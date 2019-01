Presenečeni Slovenci: 'Ljudski' avto ustavil, premijski ne #video

Poudarjamo: za prometno varnost je danes še vedno najpomembnejši voznik in asistenčni sistemi, kljub njihovemu stalnemu napredku, ga še ne morejo nadomestiti. Novi avtomobili so vse varnejši, sistemi pa še ne dovolj zanesljivi za popolno zaupanje. Toda če avtomobil samodejno reagira in prepreči eno (tragično) nesrečo, je s tem svoje poslanstvo že opravil …

Poudarjamo: za prometno varnost je danes še vedno najpomembnejši voznik in asistenčni sistemi, kljub njihovemu stalnemu napredku, ga še ne morejo nadomestiti. Novi avtomobili so vse varnejši, sistemi pa še ne dovolj zanesljivi za popolno zaupanje. Toda če avtomobil samodejno reagira in prepreči eno (tragično) nesrečo, je s tem svoje poslanstvo že opravil … Foto: Uroš Modlic

Izbor za najboljši avtomobil leta v Sloveniji je že 27 let ogledalo avtomobilskega trga v Sloveniji in tudi trendov v širši avtomobilski industriji. Kot narod, ki je bil stoletja tesno povezan s tehniko, smo že pregovorno navezani na svoje jeklene konjičke. V Sloveniji jih je registriranih več kot milijon in tudi lani so slovenski vozniki kupili okrog 50 tisoč novih. V izboru je bilo skupno 28 novih modelov in pet finalistov, ki smo jih nazadnje razporedili v vrstnem redu ford focus, kia ceed, škoda karoq, volkswagen T-roc in volvo XC40, je bilo le vrh ponudbe novih vozil v lanskem letu.

Nakup novega avtomobila? Naloga ni lahka …

Finale izbora Slovenski avto leta smo letos v AMZS-jevem Centru varne vožnje na Vranskem prvič izpeljali tudi v družbi naših bralcev. Ti so lahko sami preizkusili vseh pet finalistov, videli nekatere razlike med njimi in spoznali tudi del našega dela.

Naloga tistih, ki so danes za nakup novega avtomobila pripravljeni plačati od 20 do 30 tisoč evrov, ni lahka. Ponudba na trgu je resnično velika in kdor želi za svoj denar dobiti največ avtomobila, se bo moral prebiti skozi številne kataloge, cenike in sezname opremskih paketov. Številne znamke v Sloveniji ne ponujajo spletnih konfiguratorjev vozil. Nekatere med njimi jih poznajo v tujini, na našem bistveno manjšem trgu pa ne, zato je danes (če se osredotočimo le na finaliste) lažje kupiti sebi primernega volkswagna ali škodo kot forda, kio ali volva.

Nakup avtomobila je za reševanjem stanovanjske problematike za večino druga največja naložba v življenju, pri kateri je treba misliti na marsikaj. Prav gotovo ne le na mamljive popuste, temveč tudi na višino mesečnih obrokov financiranja, preostanek vrednosti, izgubo vrednosti posameznega modela, pa na stroške vzdrževanja in podobno.

V finalu izbora Slovenski avto leta smo videli preizkušene avtomobilske rešitve in brez resnično omembe vrednih novosti. Teh bo najbrž več v prihodnjih letih. Foto: Uroš Modlic

Volkswagen T-roc je eden izmed avtomobilov, ki je oblikovan in izdelan po meri kupca s poudarjenimi apetiti po všečnem in vpadljivem vozilu. Na račun kupejevske zasnove crossoverja je v notranjosti nekaj manj prostora. Foto: Uroš Modlic

Pogrešali smo izrazitejše novosti in napovedi trendov

V finalu letošnjega izbora nismo videli veliko pravih tehnoloških ali trendovskih novosti. Med peterico so bile že preizkušene avtomobilske rešitve. Na eni strani dve klasični kombilimuzini in na drugi trendovski crossoverji oziroma športni terenci. Noben avtomobil ni ponudil česa resnično novega in za nobenega ne moremo reči, da na kakršenkoli način vidneje napoveduje nove avtomobilske trende.

Prav zato bodo v prihodnjih letih izbori še bolj zanimivi. Na ceste bodo na primer prišli novi pogoni. Najprej priključni hibridi (tudi kia ceed), nato tudi povsem električne različice (tudi volvo XC40). Z novimi pogoni se bo postopno menjala tudi celotna arhitektura avtomobilov. Pogonski motorji bodo lahko manjši, kar bo zagotovilo več prostora v notranjosti vozila, baterije v dnu vozila nižajo težišče in izboljšujejo vozne lastnosti in podobno.

Vsaj v primeru izbora Slovenski avto leta pa bodo finaliste še najprej izbirali bralci sodelujočih medijev, zato je seznam prvih petih avtomobilov pravzaprav najbolj demokratičen glas trga.

Video: Praktične rešitve v prtljažniku škode karoq

Že majhna rešitev, kot je utor roloja v prtljažniku, olajša marsikaj

Naše goste na Vranskem smo postavili za volan vseh avtomobilov in tam so med njimi tudi sami opazili nekatere razlike. Na primer vozno natančnost focusa, prostornost ceeda in dober pogled na cesto v nekoliko višjem karoqu. Pokazali smo, da tudi uradnim podatkom o prostorninskih litrih v prtljažniku ne gre slepo verjeti in da največ šteje osebni preizkus želenega vozila. Pri karavanskem focusu in ceedu smo opazili podrobnost pri napenjanju zaščitnega roloja v prtljažniku. Ceed ima poseben utor, focus pa ne, zato je ta rešitev v korejskem avtu do voznika prijaznejša.

Neprilagojena zakonodaja: varnejši avto je dražji in voznik plačuje dražje zavarovanje

Pod črto smo bralcem pokazali predvsem pomen varnostno-asistenčnih elementov. Slovenska zakonodaja danes žal še vedno ni prilagojena varnemu avtomobilu. Voznik, ki izbere več takih sistemov in je posledično bolj varen udeleženec cestnega prometa, bo zaradi višje nakupne cene plačeval tudi višje zavarovanje. Precej sistemov pa postaja serijskih in ta seznam se bo tudi zaradi strategije Evropske unije (prometni sektor vodi Violeta Bulc) v prihodnje še dopolnjeval.

Dodatni denar bi pri nakupu novega avtomobila porabil za: bolj atraktivna platišča 0,00% +

dvobarvno zunanjost, oblikovalske dodatke 0,00% +

Močnejši pogonski motor 0,00% +

Varnostne sisteme 100,00% +

Večji infozabavni zaslon, boljši avdio sistem ... 0,00% +

Ustavljanje pred tako umetno oviro nikakor še ni samoumevno. Foto: Gregor Pavšič

Asistenčni sistemi so za voznika vse bolj nepogrešljivi

Pri finalistih je bil serijski sistem za opozorilo in preprečevanje naleta, ki lahko nezbranega voznika vsak dan reši med vožnjo po avtocesti ali na primer v naseljih. Dovolj je že en pogled stran in zgodi se nesreča. Vsi varnostni elementi (Lane Assist za pomoč pri držanju vozila znotraj prometnega pasu) so namenjeni asistenci in ne nadomeščajo voznika. Pri boljših avtomobilih znajo ti že zelo suvereno samodejno peljati po avtocesti. Eden najboljših je mercedes-benz razred A.

Med ključnimi varnostnimi sistemi izpostavljamo opozorilo za prečni promet pri vzvratni vožnji. Nesreče na parkiriščih sicer ne zahtevajo življenj, lahko pa preprečijo manjše trke in številne nevšečnosti. Ti sistemi, nekateri med njimi tudi samodejno zavirajo, preverjeno delujejo zelo dobro. Ta sistem je pogosto v paketu za zaznavanje vozil v mrtvem kotu, predvsem pa tudi doplačljivi sistemi niso zelo dragi.

Video: Avtomobili se pred oviro ne ustavijo vedno

Zakaj se kia pred oviro ustavi, volvo pa pogosto ne

Eden izmed preizkusov na Vranskem je prikazal tudi samodejno zaviranje pri hitrostih okrog 30 kilometrov na uro pred umetno naletno tarčo. To je bil večji platnen zaboj z narisanim avtomobilom. S tem smo preverjali zanesljivost samodejnega zaviranja pri nizkih mestnih hitrostih. Tudi na podobnih preizkusih v preteklosti smo prišli do enakega spoznanja: to je zelo dober asistenčni sistem, na katerega pa se ne gre povsem zanašati. Nekateri finalisti so pred oviro zanesljivo samodejno ustavili, ob drugi priložnosti (in podobnih razmerah) pa niso niti malo zavirali.

Tako sta se med vsemi petimi finalisti najbolj zanesljivo ustavljala kia ceed in ford focus, oviro pa je največkrat zadel Volvov športni terenec. Kot je pojasnil njihov predstavnik, pri tem radar oviro sicer zazna, nato pa se kamera odloča, ali pred seboj vidi avtomobil, pešca, kolesarja ali podobno vnaprej določeno obliko. Če ovire na prepozna, občasno torej ne zavira. Pri tem velja poudariti, da gre le za nazoren prikaz delovanja in da je resnični položaj v prometu vendarle drugačen.

Avtomobilske inženirje bi danes težko prepričali, naj stopijo pred avtomobil in preizkusijo samodejno zaviranje. Tak sistem bo v realnem prometu morda preprečil nesrečo v situaciji, ki je voznik sploh ne bi zaznal. Že to pomeni postopen tehnološki napredek na področju prometne varnosti, pri kateri pa je voznik še vedno ključni dejavnik. Vsi varnostni sistemi so za zdaj le pomočniki.