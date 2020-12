Hitra rast prodaje električnih avtomobilov v Sloveniji je letos lahko tudi zavajajoča in delno povezana z velikimi popusti za modele pred odhodom. Večina novih električnih avtomobilov letos ni bila namenjena vlogi prvega domačega avtomobila, kupci pa pri določenih proizvajalcih čakajo vozila z namenskih električnih platform. Obrok desetletnega posojila je resda lahko primerljiv z mesečnim stroškom bencina ali dizla klasičnega avtomobila, toda za tako dolgo "vezavo" se je lažje odločiti v primeru modernega avtomobila, ki nima že danes baterije z dvomljivo veliko (majhno) zmogljivostjo in šibkim polnjenjem.

Letošnje leto je bilo pestro tudi pri povsem električnih novostih na slovenskem avtomobilskem trgu. Prodaja teh vozil je letos do konca novembra zrasla za 108 odstotkov, a njeno glavnino so celo pomenili avtomobili v poslavljanju. To so bili na primer volkswagen e-golf, volkswagen e-up in škoda citigo-e, ki se iz prodaje umikajo. Znamka Volkswagen je imela letos na trgu električnih vozil kar 40-odstotni delež in ponovitev take premoči bo prihodnje leto veliko težje doseči. Glavni adut je bil do zdaj e-golf, ki so ga s ceno celo pod 20 tisočaki (s popusti in subvencijo) skoraj razprodali. Njegov trenutni naslednik je navsezadnje dvakrat dražji (cenejše različice resda sledijo).

Mazda MX-30 je med letošnjimi novostmi tipični predstavnik vozila za vsakodnevno vožnjo do službe in nazaj domov, kjer baterijo tudi polnimo. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav proizvajalci veliko stavijo tudi na povsem elektrificirane pogone, je bilo letos na trgu le malo novih pravih avtomobilov, tistih, prelomnih za trg. Med novostmi so bili predvsem električna vozila, ki so namenjena kvečjemu vlogi drugega domačega avtomobila. Za kaj več (vsaj za večino uporabnikov) so ali predraga ali pa imajo premalo dosega.

Letos smo na testih ali krajših prvih preizkusih vozili mnogo zanimivih električnih avtomobilov. Na eni strani osupljivega porscheja taycana, potem štirikrat cenejši globalni hit teslo model 3, poleg omenjenih "commuting" avtomobilov (namenjenih vsakodnevni vožnji v službo in nazaj domov) pa tudi Volkswagnov "vsestranski" električni model ID.3. Do zdaj še ni bilo možnosti preizkusa električnih peugeotov (e-208, e-2008) in Oplove corse-e.

Izbira električnega avtomobila je simetralno nasprotna od nakupa klasičnega avtomobila. Če tega običajno kupujemo z očmi, je pri električnih ključna učinkovitost pogona, polnjenja in primernosti vozila za posameznega kupca. Temu dodamo še prostornost in praktičnost, šele nato pa privlačnost oblike. Na vozila vpliva veliko dejavnikov, zato so tudi spodnji podatki precej okvirni. Moč polnjenja prek enosmernega toka DC pri določenih avtomobilih močno niha in je odvisna od temperature baterije, navedeni dosegi veljajo predvsem za varčnejšo kombinirano vožnjo. Ob večjem deležu avtoceste ali nižjih temperaturah bo doseg občutno nižji.

Tak doseg vsaj izven najhujše zime zagotavlja renault zoe, ki še naprej spada med najbolj vsestranske električne avtomobile.

Iz pregleda izstopata dva avtomobila. Eden je renault zoe, ki je sicer majhen, a iz vidika pogona zelo uporaben avtomobil. Prvič s polnjenjem DC, a med vsemi z daleč najmočnejšim polnjenjem AC (javne polnilnice) in dosegom krepko pred 300 kilometrov je odličen električni sopotnik. Zoe lahko igra vlogo tako prvega kot drugega domačega avtomobila. Najbolj prijetno presenečenje leta? Prav gotovo kia e-soul, ki bržkone trenutno ponuja najboljši paket med dosegom, uporabniško izkušnjo, velikostjo in praktičnostjo. Cenovno primerljiva z ID.3, po velikosti baterije (in celo materialih) tudi pred bolj slavnim "nemcem". Težava je le v zastarelosti in oblikovni posebnosti modela, saj namenska vozila z električne platforme Hyundai-Kia šele prihajajo.

In še dilema glede Teslinega modela 3 v različici long range in dvojnim elektromotorjem? Približno osem tisočakov je dražji od ostalih električnih avtomobilov, primerljivih po dosegu in namenu.

Kia e-soul izhaja iz ostarelega modela, a ima kljub temu zelo dobre lastnosti električnega vozila. Tako kot Hyundai tudi Kia čaka namensko električno platformo in predvsem povečanje kvot vozil za trge kot je Slovenija. Foto: Gregor Pavšič

Električni porsche taycan je avtomobil za sladokusce, ki pa lahko stane blizu 200 tisoč evrov. Foto: Gašper Pirman

DMV odhaja, niža se subvencija

Dilema o nakupu električnega avtomobila v letu 2021 ni lahko rešljiva. Z novim letom bo odpadel 0,5-odstotni DMV, a za 1.500 evrov se bo znižala tudi subvencija Eko sklada. To sicer na dobro premišljeno odločitev o nakupu zagotovo ne bo vplivalo, pri poznejših kupcih, za katere bo subvencije morda že zmanjkalo, pa to ni izključeno. Subvencija ima sicer močan psihološki pridih, sicer pa je tudi orodje za trgovce, s katerim lahko prilagajajo ceno na trgu.

30 tisočakov prek Eko sklada: 266 evrov na mesec

Še vedno velja, da je električni avtomobil odličen za tistega, ki živi v stanovanjski hiši in ga polni doma. To je prvi predpogoj. Še bolje je, da se z njim veliko vozite, na primer vsak dan v službo in nazaj domov. Več kilometrov kot z njim naredite, hitreje se bo izničila sprva sicer višja maloprodajna cena. Koriščenje ugodne obrestne mere Eko sklada pa lahko pri financiranju močno zmanjša mesečni obrok.

Desetletno odplačevanje vozila s ceno 30 tisoč evrov bi na mesec stalo 266 evrov. Nekdo, ki bi v povprečju vsak dan prevozil 100 kilometrov s klasičnim avtomobilom, mesečno skoraj toliko plača za bencin ali dizel.

Volkswagen ID.3 je bil ena najpomebnejših električnih novosti leta. Po prodajnih številkah bo težko nasledil e-golfa, ki je bil z visokimi popusti in takrat še višjo subvencijo cenovno zelo ugoden. Foto: Gregor Pavšič

Desetletno posojilo za električni avtomobil? Marsikdo bi raje počakal na prave nove avtomobile.

Toda desetletna zavezanost odplačevanju avtomobila prinese dodatne pomisleke. Bi deset let plačevali za avtomobil, ki je že danes nekoliko ali pa zelo (vsaj modelno, ne nujno tehnološko) zastarel? Staro zasnovo ima že nissan leaf, tudi omenjena kia, niti hyundai kona in ioniq pa še ne prihajata z namenskih električnih platform.

Med novostmi za leto 2021 zato izpostavljamo škodo enyaq, za zdaj jih je za Slovenijo obljubljenih le 200, pa bržkone dražjega volkswagna ID.4, septembra bo v Sloveniji tudi že novi hyundai ioniq 5. To pa bo že korejski električni (kupejevski crossover) avtomobil z namenske platforme, ki obeta veliko.

Med še cenejšimi pa kakopak električnega renaulta twinga (subvencija le do 3.500 evrov), oba električna peugeota (e-2008 kot tekmeca prenovljeni hyundai koni electric) in zanimivo novost, električno različico karavanskega MG 5. Pa morda celo najpomembnejšo novost, ta bo osnovni volkswagen ID.3 z najmanjšo baterijo (45 kWh, doseg od 200 d0 250 kilometrov) in temu primerno nižjo ceno.

Škoda enyaq - Čehi so jih za zdaj Slovencem obljubili 200. Foto: Škoda

Na pravi zagon prodaje še vedno čakata tudi Peugeotova e-208 in e-2008. Foto: Gregor Pavšič