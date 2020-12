Prodaja električnih avtomobilov se je letos močno povečala, še vedno pa skupna prodaja predstavlja le manjši del celotnega avtomobilskega trga. Že letos so se subvencije za nakup električnih vozil zmanjšale s 7.500 evrov na 6.000 evrov, Eko sklad pa je skupno za ta nepovratna sredstva namenil pet milijonov evrov. To sicer ni denar iz državnega proračuna, saj prispevke v sklad (sredstva so namenjenja še ostalim naložbam, povezanimi z okoljevarstvom in obnovljivimi viri energije) prispeva vsak odjemalec električne energije.

Sredstva za subvencije se bodo prepolovila

Nov javni poziv, objavljen včeraj v uradnem listu, pa napoveduje še dodatno zmanjševanje sredstev. Skupno bo na voljo le še 2,5 milijona evrov, subvencija za nakup povsem električnega avtomobila pa se bo znižala na 4.500 evrov. Priključnim hibridom še naprej ne pripadajo nikakršne subvencije.

Preprost izračun pove, da bi bilo 2,5 milijona evrov subvencij dovolj le 555 novih električnih avtomobilov. Že letos bo prodaja električnih vozil presegla mejo tisoč vozil. Do konca novembra so letos v Sloveniji trgovci prodali več kot 1.400 električnih avtomobilov.

Sprememba davka na motorna vozila bo sicer odpravila obdavčenje električnih avtomobilov, a zaradi znižane subvencije (če jo bo voznik sploh uspel dobiti) cene morda niti ne bodo nižje.