Pravzaprav se bosta pomerili prva in druga igralka sveta, tako da se obeta prava teniška poslastica. Minilo je že sedem let, odkar sta se v finalu turnirja za grand slam pomerili prva in druga igralka sveta, in 12 let, odkar se je to zgodilo na Roland Garrosu.

Sabalenka je v polfinalu ustavila kraljico peska Igo Swiatek. Po epskem obračunu (7:6, 4:6, 6:0) si je Belorusinja priigrala svoj prvi finale v Parizu in tretjega zapored na turnirjih za grand slam. Na drugi strani je tudi Gauff pokazala odlično igro proti domačinki Lois Boisson (6:1, 6:2) in se po letu 2022 spet uvrstila v finale tega prestižnega turnirja.

"To bi mi pomenilo vse in tudi za mojo ekipo. Skoraj celo življenje so mi govorili, da pesek ni moja podlaga, in potem nisem imela nobene samozavesti. Če mi bo uspelo dobiti to lovoriko, bi mi to res pomenilo vse," je pred dvobojem povedala Sabalenka.

Coco Gauff Foto: Reuters

Mlada Američanka ve, kaj lahko pričakuje od Sabalenke, in zaveda se, da bo morala igrati svoj najboljši tenis in jo siliti v daljše točke. "Agresivna bo. To moram pričakovati in se po svojih najboljših dobro odzvati. V soboto se lahko zgodi karkoli. Veselim se dvoboja in vesel sem, da se bom lahko pomerila s prvo igralko sveta," pa je pred dvobojem povedala Coco Gauff.

Zmagovalka bo domov odnesla 2,5 milijona evrov in osvojila dva tisoč točk.

OP Francije, WTA, finale Arina Sabalenka (Blr, 1) – Coco Gauff (ZDA, 2)

