radarski tempomat nudi le v kombinaciji s samodejnim menjalnikom. Hvalimo serijsko založenost avtomobilov z varnostnimi asistenčnimi sistemi.

Pregled – Kaj imajo in česa nimajo finalisti izbora?

Ford focus Škoda karoq Kia ceed VW T-roc Volvo XC40 Meniji v slovenščini Ne Da Ne Da Da Štirikolesni pogon Ne Da Ne Da Da Doplačilo za sam. menjalnik 1.900 EUR 2.100 EUR 1.200-1.800 EUR Okrog 1.600 EUR Serijsko Spletni konfigurator Ne Da Ne Da Ne Front Assist serijsko Da Da Da Da Da Zaznavanje pešcev in kolesarjev serijsko Da Da Ne Da Da Lane Assist serijsko Da Ne Da Da Da Opozorilo prečni promet (dodatna oprema) Da Da Da Da Da Sovoznikov sedež nastavljiv po višini serijsko Ne Da Ne da Ne Dnevne luči LED serijsko Da Da Da Da Da Doplačilo žarometi LED 885 EUR 956 EUR 490 EUR 760 EUR Serijsko Samodejna klimatska naprava serijsko Ne Da Ne Ne Ne Parkirni senzorji zadaj serijsko ne Da Ne Da Ne

Vsi finalisti ne nudijo slovenskih menijev. Zgoraj slovenščina pri škodi karoq, spodaj največ slovaščina pri kii ceed. Tudi ford focus nima možnosti slovenskega jezika. Foto: Gregor Pavšič

Prostor na zadnji klopi je zgleden, pri focusu in karoqu ga je za odtenek več kot v ceedu, Foto: Gregor Pavšič

Osnovno vprašanje: avtomobilska klasika ali športni terenec?

V finalu sta trčila dva avtomobilska svetova. Na eni strani dva predstavnika klasičnega nižjega spodnjega razreda, na drugi pa bolj ali manj klasični športni terenci. Zato smo si postavili vprašanje, koliko več avtomobila kot sta karoq in T-roc v smislu 'terenskega' potenciala sploh nudita. Oba imata namreč štirikolesni pogon na voljo le z najmočnejšim dizelskim motorjem in zato tudi staneta 30 tisočakov. Tako tudi izpadeta iz relativnega območja cenovne dostopnosti.

Focus, karoq in ceed so enako dolgi (4,3 metra) in imajo skoraj enako medosno razdaljo, T-roc pa je za približno 10 centimetrov krajši. Karoq je v primerjavi s focusom od tal oddaljen za dodatne 3,5 centimetre, pri focusovi različici ST-Line še za dodaten centimeter. To ne glede na le dvokolesni pogon karoqa prinaša prednosti pri skoku na robnik, tudi na makadamski cesti in pri lezenju čez občasne manjše terenske ovire.

Zmagovalni ford focus nudi odličen paket, ki pa ni popoln

Vseeno pa prisegamo na avtomobilsko klasiko in zato smo na sam vrh tudi na Siol.net postavili novega forda focusa. Ta nudi veliko različic, je cenovno relativno dostopen in predvsem v svojem naboru nudi (nekatere tudi serijsko) številne pomembne varnostne sisteme.

Focus se pelje odlično, je naravnan po meri nekoliko bolj dinamičnega voznika in iz vidika udobja zaostaja za tekmecem kot je kia ceed. Pri focusu hvalimo številne razpoložljive doplačljive sisteme, žal pa na primer nima slovenskih menijev.

Danes se je postavil na vrh razreda, a ga pri branjenju položaja čaka zelo težko delo. Z novo generacijo je sicer ponudil odličen paket, ki pa na nobenem področju ne postavlja resnično novih standardov. Ker želi biti konkurenčen prej po vsebini kot ceni, bo iz vidika primerjave zanimiv prihod nove generacije volkswagen golfa. Focus čakajo tudi izzivi na področju elektrifikacije pogonov, saj bo imel ceed v tej generaciji že tudi priključno hibridno različico.

Škoda karoq nudi tudi digitalne merilnike, enako velja tudi za volkswagen T-roca in volva XC40. Kmalu jih bo imel tudi ceed. Foto: Gregor Pavšič

Škoda z novim odličnim avtom po meri kupca, karoqu težko kaj očitamo

Priznamo, zelo težko smo se odločili glede prvega in drugega mesta in nad prepričljivo focusovo zmago smo bili presenečeni. Škoda karoq je namreč izjemno dober avtomobilski paket. Tako iz vidika udobja kot opreme, prav tako tudi cene dvokolesno gnanih različic. Na voljo je manj motorjev kot pri focusu, zaradi svoje zasnove je med ovinki seveda manj prepričljiv od focusa, a zato nudi zelo praktične rešitve v prtljažniku, ima slovenske menije, digitalne merilnike in podobno.

Iz vidika napredka pa je bil kia ceed za nas razred zase. Udobje, varnost in cenovna dostopnost so njegovi izraziti aduti. Kdor udobje in prostornost postavlja pred dinamičnost (in posledično nekoliko večjo utesnjenost), bo v njem morda še bolj zadovoljen kot v focusu. Med ovinki ceed iz vidika vodljivosti in občutka na volanu še ni na ravni focusa. Največji minus avtomobila pa je njegova konservativnost, ceedu enostavno manjka nekaj več oblikovalske drznosti in s tem povezane karizme. Tudi to pa je del izbora čustvenega nakupa novega avtomobila, ki danes v tem razredu stane vsaj okrog 25 tisočakov.

Oddani glasovi v finalu letošnjega izbora. Foto: Uroš Modlic

Ocene finalistov izbora

Foto: Gregor Pavšič Ford focus



Focus že od prve generacije dalje v ospredje potiska odlične vozne lastnosti, vendar je v dvajsetih letih odrasel in v ospredje potisnil še družinsko uporabnost ter raznoliko izbiro številnih izvedenk. Poleg večkrat nagrajenih trivaljnih motorjev iz družine EcoBoost, se slovenski kupec lahko odloča med običajno opremljenimi focusi, terensko obarvanim active, športno naravnanim ST-line, prestižnim vignale in tudi karavansko različico. Ne smemo pozabiti tudi na varnost. Focus v osnovni opremi ponuja kar nekaj asistenčnih sistemov, številni pa so na voljo za doplačilo. Pri ogledu prtljažnega prostora nas je sicer bolj navdušil ceedov, ki ima bolje urejene prostore in bistveno lažje zapenjanje roloja. Focus že od prve generacije dalje v ospredje potiska odlične vozne lastnosti, vendar je v dvajsetih letih odrasel in v ospredje potisnil še družinsko uporabnost ter raznoliko izbiro številnih izvedenk. Poleg večkrat nagrajenih trivaljnih motorjev iz družine EcoBoost, se slovenski kupec lahko odloča med običajno opremljenimi focusi, terensko obarvanim active, športno naravnanim ST-line, prestižnim vignale in tudi karavansko različico. Ne smemo pozabiti tudi na varnost. Focus v osnovni opremi ponuja kar nekaj asistenčnih sistemov, številni pa so na voljo za doplačilo. Pri ogledu prtljažnega prostora nas je sicer bolj navdušil ceedov, ki ima bolje urejene prostore in bistveno lažje zapenjanje roloja.

Foto: Gregor Pavšič Škoda karoq



Karoq uspešno sledi zapovedim znamke Škoda, ki v ospredje postavlja družinsko uporabnost in uporabnikom olajša vsakodnevno življenje s številnimi dodatki Simply clever. Kljub svojim kompaktnim dimenzijam se je karoq dokazal s prostornostjo na zadnji klopi, v prtljažnem prostoru pa preseneti z uporabnimi malenkostmi. Večopravilna enota med drugim zna slovensko. Za na vrh mu je zmanjkalo nekaj več pogonskih kombinacij in štirikolesni pogon je na voljo le pri dizelskem agregatu. Karoq višjo osnovno ceno opravičuje z boljšo serijsko opremljenostjo – že prvi paket je namreč opremljen z avtomatsko klimatsko napravo in s parkirnimi senzorji zadaj. Pri škodi zahtevajo največ doplačila za samodejni menjalnik in žaromete v tehnologiji LED. Karoq uspešno sledi zapovedim znamke Škoda, ki v ospredje postavlja družinsko uporabnost in uporabnikom olajša vsakodnevno življenje s številnimi dodatki Simply clever. Kljub svojim kompaktnim dimenzijam se je karoq dokazal s prostornostjo na zadnji klopi, v prtljažnem prostoru pa preseneti z uporabnimi malenkostmi. Večopravilna enota med drugim zna slovensko. Za na vrh mu je zmanjkalo nekaj več pogonskih kombinacij in štirikolesni pogon je na voljo le pri dizelskem agregatu. Karoq višjo osnovno ceno opravičuje z boljšo serijsko opremljenostjo – že prvi paket je namreč opremljen z avtomatsko klimatsko napravo in s parkirnimi senzorji zadaj. Pri škodi zahtevajo največ doplačila za samodejni menjalnik in žaromete v tehnologiji LED.

Foto: Gregor Pavšič Kia ceed



Korejci so storili ogromen napredek naprej in enemu izmed najbolj priljubljenih modelov v ponudbi spremenili več kot le ime. Ceed je tehnološko povsem dorasel tekmecem in jih v določenih primerih tudi prehitel. Stavi predvsem na udobje v vožnji in ima med izbrano peterico daleč najbolj udobne sedeže. Na voljo je tudi kot karavan, ki ima ogromen prtljažnik, z dvema globokima predaloma, dobrim rolojem in ravnim dnom. Pritožb nismo imeli niti na zadnji klopi, kjer je ob optimalno nastavljenem sedežu ostalo še na pretek prostora za kolena. Želeli bi si, da bi imel ceed nekoliko več karizme in da bi bil pametni prilagodljivi tempomat na voljo tudi pri ročnem menjalniku. Korejci so storili ogromen napredek naprej in enemu izmed najbolj priljubljenih modelov v ponudbi spremenili več kot le ime. Ceed je tehnološko povsem dorasel tekmecem in jih v določenih primerih tudi prehitel. Stavi predvsem na udobje v vožnji in ima med izbrano peterico daleč najbolj udobne sedeže. Na voljo je tudi kot karavan, ki ima ogromen prtljažnik, z dvema globokima predaloma, dobrim rolojem in ravnim dnom. Pritožb nismo imeli niti na zadnji klopi, kjer je ob optimalno nastavljenem sedežu ostalo še na pretek prostora za kolena. Želeli bi si, da bi imel ceed nekoliko več karizme in da bi bil pametni prilagodljivi tempomat na voljo tudi pri ročnem menjalniku.

Foto: Gregor Pavšič Volkswagen T-roc



Volkswagen je dimenzijsko najmanjši avtomobil v peterici, zato se mu v največji meri pozna nekaj manj centimetrov prostora v potniški kabini. Na zadnji klopi je bilo prostora dovolj za kolena, a ob družinski uporabi jih bo kaj hitro zmanjkalo. Ima pa T-Roc po uradnih podatkih za svoje mere razmeroma velik prtljažni prostor. Škoda le, da ima visok nakladalni rob in je ob postavljeni polici na višji ravni, ki ga razdeli na dva dela, precej plitek. Tako kot karoq, tudi T-Roc pozna slovenščino. T-roc stavi na povečano individualizacijo in atraktiven, nekoliko kupejevski videz, zato je tudi med vsemi prostorsko najslabše izkoriščen. Volkswagen je dimenzijsko najmanjši avtomobil v peterici, zato se mu v največji meri pozna nekaj manj centimetrov prostora v potniški kabini. Na zadnji klopi je bilo prostora dovolj za kolena, a ob družinski uporabi jih bo kaj hitro zmanjkalo. Ima pa T-Roc po uradnih podatkih za svoje mere razmeroma velik prtljažni prostor. Škoda le, da ima visok nakladalni rob in je ob postavljeni polici na višji ravni, ki ga razdeli na dva dela, precej plitek. Tako kot karoq, tudi T-Roc pozna slovenščino. T-roc stavi na povečano individualizacijo in atraktiven, nekoliko kupejevski videz, zato je tudi med vsemi prostorsko najslabše izkoriščen.