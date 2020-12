Brez DMV in nižje subvencije: avtotrgovci jezni, kaj čaka voznike?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Subvencije bodo od zdaj na voljo le še za električne avtomobile, ki ne stanejo več kot 65 tisoč evrov. Vozila kot je audi e-tron quattro ne bodo več upravičena do subvencije, zaradi znižanja davka na motorna vozila pa bodo izgubila del konkurenčnosti proti primerljivim vozilom z bencinskim ali dizelskim motorjem.

Foto: Gregor Pavšič

Konec prejšnjega tedna je Eko sklad močno oklestil proračun za pospeševanje prodaje električnih avtomobilov. Ti so sicer v interesu države, ki sledi evropskim direktivam zniževanja toplogrednih izpustov iz prometnega sektorja, tudi sicer pa denar za subvencije ne izhaja iz državnega proračuna.

Subvencije so se zmanjšale s šest tisoč na 4.500 evrov, predstavljajo lahko največ 20 odstotkov nakupne vrednosti avtomobila, najbolj pereč podatek pa je vsota razpoložljivih sredstev. Skupno je za subvencije namenjenih 2,5 milijona evrov, kar pomeni denar za bržkone manj kot 600 avtomobilov.

Volkswagen je v Sloveniji do konca novembra registriral 142 vozil ID.3. Foto: Gregor Pavšič

Letos se je kljub težavam na avtomobilskem trgu (epidemija covid-19, zamujanje določenih modelov …) prodaja električnih vozil v Sloveniji občutno povečala. Do konca novembra so trgovci prodali 1.404 električne avtomobile, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovski zbornici Slovenije. Lani so jih v enajstih mesecih prodali komaj 674, tako da je letos prodaja zrasla za 108 odstotkov. Tržni delež povsem električnih avtomobilov je na celotnem trgu znašal 2,39 odstotka.

Deset najbolje prodajanih električnih avtomobilov v Sloveniji (januar-november 2020):

2020 2019 VW e-golf 329 41 renault zoe 318 77 VW ID.3 142 0 VW e-up! 125 1 hyundai kona 117 122 škoda e-citigo 81 0 hyundai ioniq 58 57 BMW i3 48 111 tesla model 3 44 41 nissan leaf 29 84

Odprava DMV na ceno električnega avtomobila praktično ne bo vplivala

Z novim letom se bo sicer električnim avtomobilom odpravil davek na motorna vozila (DMV), ki pa že zdaj znaša le 0,5 odstotka. Za električni avtomobil, vreden 30 tisočakov, znaša davek torej le 150 evrov.

Spremenjene subvencije bodo na posamezne avtomobile različno vplivale. Najbolj se bo zaostritev pravil in zmanjšanje proračuna poznalo pri najcenejših avtomobilih. Tak primer je električni renault twingo, produkt novomeškega Revoza, ki so ga tam pompozno, tudi v spremstvu gospodarskega ministra Počivalška, na pot pospremili ravno prejšnji teden.

Električnega twinga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Ob popustu in subvenciji bi morala biti cena dobrih 11 tisoč evrov, zdaj pa bo twingo nenadoma postal za skoraj 22 odstotkov dražji. Foto: Renault

“Odločitev, ki govori proti manjšim in cenejšim električnim avtomobilov …”

“Samo dan kasneje, z novim razpisom, se je subvencija za ta avto s 6.000 znižala na samo 3.500 evrov. Z omejitvijo višine subvencije na 20 odstotkov vrednosti vozila je bil uničen naš napor, da bi električni avto ponudili vsem. Obenem ta odločitev govori tudi proti favoriziranju manjših, cenejših električnih vozil, čeprav prav taka vozila zagotavljajo najnižjo porabo elektrike in s tem najbolj zmanjšujejo potrebe po energiji iz električnega omrežja. Znižanje subvencije prihaja v času, ko bo še nekaj let razlika v ceni med električnimi in klasičnimi vozili velika, še posebej takrat, ko kupec potrebuje velik doseg vozila,” je kritičen Francoz Francois Delion, generalni direktor družbe Renault Nissan Slovenija.

Cena za “slovenskega” twinga se je tako z 11.480 evrov povečala na 13.984 evrov. Avtomobil se je podražil za 2.504 evrov oziroma skoraj 22 odstotkov.

Francois Delion, direktor družbe Renault Nissan Slovenija. Foto: Renault “Novica o znižanju subvencij nas je zelo razočarala. V obdobju, ko se v Sloveniji le začenjajo kazati prvi znaki o obstoju trga električnih vozil, delež hibridnih in povsem električnih vozil pa je med najnižjimi v Evropi, verjamemo, da je daleč prezgodaj za zniževanje subvencij. Resnično smo danes daleč od izpolnitve ciljev slovenske nacionalne strategije zmanjševanja emisij v prometu. V delovni skupini smo vladi predstavili, kaj vse je po našem mnenju treba narediti, da bi te emisijske cilje dosegli. Zdaj, ko lahko trgu ponudimo vse raznovrstne alternativne pogone, vgrajene v vse segmente vozil, sta ključna ustrezna polnilna infrastruktura in ustrezen sistem subvencij, ki bi kupce, ki so pripravljeni preiti na drugačno mobilnost, pri tem podprle,” dodaja Delion.

Meja za subvencijo po novem avtomobil za 65 tisočakov

Polno subvencijo bodo lahko prejeli kupci električnih avtomobilov, ki bodo stali vsaj 22.500 evrov. Toliko sicer stane velika večina, izjema pa so prav mestni malčki. To so bili v zadnjih letih volkswagen e-up, škoda citigo-e, čez eno leto bo to tudi dacia spring. Kot že omenjeno pa bo le manjši del kupcev lahko računal na subvencijo.

“Do sedaj je v primeru nakupa električnega vozila audi e-tron 55 z maloprodajno ceno 84.740 evrov obstajala možnost subvencije 6.000 evrov. Te subvencije zdaj ni več. Primerljivi dizelsko gnani audi Q8 45 TDI trenutno stane 84.740 evrov, po zmanjšanjem DMV pa bo, glede na trenutne izračune, lahko cenejši za skoraj šest tisočakov. Ni sicer nujno, da bo zares toliko cenejši, lahko pa se to zgodi,“ opozarjajo pri Društvu e-mobilnost Slovenija (DEMS).

“Ljudem s povprečnimi dohodki zmanjšujemo možnost nakupa električnih vozil, z nižjim DMV pa v višjem cenovnem razredu spodbujamo nakup dizelskih oziroma bencinskih različic,” poudarja Ignac Završnik, predsednik DEMS.

Kaj pa nakup električnega avtomobila “na firmo”?

Precej občutne spremembe se bodo zgodile tudi ob nakupu električnih avtomobilov za pravne kupce. Tu je bila že do zdaj višina subvencije odvisna od cenovne primerjave električnega vozila s primerljivim bencinskim ali dizelskim avtomobilom. Električno vozilo bo postalo dražje, primerljiv avtomobil z motorjem na notranje izgorevanje pa cenejši.

Kdor je v Sloveniji na podjetje kupil teslo model 3 v različici long range in zanjo pred subvencijo odštel slabih 45 tisočakov, je ta avtomobil Eko Sklad primerjal z mercedes-benzom razreda C (model 300). Teslina cena se je znižala za šest tisočakov, tako da je bila pet tisočakov cenejša od mercedesa. Zdaj bo mogoče za Teslin avtomobil dobiti manj subvencije, DMV pri mercedesu pa se bo lahko znižal s 1.316 na zgolj 123 evrov. Pričakovana cena, odvisna seveda od prodajalca, bo lahko le še dva tisočaka višja od tesle, kaže izračun društva DEMS.