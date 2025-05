Priključni hibridi so skoraj že ujeli dizelske motorje, delež polno električnih pa je v celotni Evropi pri 17 odstotkih. Najbolj priljubljeni so hibridi (35 odstotkov trga), a jih ACEA žal ne loči na prave samopolnilne in tiste zgolj blago hibridne. Električni pogoni in priključni hibridi so pri skupno 25-odstotnem tržnem deležu (lani 20 %). Ta se za enaki skupini priključnih vozil zadnje leto na Kitajskem že giblje okrog 50 odstotkov.

Elektrifikacija voznega parka je bila glavna tema pred letom 2025, in sicer zaradi strožjih predpisov za izpuste CO2. Pravila so v Bruslju sicer nekoliko omilili in zdaj bo pomemben povprečni izračun izpustov na triletni ravni 2025–2027, kar proizvajalcem daje nekaj več manevrskega prostora. Morda je tudi taktiziranje zaradi predpisov, ki se je pri nekaterih znamkah začelo že lani, letos vplivalo na zaustavitev trga. Večina znamk je letos v štirih mesecih registrirala manj avtomobilov kot lani v enakem obdobju.

Tesla je letos v celi Evropi registrirala 39 odstotkov manj vozil kot v enakem obdobju lani. Foto: Gregor Pavšič

Med znamkami, ki jih analitično ocenjuje ACEA, je najbolj boleč padec doživela Tesla. Začelo se je z zastarelimi modeli in čakanjem na prenovljeni model Y, nadaljevalo pa s politično aktivacijo Elona Muska v predsedniški kampanji Donalda Trumpa.

Čeprav se je Musk umaknil iz prvih političnih vrst in je Tesla medtem na trg že poslala prenovljene modele Y, se prodaja v Evropi ni popravila. V prvih štirih mesecih so registrirali 61 tisoč, lani pa sto tisoč avtomobilov. Padec je skoraj 39-odstoten (38,8 %). Zgolj v Evropski uniji, kjer ni pomoči elektriki naklonjenih držav (Norveška, Velika Britanija in Švica), je Teslin padec celo 46-odstoten.

Tesla pa ni edina znamka, ki evropskim šefom povzroča glavobole. Prodaja Porscheja je v celotni Evropi padla za 19 odstotkov, prodaja Seata za 22 odstotkov, pri francoskem DS je število novih registracij zdrsnilo za 26 odstotkov, pri Fiatu za 22 odstotkov, kar za 71 odstotkov pa pri nišni znamki Lancia. Tudi registracije Citroëna so padle za 16, Opla pa za 15 odstotkov.

Renault na krilih svojih hibridov povečuje prodajni doseg v Evropi. Foto: Saša Despot

Položaj na trgu je z devetodstotno rastjo utrdil Volkswagen. Druga ostaja Toyota, kjer pa so registracije letos za osem odstotkov skromnejše kot lani. Pri koncernu Stellantis je svetla luč Peugeot, kjer je rast 4,4-odstotna.

Med večjimi znamkami pozitivno preseneča španska Cupra, ki je letos že zbrala skoraj polovico (49,7 %) več registracij kot lani v enakem obdobju. Enako tudi Renault – Francozi so letos registrirali že skoraj 15 odstotkov več avtomobilov kot v prvih štirih mesecih lanskega leta.