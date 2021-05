Takšne so cene in popusti: nekatere čakajo tudi pol leta

Ford focus je bil zmagovalec primerjalnega testa, kjer se je izkazal tudi v cenovni primerjavi. Zanj trgovci med vsemi nudijo tudi največ popusta. Foto: PRIMA Vseh devet avtomobilov ima primerljivo opremo. Povprečna cena tako opremljenih avtomobilov je znašala 21.784 evrov. To ceno so dvigali nekateri modeli (mazda 3, volkswagen golf, ford focus), ki so zelo dobro opremljeni že s serijsko opremo. Predvsem dodajanje varnostnih sistemov lahko ceno dvigne za od 500 do tisoč evrov. Z vidika popustov so ceno najbolj prilagodili trgovci pri Fordu, najmanj pa pri Citroenu, Renaultu in Oplu. Povprečni popust je znašal dobrih 1.700 evrov.

Z upoštevanjem primerljivih paketov opreme med avtomobili ni bilo velikih razlik. Škoda scala in peugeot 308 sta imela ceno nekaj pod 21 tisočaki, mejo 22 tisoč evrov so presegli opel astra, renault megane in seat leon.

Pregled primerljivih cen, zavarovanj in servisov za prvih pet let (v EUR):

osnovna cena cena z dodatno opremo popust končna cena zavarovanje 5 let servisi do 5 let ali 150.000 km Škoda scala ambition 1.5 TSI 150 19.956 22.446 2.434 20.650 3.355 1.725 Peugeot 308 allure pack 1.2 puretech 130 21.690 22.490 1.524 20.965 3.025 1.874 Citroen C4 feelpack 1.2 puretech 130 21.610 22.801 1.140 21.661 3.080 1.874 VW golf life 1.5 TSI 130 23.526 24.273 2.434 21.838 3.145 1.725 Mazda 3 plus 2.0 G122 23.460 23.460 1.500 21.960 2.924 1.582 Ford focus connected 1.0 ecoboost 125 23.340 24.960 3.000 21.960 3.240 1.566 Seat leon style 1.5 TSI 130 21.520 23.806 1.610 22.196 3.024 1.725 Renault megane edition one TCe 140 22.302 23.343 1.100 22.243 3.468 1.751 Opel astra GS line 1.2 T 130 22.510 23.801 1.220 22.581 3.065 1.590

Mazda 3 je bogato serijsko opremljena in zato je bila med tistimi avtomobili, ki so povišali primerljivo ceno testne deveterice. Foto: PRIMA

Kot kaže zgornja tabela, znašajo razlike v servisih za obdobje petih let oziroma 150 tisoč prevoženih kilometrov do okrog 300 evrov. Manj kot 1.600 evrov bi za servise plačali pri opel astri, mazdi 3 in fordu focusu. Dokaj podobni so razponi tudi pri zavarovanju, kjer na premijo vplivajo redne nakupne cene in ne tiste s popusti. Tak primer je ford focus, na drugi strani zaradi močnejših motorjev tudi škoda scala in renault megane.

Omeniti velja, da je zaradi znanih težav s polprevodniki pri določenih modelih precej dolga čakalna doba. Razmere so pri številnih trgovcih izropale zalogo novih in do največ tri leta starih rabljenih avtomobilov. Pri določenih različicah bo treba trenutno na nov avtomobil spodnjega srednjega razreda čakati tudi več kot pol leta.