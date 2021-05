Osmerica proti "kralju" VW golfu: eden ga je premagal

V primerjalnem testu PRIMA sodeluje sedem slovenskih medijev. Tokrat so bili pod drobnogledom avtomobili spodnjega srednjega razreda. Prvi trije so bili ford focus, volkswagen golf in mazda 3.

V primerjalnem testu PRIMA sodeluje sedem slovenskih medijev. Tokrat so bili pod drobnogledom avtomobili spodnjega srednjega razreda. Prvi trije so bili ford focus, volkswagen golf in mazda 3. Foto: PRIMA

Ford focus je postal med devetimi avtomobili zmagovalec primerjalnega testa spodnjega srednjega razreda. Z vsestranskostjo je ugnal volkswagen golfa in mazdo 3, ki je prvo mesto izgubila zaradi svoje nepraktičnosti. Primerjalni test prek 36 ocenjevalnih parametrov nudi natančen vpogled v posamezne avtomobile in iskanje vozila po željah kupcev. V povprečju so avtomobili z dodatno opremo in popusti stali 21.784 evrov.

Končni vrstni red primerjalnega testa. Foto: PRIMA Ford focus sicer ni več najnovejši avtomobil, a še vedno zna prepričati s svojo vsestranskostjo in visoko ravnjo konkurenčnosti v vseh ocenjevalnih segmentih primerjalnega testa devetih avtomobilov spodnjega srednjega razreda. Prav s celovitostjo je pred tremi leti postal tudi slovenski avto leta, danes pa je postal tudi cenovno bolj konkurenčen. Focus se resda ni pocenil, a ob upoštevanju primerljive opreme so se mu s cenami približali ostali.

Najresnejši tekmec focusa na testu je bila mazda 3. Japonski avtomobil je najvišjo oceno dosegel kar v treh od petih ocenjevalnih skupinah. Brez konkurence je pri seznamu serijske opreme, premijskem občutku, posledično tudi zelo privlačni ceni. Pelje se prav tako odlično, za razliko od focusa pa ima jasno hibo. To je zasnova zadnjega dela, ki negativno vpliva na praktičnost, počutje na zadnji klopi in velikost prtljažnika. Pri Mazdi so se namensko odločili za tako zasnovo vozila, področje praktičnosti (družinskosti) pa prepustili modelu CX-30.

Mazdo je sicer za eno točko v skupnem seštevku vseh primerjalnih parametrov ugnal volkswagen golf. Še vedno ostaja zelo celovit in vsestranski avtomobil, tudi s konkurenčno končno ceno in lastniškimi stroški. V notranjosti se zdi kar prekomerno digitaliziran.

Nekaterih avtomobilov trgovci za test niso zagotovili (kia ceed, hyundai i30, toyota corolla …), mnogi kandidati v tem razredu pa so danes tudi že precej ostareli. To velja predvsem za opel astro in peugeota 308, ki bosta oba še letos predvidoma dobila svoja naslednika.

Primerjalni test PRIMA združuje 36 različnih ocenjevalnih parametrov. Končni vrstni red je prikaz vsestranskosti avtomobilov, toda z vidika zahtev kupcev je zelo pomemben vpogled v posamezne ocene. Tako tudi potencialni kupci najlažje najdejo avtomobil po lastnih željah in potrebah. Focus se pelje odlično, škoda scala je kraljica praktičnosti, na tem področju je zelo močan citroen C4. Najbolj prefinjen, prav gotovo kar premijski občutek, nudi (le) mazda 3.

Konkurenca spodnjega srednjega avtomobilskega razreda je pisana. Nekateri avtomobili so novi, mnogi čakajo na naslednika. Citroen je svoj model C4 približal tudi videzu oziroma zasnovi blagih križancev. Foto: PRIMA

Vrstni red avtomobilov po posameznih ocenjevalnih sklopih. Foto: PRIMA

Največji prtljažnik med devetimi kandidati je imela škoda scala, najmanjšega mazda 3. Foto: PRIMA

Pri udobju so največje razlike na zadnjih sedežih. Na sprednjih se v vseh sedi zelo dobro. Foto: PRIMA

Pri udobju na sedežih spredaj ni bilo velikih razlik, bolj očitne so bile zadaj. Veliko povedo izmerjene dimenzije prostora za kolena in glavo, kjer je treba izpostaviti tudi posledico "športnih" sedežev – ti so za voznika in sovoznika zelo všečni, potniku zadaj pa močno okrnijo pogled naprej in v nekaterih primerih vzamejo dragocen prostor za noge oziroma stopala pod sedežem.

Odlagališča v kabini kažejo očiten trend na bolje, saj sta se najslabše odrezala najstarejša avtomobila na testu. Enako velja tudi pri ergonomiji, Volkswagnov dvojec golf-leon pa je točke izgubil tudi zaradi pretirane digitalizacije.

Omeniti velja, da sta bila med štirimi, ki nimajo reže za prezračevanje za zadnje potnike, tudi dva, ki sta se uvrstila na stopničke – ford focus ter mazda 3. Enako velja še za astro in peugeota. Zanimiv je tudi podatek o prostoru, ki ostane med otroškima sedežema, kjer je zmagal focus (27 centimetrov), najslabša pa je bila scala (23 centimetrov).

Novejši avtomobili kot je citroen C4 imajo več odlagalnih površin in boljšo ergonomijo. Francoski avtomobil je vrnil vrtljiva stikala za klimatsko napravo. Foto: PRIMA

Prostorninske razlike med prtljažniki so bile velike. Največjega ima scala z osnovnimi 467 litri. Le še peugeot 308 (420 litrov) in renault megane (402 litra) gresta čez mejo 400 litrov. Najmanjši prtljažnik ima mazda 3, in sicer 351 litrov osnovne prostornine. To je torej 116 litrov manj kot scala – ali natančno za četrtino scalinega prtljažnika.

Ob podiranju zadnje klopi se prtljažnik scale poveča do 1.410 litrov. Tu pa se ji najbolj približata ford focus (1.354 litrov) in seat leon (1.301 liter). Spet je najslabša mazda 3 s komaj 1.026 litri. Razlika do scale je torej skoraj 400 litrov (384 litrov).

Toda to je le teorija in uporabnost prtljažnikov smo preverjali tudi v praksi z zlaganjem torb različnih oblik. Najbolje se je po pričakovanju izkazala scala, zelo dober je bil focus, prav tako tudi peugeot 308 in renault megane. Najslabše mazda 3, a enako dokaj slabo tudi golf in astra.

Mazda 3 je bila najbolj premijski avtomobil na testu. Odlikuje jo zelo visoka raven serijske opreme in ugodna cena. Njena hiba je le praktičnost zadnjega dela, saj pri Mazdi vlogo družinskega vozila raje prepuščajo modelu CX-30. Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Čeprav ima focus v vstopni opremi komaj 4,2-palčni, scala pa 6,5-palčni zaslon, je standard za zaslone danes vsaj osem palcev. Citroen C4 ima že od vstopne opreme dalje 10-palčnega. Glede splošnega vtisa za sredinski zaslon so najboljši trojec iz Volkswagnoveg koncerna in opel astra. Citroen, Peugeot, Ford in Mazda še vedno ne govorijo slovensko. Foto: PRIMA

Cenovne razlike med devetimi avtomobili – sploh ob izbrani primerljivi opremi – so bile majhne. Navzdol so s cenami izstopali najcenejša škoda scala, peugeot 308 in citroen C4, mejo 22 tisočakov pa so (z upoštevanjem dodatne opreme in popustov) presegli opel astra, renault megane in seat leon.

Nekoč "draga" mazda 3 in ford focus sta ostala na podobni ravni, podražili pa so se njuni tekmeci in to jih zdaj cenovno dokaj izenači. Povprečna cena primerljivo opremljenih modelov z upoštevanjem popustov je tokrat znašala 21.784 evrov.

cena s primerljivo opremo in popustom zavarovanje za pet let servisi do pet let in/ali 150 tisoč kilometrov Opel Astra GS Line 1.2 T 130 22.581 EUR 3.065 EUR 1.590 EUR Renault Megane Edition One TCe 140 22.243 EUR 3.468 EUR 1.751 EUR Seat Leon Style 1.5 TSI 130 22.196 EUR 3.024 EUR 1.725 EUR Mazda 3 plus 2.0 G122 21.960 EUR 2.924 EUR 1.582 EUR Ford Focus connected 1.0 ecoboost 125 21.960 EUR 3.240 EUR 1.566 EUR VW Golf life 1.5 TSI 130 21.838 EUR 3.145 EUR 1.725 EUR Citroen C4 Feel Pack 1.2 puretech 130 21.661 EUR 3.080 EUR 1.874 EUR Peugeot 308 allure pack 1.2 puretech 130 20.965 EUR 3.025 EUR 1.874 EUR Škoda Scala Ambition 1.5 TSI 150 20.650 EUR 3.355 EUR 1.725 EUR

Pisana druščina spodnjega srednjega razreda, ki velja količinsko za tretji najbolje prodajani avtomobilski razred v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman

Povprečni popust za dobrih 1.700 evrov

Tokrat so začetno ceno s cenika najbolj prilagodili Fordovi trgovci, najmanj pa pri Citroenu, Renaultu in Oplu – v povprečju so kupci tega segmenta na račun popustov prihranili malo več kot 1.700 evrov. Razlika med najcenejšim (ford focus) in najdražjima avtomobiloma (C4 in 308) pri strošku servisa na pet let in oziroma ali 150 tisoč kilometrov je le 300 evrov oziroma manj kot 20 odstotkov skupnega zneska.

Za cenovno primerjavo smo uporabili primerljivo nakupno ceno. Nekoliko so jo dvignili novejši modeli, ki so zelo dobro opremljeni že v nižjih različicah (focus, mazda 3, golf), sploh ko govorimo o sodobnih vozniških pomagalih. Z dodajanjem slednjih lahko hitro zvišamo nakupno vrednost za 500 do tisoč evrov. Vrednostno pa nakupi v tem razredu pri posameznih znamkah zagotovo odstopajo, saj imajo kupci različne zahteve oziroma pričakovanja.

Kdo je porabil najmanj, kdo največ?

Kot smo pričakovali, so bile razlike v porabi med vsemi devetimi modeli majhne. Nekaj več razlik se pokaže le na avtocesti in pri mestni vožnji, kjer sta izstopala focus in C4 s porabo, manjšo od šestih litrov. Najmanjša skupna povprečna poraba goriva po vsem normnem krogu je bila 5,5 litra pri citroënu C4. Le deciliter več je porabil seat leon. Manj kot šest litrov so porabili še ford focus, volkswagen golf in škoda scala (z najmočnejšim, 110-kilovatnim bencinskim motorjem). Megane in astra sta porabila malenkost več, 6,1 litra. S porabo 6,5 litra sta največ goriva porabila mazda 3 in 308.

Pri odseku varčne vožnje so najmanj porabili astra (4,4 litra), leon in C4 (oba 4,5 litra), a je tudi najbolj požrešni 308 porabil le 5,2 litra. Na dinamičnem odseku so se porabe skoraj pri vseh dvignile nad šest litrov in približale sedmim litrom. Čeprav gre za prostorninsko enaka motorja z enako močjo 96 kilovatov, pa ima astra še "stari" motor, ki ga je razvil General Motors, 308 in C4 pa novega, ki so ga razvili pri PSA. Kljub temu je bil astrin motor na avtocesti daleč najbolj varčen in je edini porabil manj kot šest litrov goriva na 100 prevoženih kilometrov. Peugeot je tam porabil največ, 6,8 litra, vsi preostali pa so porabili med 6,1 in 6,5 litra. Pohvaliti je treba scalo, ki se je kljub močnejšemu motorju v povprečni porabi zlahka kosala s šibkejšimi avtomobili.

Ford focus



Focus se je na tokratni test zapeljal okiten z naslovom Slovenski avto leta. A od osvojitve naslova so pretekla že tri leta, to pa pomeni, da focus ni več med najnovejšimi avtomobilskimi modeli v svojem razredu. Kljub temu ima v igri še kar nekaj adutov. Njegov prtaljžnik sicer ni največji, a je najširši, ima luknjo za smuči, a zopet slabše izrabljeno dvojno dno. Odličen je tako na cesti kot tudi med vijuganjem med stožci. Odlično uravnotežen avto, ki ni "pretrd" v vsakodnevni rabi. Tako kot prtljažnik je tudi najširši na zadnji klopi, prostor med otroškima sedežema na zadnji klopi meri 29 centimetrov. Za sovoznikovim sedežem ponuja osem centimetrov za kolena in osem centimetrov za glavo. V notranjosti ni izstopal, a so pri Fordu ubrali zdravo mero digitalizacije, uporabnosti in dobrih materialov. Čeprav je po ceniku focus najdražji, je focus s pomočjo rednega popusta postal najcenejši na testu s primerljivim paketom opreme.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

VW golf



Tokrat je golf, po katerem je celo pogovorno poimenovan razred družinskih kombilimuzin, moral prepustiti prestol focusu. Golf je navdušil s svojim neslišnim delovanjem motorja v prostem teku in prostornostjo za glave potnikov. Njegov prtljažnik je bil širok, a med najkrajšimi, vendar po drugi strani z najnižjim nakladalnim robom. V notranjosti nam ni bila všeč pretirana digitalizacija, ki zmoti vsakodnevno uporabnost, a so pretirano tapkanje po zaslonu rešili z drsniki, občutljivimi na dotik. Zaradi nove zasnove je bilo v notranjosti dovolj odlagalnih površin, je bil pa golf na normnem krogu bolj požrešen kot koncernski leon ali focus.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Mazda 3



Mazda je šla z zasnovo povsem v svojo smer. Gre za oblikovno poseben avto, drzen in drugačen. Tudi v notranjosti so materiali naravnost odlični in daleč najboljši v primerjavi z osmimi tekmeci. Za sovoznikovim sedežem ponuja tri centimetre za kolena in šest centimetrov za glavo, udobje na zadnji klopi je dobro, a prevladuje občutek utesnjenosti. Odlagališča so povprečno uporabna, navduši s fizičnimi stikali in načinom za upravljanje večopravilne enote. Zaradi zunanje oblike ima najmanjši tudi prtljažni prostor. Po drugi strani gre za serijsko najbolje varnostno založen avtomobil z dodatki, ki so pri nekaterih tekmecih na voljo šele v najbolje založenih paketih opreme. Mazda 3 pa zaradi serijske založenosti kar naenkrat ni več draga v primerjavi s podobno opremljenimi tekmeci.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Seat Leon



Leon je bil v karavanski izvedenki (prejšnja generacija modela) zmagovalec družinskega primerjalnega testa Prima, tokrat pa je na nekaterih področjih preveč zaostal za tekmeci. Njegov prtljažnik ni med najmanjšimi, a po uporabnosti ni izstopal. Med najboljše se je zavihtel ob podrti zadnji klopi, kjer je zaostal le za scalo in focusom. Na zadnji klopi je enako širok kot golf in ima za tri centimetre več prostora za kolena. Tako kot golf je tudi leon stopil na vlak digitalnosti. Ta prinaša več rešitev, a ergonomija ni več tako superiorna kot prej. Predalov za odlaganje je dovolj, prav tako je bil leon med najvarčnejšimi na testu povprečne porabe goriva.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Citroen C4



C4 je bil med devetimi testiranimi avtomobili edini, ki je s svojim videzom stopil v območje križancev. Poleg mazde je ravno C4 tudi oblikovno najbolj izstopal. Tako kot vsi modeli te znamke, tudi C4 stavi na svoje udobje na cesti. Nobeden izmed avtomobilov ni bil na cesti tako udoben, a po drugi strani se je zato tudi najbolj nagibal na poligonu. Všeč nam je bila zasnova potniške kabine z odličnim in uporabnim dvojnim dnom, ogromnim številom odlagalnih mest in zanimivo rešitvijo za namestitev pametne tablice pri sovozniku. Za sovoznikovim sedežem ponuja devet centimetrov za kolena in osem centimetrov za glavo, še vedno pa nam ni všeč upravljanje nekaterih stvari prek zaslona na dotik. Velik palec gor si zasluži upravljanje klimatske naprave prek fizičnih stikal. Prtljažni prostor je bil najkrajši, tudi nakladalni rob ni med najnižjimi. Je pa zaradi novosti modela C4 poleg peugeota 308 tudi eden dražjih avtomobilov na testu.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Škoda scala



Scala zanimivo sloni na arhitekturi MQB-A0, ki v skupini Volkswagen pripada razred manjšim avtomobilom, a je po prostornosti prekosila vse tekmece. Njen prtljažnik je največji s 467 litri. Ob podiranju zadnje klopi se prtljažnik scale poveča do 1.410 litrov. Tudi ob praktičnem preverjanju se je najbolje izkazala scala. Zadnja klop je sicer med najožjimi, prostora v dolžino je veliko. Za sovoznikovim sedežem ponuja devet centimetrov za kolena in deset centimetrov za glavo, dovolj je odlagalnih površin. Splošna ergonomija je dobra, malo slabšo oceno si zasluži upravljanje avdio in klimatske naprave prek zaslona, prav tako so sedeži spredaj in zadaj zelo trdi in posledično neudobni za sedenje, še posebej na daljših razdaljah.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Renault megane



Megane je ljubljenec slovenskih kupcev, ki so ga od najboljših ločile malenkosti. Poleg scale in 308 je megane edini imel več kot 400-litrski prtljažni prostor. Tudi po uporabnosti prtljažnega prostora se je zelo izkazal in bil med najboljšimi v svojem razredu. V širino zadaj je enako širok kot golf ali leon, za sovoznikovim sedežem ponuja sedem centimetrov za kolena in šest centimetrov za glavo. Žal so sedeži manj udobni, prav tako se vidi, da je megane pred kratkim sicer dobil prenovo, a je zasnova med starejšimi. Posledično je v notranjosti manj odlagalnih mest. Zaslon na dotik je posodobljen, a upravljanje vseh funkcij prek zaslona je moteče in na trenutke tudi prepočasno. Le nekaj centimetrov je zmanjkalo, da bi imel megane širino prtljažnega dela en meter, prav tako je bil nakladalni rob med najvišjimi.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Peugeot 308



308 je na test prišel kot najstarejši model, ki ima pravzaprav naslednika že na poti v Slovenijo. Njegova starost je prišla najbolj do izraza pri varnostno-asistenčnih sistemih, kjer jih precej manjka ali pa so na voljo za doplačilo. Še vedno se je dokazal kot prostoren avto z uporabnim prtljažnikom in razmeroma široko zadnjo klopjo. Trpi prostornost zadaj, saj za kolena potnikov ni ostalo veliko prostora, a kar devet centimetrov za glavo. Ergonomija je s prvo generacijo zasnove i-cockpit že malo zastarela in ne odgovarja vsem, materiali so še vedno na dobri ravni in upravljanje prek zaslona na dotik ni najhitrejše.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Opel astra



Tako kot 308 je tudi astra eden starejših modelov, ki bo kmalu dobil svojega naslednika. Ta bo prvič izdelan na osnovi skupine PSA, novi pa bodo tudi motorji. V tokratnega je bil vgrajen še 1,2-litrski motor General Motorsa, ki se je na testu izkazal kot bolj varčen kot recimo PSA-jev 1,2-litrski motor. Astra se sicer še trudi slediti konkurenci, a ji zmanjka pri varnostnih elementih. Tudi prtljažni prostor ni med najbolj prostornimi, manjka pa ji tudi dvojno dno. Hvalimo tretjinsko podiranje sedežev, za sovoznikovim sedežem ponuja deset centimetrov prostora za kolena, kar je v primerjavi s tekmeci veliko. Ergonomija je klasična in brez večjih napak, udobje spredaj je – tudi po zaslugi sedežev AGR – zelo dobro. Manjka ji tudi kakšno odlagališče več.