Najboljša kombinacija? Terenski dodatki, avtomatik in bencinar.

Active, ST-line in titanium so višje stopnje opreme, ki vsaka v svojo smer nadgrajujejo osnovnega focusa trend edition. Drugačnost je že na prvi pogled očitna pri testnem focusu 1.5 ecoboost, katerega naziv active je še oplemeniten z oznako business.

Ocena



Oprema active dviga testnega focusa nad preostale različice s serijskima strešnima nosilcema in povečanim odmikom od tal. Ta znaša 30 milimetrov na sprednji in 34 na zadnji osi, s čimer vabi tiste voznike, ki radi zavijejo dol z asfalta na malo bolj sproščeno vožnjo po grobih podlagah.



Aktiven življenjski slog voznika focusa active morda ni tako izpostavljen kot pri na okrog prisotnih vozilih SUV, vendar dovolj, da se opazi. Bolj robustni odbijači, zaščitne plošče dvignjenega podvozja, posebne obrobe blatnikov, to so elementi klasičnih SUV-jev, pri Fordu pa so še poskrbeli, da se active posebej razlikuje od cenovno enakovrednega, lepim cestam namenjenega focusa ST-line.



Fokus ponuja vozniku pet možnih nastavitev, tri v zvezi z načinom vožnje in dve za ustrezen oprijem glede na vozno površino. Torej gre za izbiro dveh različnih značajev vozila, saj se programi "normal", "eco" in "sport" nanašajo na urejene ceste, "slippery" in "trail" pa na manj oprijemljive površine.



Active business testnemu focusu dodaja parkirna tipala, električno poklopni ogledali, navigacijski sistem z 8-palčnim zaslonom in 4,2-palčni barvni zaslon med merilnikoma. Med dodatno opremo (6.060 evrov), ki testnega focusa ovrednoti na 30.340 evrov, omenimo žaromete LED (885 evrov), samodejno parkiranje, kamero in terensko zaščito vrat (770 evrov), paket s preklopom luči, branjem znakov, nadzorom smeri in zbranosti voznika (640 evrov), ozvočenje B&O (535 evrov) …

Motor: bencinski turbo 1.5 110 kW



Poraba na testu: 7,3 l/100 km



Cena vozila: 30.340 evrov

Četrtič pišemo o focusu četrte generacije

Ta trditev prešteje samo teste, sicer je naših poročil še več. Poleg novic in prikaza samodejnega parkiranja smo poročali tudi s prve vožnje focusa po Španiji. V testu karavanske različice active business (19.11.2019) smo tudi že predstavili Fordovo transformacijo vozila spodnjega srednjega razreda v crossoversko smer.

Tako kot smo pri "aktivnem" karavanu pojasnili, da je dvignjen nad običajnega, je tudi testni focus crossover dvignjen od tal. Spredaj, zadaj, od spodaj in celo bočno je "odbojno" obložen in kajpak opremljen, kot ste lahko prebrali, z dvema dodatnima voznima profiloma.

Za vožnjo po urejenih cestnih površinah so vozniku na voljo vozni profili "eco", "normal" in "sport". Foto: Gašper Pirman

Notranjost smo že spoznali

Lahko bi ponovili ugotovitve iz opisa karavanskega focusa active business, glede prtljažnika pa prepisali del testa dizelske Zadnji odbijač je enako kot sprednji terensko robusten, dodatna zaščitna plošča pa sega še pod vozilo. Foto: Gašper Pirman kombilimuzine z opremo titanium business.

Naj na hitro spomnimo, da smo hvalili udobje za štiri, mehke obloge, ergonomijo, počutje za volanom, povezljivost sistema sync 3, dopolnjenega z akustiko B&O, in potarnali nad prosojno ploščico, ki bi se morala umakniti projekciji na vetrobransko steklo.

Okrogel gumb v vlogi prestavne ročice smo lepo sprejeli, glede ušesc za volanskim obročem pa še vedno trdimo, da sta premajhni. Kljub naraščajočim zahtevam za popolno digitalizacijo konservativno in trmasto hvalimo po dva primerno velika okrogla gumba za rokovanje z radiem in klimatsko napravo.

Uravnotežena in malo mehkejša vožnja

Mehkejša je od drugih različic focusa, v primerjavi z večino vozil golfovega razreda, pa je focus active trši. Manj se nagiba in še vedno si želi ovinkov, čeprav je njegovo podvozje tri centimetre višje. Sem seveda spada tudi hvala Fordovemu natančnemu in neposrednemu volanu z manj kot dvema zavrtljajema in tri četrt.

Naš referenčni ovinek je z merilnikom na 63 (60 po garminu) prevozil kot športnik, ne da bi silil naravnost ali da bi nam hotel izpuliti volan iz rok. Ko smo vajo ponovili s tempomatom, so mu senzorji umiril hitrost vse do 50 na uro ob izhodu iz ovinka. Focusov tempomat bi lahko prepričal tudi kakšnega nasprotnika teh naprav.

Posebnost v notranjosti focusa active business je stikalo za izbiro petih različnih profilov vožnje. Foto: Gašper Pirman

Menjalnik se je upiral osmi prestavi

Za 8-stopenjski menjalnik focusa active trdimo, da ni najbolj "active". Hočemo reči, da tudi v načinu "sport" ni prav bliskovit. Sicer deluje brezhibno in nezaznavno, uboga zavolanski ušesci, lepo je usklajen s samodejnim izklopom motorja in ponovnim zagonom. V samodejnem načinu ("normal" in "eco") počaka do 1.900 vrtljajev, v programu "sport" pa vrti malo prek 3.000.

Kot zanimivost povemo, da je med spremljanjem porabe pri hitrosti 90 na uro (94 garmin in 1.800 vrtljajev) sistem vedno izbral sedmo prestavo in ni ubogal niti ročnega ukaza za preklop v osmo. Program pač dosledno zahteva 1.900 vrtljajev in pika.

Eko delovanje v mestu

Bencinski motor pred semaforji dosledno ugaša in focus miruje. Funkcija "auto hold" deluje samodejno brez stikala, naj bo menjalnik v D ali če voznik prestavi v N in popusti zavoro. Seveda se motor lahko samodejno zažene, kadar je električni sistem preobremenjen, takrat pa le ni vseeno, v katerem položaju je menjalnik. Poraba, ki jo Fordovi merilniki med postanki prikazujejo v litrih na uro, je precej manjša v položaju na N (okoli 0,9 l/h) kot pa v D (okoli 1,5 l/h).

Focusa active krasi unikatna mrežica, razpeta prek odprtine za zajem zraka. Žarometa LED samodejno menjata dolžino svetlobnega snopa in znata v ovinek posvetiti vnaprej. Foto: Gašper Pirman

Pričakovana poraba 7,3

Prtljažni prostor focusa tudi pri različici active meri 375 litrov s priborom za popravilo pnevmatike in 341 z zasilnim rezervnim kolesom. Foto: Gašper Pirman Tako smo namerili po treh točenjih goriva tudi s soglasjem potovalnega računalnika. Med enakomerno vožnjo z dejansko hitrostjo 50 na uro (53 po merilniku) porabi rahlo dvignjeni focus le 3,7 litra. Ta zgledna varčnost v idealnih pogojih mu ne pomaga v realnih mestnih razmerah, kjer smo se vozili s porabo med sedmimi in osmimi litri na sto.

Na odprtih cestah z največ 90 na uro po garminu nam je focus porabil 7,1, čeprav je na kratkih ravnicah s tempomatom na 94 porabil le 5,0. Meritve so bile bolj usklajene na avtocesti, kjer je poraba tako na kratkem ravnem odseku kot med Ljubljano in Novim mestom znašala 6,9. Radarski tempomat smo nastavili na 135, kar je pri 2.100 vrtljajih ustrezalo dejanski hitrosti 130 na uro.

Testna poraba je 0,2 litra večja od deklarirane z metodo WLTP in dober liter večja od uporabe vozila, preden smo ga prevzeli. Predhodniki so morda malo bolj pritiskali na plin ali pa uporabljali programe, ki so manj varčni.

Galerija: kaj prinaša paket active?

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23