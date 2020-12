Krhka avtoindustrija? V Revozu odgovarjajo z novo linijo. #foto

V Revozu so danes predstavili dve pomembni novosti - poseben paket opreme I feel Slovenia bo znova na voljo za novega clia in po novem še za twinga. Virtualno smo si lahko ogledali tudi novega električnega twinga, ki ga za vse globalne trge izdelujejo v Revozu v Novem mestu. Tam so zagnali tudi novo 4,8 milijona evrov vredno proizvodnjo linijo, kjer sestavljajo pogonske baterije.

''Danes smo decembra in letos se bomo videli zadnjič. Nekaj minut bomo zato posvetili letu 2020. Kakšno noro leto. Ko pogledam nazaj, vidim veliko razburljivih dogodkov, življenje naših prodajalcev in kupcev je bilo polno sprememb in zasukov. Renault je kljub temu ohranil prvo mesto na svojem ''domačem'' trgu, clio je najbolje prodajani avto pri nas in tudi captur se je prebil med najbolje prodajane avte v Sloveniji. Prodajo elektrificiranih avtov smo povečali za petkrat, največ zahvaljujoč zoeju in lansiranju novih hibridnih modelov. Slovenski trg pomaga skupini Renault doseči njene kritične prodajne načrte,'' je v svojem uvodu povedal Francois Delion, direktor Renault Nissan Slovenija.

Revoz je pomemben gospodarski člen Slovenije

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je prav tako sodeloval na današnji virtualni tiskovni konferenci. ''Avtomobilska industrija je pomemben del slovenskega gospodarska, ustvari skoraj deset odstotkov družbenega bruto produkta in daje delo približno 40 tisoč zaposlenim. Dodana vrednost je nadpovprečna in predstavlja več kot 45 tisoč evrov na zaposlenega. Vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije omogočajo našim izvoznim produktom, kamor spada tudi avtomobilska industrija, visoko konkurenčnost na mednarodnih trgih. Renault Nissan Slovenija in Revoz sta vsak po svoje pomemben del te industrije. Revoz ima pomembno vlogo za lokalno in regijsko okolje, saj na Dolenjskem zaposluje približno tri tisoč ljudi. Prav tako pomembno prispeva k slovenskemu izvozu, saj so v letu 2019 ustvarili 1,8 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, od tega več kot 98 odstotkov na tujih trgih. Dodana vrednost na zaposlenega je v Revozu lani znašala približno 60 tisoč evrov, s tem zneskom držijo zavidljiv rezultat krepko nad povprečjem v avtomobilski industriji,'' je dejal iz svoje pisarne v Ljubljani.

Pomembna prelomnica za Revoz

Tovarna Revoz je decembra 2019 začela nadgradnjo svoje proizvodnje za izdelavo električnega twinga, saj so postavili ločeno V Revozu so avgusta odprli posebno proizvodnjo linijo za sestavo baterij in izdelavo električnega twinga. Celotna naložba je bila vredna 4,8 milijona evrov. Foto: Renault proizvodnjo linijo za sestavo baterij. 4,8 milijona evrov vreden projekt so zaključili letos avgusta, zaposlili dodatnih 24 ljudi s posebnimi znanji in začeli izdelavo električnega twinga.

V prihodnjem letu bodo električnega twinga za vse globalne trge izdelovali izključno v Sloveniji, pri nas bodo sestavljali tudi baterije. Na uro lahko izdelajo 12 baterij, procesu izdelave vozila pa so prilagodili tako izdelavo karoserije in kot tudi način izdelave zaradi električnega pogona. Serijska proizvodnja je stekla septembra, prve avtomobile pa že dnevno vozijo na največje tri trge: Francijo, Nemčijo in Italijo. Letos bodo proizvedli sedem tisoč twingov, od tega jih bo tretjina prihodnje leto električnih. Še en zanimiv podatek, pred dvema tednoma so postavili rekord proizvodnje, saj so v enem tednu izdelali kar 750 električnih twingov.

''Made in Slovenia'' prinaša paket opreme I feel Slovenia



Paket opreme I feel Slovenia smo že spoznali pri prejšnji generaciji clia, čeprav je šlo za vozilo z najdražjim paketom opreme, je Clio I feel Slovenia našel veliko kupcev - kar petino vseh prodanih vozil Clio v Sloveniji je nosilo oznako IFS. Tri leta po prvem prihodu znamke I feel Slovenia v svet avtomobilizma Renault nadgrajuje to slovensko zgodbo o uspehu.



Omejeni seriji vozil Clio I feel Slovenia najnovejše, pete generacije, se prvič pridružuje še omejena serija vozil Twingo I feel Slovenia. Modeli iz omejene serije I feel Slovenia nosijo obljubo o izdelavi v Sloveniji ("Made in Slovenia"), pregovorno kakovost slovenskih izdelkov in uglednemu nazivu I feel Slovenia primerno visoko raven opremljenosti vozil iz te serije. Seveda je mogoče clia ali twinga IFS naročiti samo na slovenskem trgu.



Ker gre za najbolje opremljeno različico clia in twinga, so cene seveda višje kot ob primerjavi z ostalimi paketi. Za clia IFS bo treba pripraviti vsaj 16.250 evrov, za twinga z motorjem na notranje zgorevanje 13.500 evrov oziroma za različico electric IFS 23.500 evrov (s popustom in subvencijo 15 tisoč evrov).

Bistveno dlje z enim polnjenjem

Čeprav si twingo arhitekturo in zasnovo deli s Smartovim modelom forfour, pa ima ta mali Francoz daljši doseg. Pri Renaultu so ob predstavitvi med drugim poudarili tudi to, da bo od svojega brata cenejši, s takšnim dosegom pa se postavi ob bok tudi električnima dvojčkoma iz skupine Volkswagen.

Polnjenje baterije prek izmeničnega toka bo mogoče z močjo do 22 kilovatov, kar pomeni, da bo baterija polna v eni uri. Ob polnjenju avta prek običajne vtičnice bo baterija polna v 13 urah in pol, prek wallboxa pa se bo napolnila med štirimi in osmimi urami (odvisno od moči polnjenja).

Clio in twingo I feel Slovenia bosta na voljo le na slovenskem trgu. Foto: Renault

Cenovno skoraj poravnan z bencinskim bratom

Osnovna cena za električnega twinga se začne pri 20 tisoč evrih, vendar vam na to ceno ponudijo še dva tisoč evrov popusta, največ pa ceno zniža še subvencija. Tako se vstopna cena začne pri 11.500 evrih. Za primerjavo - to je slabih 1.500 evrov več kot stane običajni twingo. Ker si želijo še pospešiti prodajo električnega twinga, vam trenutno ob nakupu podarijo še kartico za polnjenje pri ponudniku Gremo na elektriko, kjer so naložena sredstva za približno 70 polnjenj oziroma približno deset tisoč prevoženih kilometrov.

''Zakaj je ta avto tako poseben. Dobili smo dovoljenje za uporabo I feel Slovenia. Kaj je I feel Slovenia? Gre za najboljše kar ta država ima. Tako smo naredili najbolje opremljenega clia, ki predstavlja najboljše kar lahko Renault v cliu nudi. Enako velja za twinga, kjer nudimo enako vstopno ceno skupaj z upoštevano subvencijo kot pri twingu z motorjem na notranje zgorevanje,'' je še zaključil Francois Delion.

Prvi električni renault z vodnim hlajenjem baterije

Twingo je postal prvi električni model Renaulta z vodnim hlajenjem baterije. Čeprav so modela twingo in forfour razvijali istočasno pod projektnim imenom Edison, bo imel "novomeški" twingo izboljšan električni pogon. Kot so potrdili pri Renaultu, predvsem zato, ker na trg prihaja kasneje in so v vmesnem času lahko tehnologijo dodatno izpopolnili. Doseg v mestnem načinu znaša 270 kilometrov, v kombiniranem ciklu pa se po merilnem ciklu WLTP doseg ustavi pri 190 kilometrih.

Električni twingo bo na slovenske ceste zapeljal takoj po novem letu. Foto: Renault