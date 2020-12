Avtomobilski trgovci v Sloveniji so si oddahnili. Poslanci so danes dopoldne v Državnem zboru potrdili nov zakon o davku na motorna vozila (DMV). Navzočih je bilo 75 poslancev. Zakon jih je potrdilo 43, proti je glasovalo 17 poslancev.

Po novem brez DMV za električne avtomobile. To jih bo pocenilo za okrog 150 evrov, na drugi strani pa je Eko sklad zanje močno znižal subvencije. Foto: Gregor Pavšič

Najpomembnejši učinek zakona bo odprava občutne podražitve novih avtomobilov po novem letu. Takrat bodo namreč v veljavo dokončno stopili veljavni podatki po merilnem standardu WLTP, ki prinašajo bolj realne podatke o porabi avtomobilov in izpustih toplogrednih plinov. DMV se bo izračunal glede na komponente izpustov in ne več na osnovi nakupne cene. Za določene segmente vozil se bo DMV ukinil.

Razlike v ceni ne bodo občutne

Za povprečne avtomobile bodo razlike z novim DMV majhne. Segale bodo od nekaj deset do največ sto evrov. To ne pomeni, da bodo novi avtomobili po novem letu tudi toliko cenejši. Istočasno se bodo zaradi novega standarda Euro 6d podražila tehnologija in to bi v povprečnem avtomobilskem segmentu lahko znašalo od tisoč do 1.500 evrov na avtomobil. To je ocena Marka Škribe, direktorja znamke Volkswagen v Sloveniji.

Nekateri najdražji avtomobili v Sloveniji imajo slovensko registrsko oznako. Foto: Gregor Pavšič

Dragi avtomobili se bodo cenovno prilagodili tujini

Novi zakon dokončno odpravlja dodatni davek DMV, pogosto imenovani “luksuzni” davek. Dragi avtomobili bodo zdaj občutno cenejši, kar je bil tudi največji očitek opozicije. Poudariti je sicer treba, da so bili do zdaj ti avtomobili v Sloveniji bistveno dražji kot v tujini in so zato mnogi (ne pa vsi) take avtomobile registrirali v tujini. Z naslova tega “luksuznega” davka je sicer Slovenija v zadnjih sedmih letih dobila 46 milijonov evrov.