Uradno: kitajski Xpeng prihaja v Slovenijo, zanje bo skrbel AutoWallis #foto

Kitajska znamka električnih vozil Xpeng bo kmalu vstopila na slovenski trg po uspešnem dogovoru med proizvajalcem in AutoWallis Caetano, skupnim podjetjem madžarskega AutoWallisa in portugalske skupine Salvador Caetano. Ta dogovor skupnemu podjetju zagotavlja distribucijo vozil za območje Slovenije, Hrvaške in Madžarske.

Xpeng v Slovenijo s tremi električnimi modeli

Xpengi v Slovenijo predvidoma prihajajo v tretjem četrtletju letošnjega leta. Prihajajo modeli G9 (športni terenec), G6 (kupejevski SUV) in P7 (limuzina). Xpengovi avtomobili so izključno električni. Znamka spada med mlajše in visokotehnološke kitajske znamke. Xpeng je tudi tehnični partner Volkswagna pri razvoju vozil za Kitajsko.

Lani so prodali 200 tisoč vozil, letos pa naj bi se obseg prodaje povečal na 400 tisoč vozil. Xpeng postopno prodira tudi na evropske trge, kjer pa so njihovi avtomobili za zdaj še redki. Pred tedni smo športnega terenca P9 nemških registracij ujeli na ljubljanski obvoznici.

AutoWallis je v Sloveniji že uvoznik znamk Opel, Land Rover in Farizon (kitajska znamka električnih lahkih gospodarskih vozil).

Znamka Xpeng bo letos stara šele osem let. Njen vzpon je zasluga prodornega mladega poslovneža He Xiaopenga, čigar uspeh pa je v marsičem podoben zgodbi Elona Muska. Xiaopeng bil milijarder že pri 37 letih.