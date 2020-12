Sprememba zakona o davku na motorna vozila (DMV) je nujna predvsem zaradi prehoda na nov merilni standard WLTP. Ta je za enake avtomobile prinesel višje in bolj realne izpuste. Osnova za izračun DMV ne bo več nakupna cena, temveč okoljska komponenta. Predvidoma bo ukinjen dodatni DMV, pogosto imenovan "luksuzni davek". Zaradi tega se bodo v Sloveniji občutno pocenili najdražji avtomobili, ki pa se bodo s tem približno izenačili s cenami teh vozil v tujini.

Audi RS 6 sodi med dražje avtomobile na cenikih trgovcev v Sloveniji. Foto: Audi

"Ti najdražji avtomobili se bodo po sprejetju zakona zares pocenili. Pocenitev bo znašala kar nekaj tisoč evrov. Pri najdražjih RS6 tudi 30 tisoč evrov in več. Tudi slovenski kupci bodo športna vozila lahko kupili po približno enakih cenah, kot jih stranke v Nemčiji kupujejo že praktično od začetka," pravi Franci Bolta, direktor znamke Audi v Sloveniji.

Njihov audi RS6 avant s štirilitrskim osemvaljnim bencinskim motorjem TFSI (441 kilovatov oziroma 600 "konjev") trenutno v Sloveniji stane vsaj 159 tisoč evrov, model RS7 z enakim motorjem pa je še 13 tisočakov dražji.

Zelo občutne bodo tudi razlike pri avtomobilih znamke Porsche, najdražjih mercedes-benzih AMG in športnih avtomobilih, kot so ford mustang V8 in podobni.

Pri povprečnih avtomobilih kot je renault clio bodo cenovni prihranki iz naslova manjšega DMV komaj opazni. Foto: Gašper Pirman

Pri večini avtomobilov bo DMV nižji za nekaj deset evrov

"Zadovoljni smo s predlogom zakona. Če bo sprejet, bo to dober in evropsko primerljiv zakon, ki v dovolj veliki meri spoštuje okoljske kriterije. Z njim bomo lahko še dolgo živeli. Želeli smo, da zakon ne bi prinesel večje obdavčitve, te bodo celo manjše. Razlike med avtomobili bodo velike," razlaga Slavko Ažman, strokovnjak za davčna vprašanja pri družbi Porsche Slovenija, največjem avtomobilskem trgovcu v Sloveniji.

Po njegovih besedah pri najbolj množično uporabljanih vozilih razlike ne bodo občutne, znašale bodo od nekaj deset do največ sto evrov. Precej večje pa bodo razlike pri avtomobilih z močnejšimi motorji, ki so bili do zdaj najbolj obdavčeni.

Sprejeli tudi dopolnitev opozicije, zato pričakujejo tudi njihovo podporo

Ažman obenem priznava, da vsi trgovci močno upajo na sprejetje zakona. Meni, da prave alternativne rešitve sploh ni. Če zakon do novega leta ne bo sprejet, bo to močno podražilo nove avtomobile.

"Upamo, da bo ta zakon sprejet. Vse kaže relativno dobro. V petek je bil predlog zakona obravnavan na pristojnem odboru za finance. Tam je dobil nekaj amandmajev. Spremenili so zakon, da zdaj omejuje uvoz problematičnih rabljenih avtomobilov. V prejšnji različici jim je namenjal največ osem odstotkov davka, zdaj pa se bo lahko ta davek povečal do 34 odstotkov. To je popravek, ki ga podpiramo. Prav tako so uvedli oprostitev DMV za gasilska društva. To je bil predlog stranke LMŠ, tako da tudi od njih pričakujemo podporo zakonu. V petek je bilo glasovanje v razmerju 11 proti 1 v prid zakonu, tako da sem za jutri optimist. Če bi zakon zavrnili, pa bodo posledice zelo zoprne. Tako obdavčitve kot tudi prilagajanje naših sistemov."

Električnim avtomobilom novi zakon ukinja DMV, a istočasno jim je Eko sklad tudi občutno znižal subvencije. Foto: Gregor Pavšič

Električni avtomobili brez DMV, a v praksi dražji

Sprejeti zakon bi prav tako odpravil DMV za električne avtomobile, ki pa že zdaj znaša le 0,5 odstotka. Zaradi odpravke davke se bo maloprodajna cena električnih avtomobilov le malenkost zmanjšala, zaradi problematike z znižanjem in omejitvijo subvencij Eko sklada pa so se že zdaj podražili za vsaj 1.500 evrov.

Šele po novem letu bo na praktičnih primerih jasno, kakšno bo pri velikoseriijskih "ljudskih" avtomobilih razmerje med nižjim DMV ter višjo ceno, povezano z merilnim standardom Euro 6d in dražjo tehnologijo v motorjih.

Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

"Pri manjših modelih, kjer gre pri spremembi DMV za le nekaj deset evrov, bo to težko nadomestiti. Pri večjih in do zdaj bolj obdavčenih pa bo kar nekaj rezerve. Če povem čez prst, bo našo stranko to stalo od tisoč do 1.500 evrov," razkriva Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji.

Naročena vozila, ki bodo še letos prispela v Slovenijo, bodo - seveda ob jutri sprejetem zakonu - obdavčena še po starem sistemu. Trgovci bodo poskušali predvsem dobavo tistih dražjih avtomobilov, pri katerih se bo sprememba DMV najbolj občutila, zamakniti v leto 2021.