Šok, jeza in očitki: direktorica Eko sklada odgovarja

Pred slabim tednom je avtomobilske trgovce in kupce razburila poteza Eko sklada, ki je brez opozorila zmanjšal posamične in skupno vsoto subvencij za električne avtomobile. "Kdaj pa naj bi bil pravi čas, z vidika avtotrgovcev najbrž nikoli?" jim odgovarja direktorica Eko sklada Mojca Vendramin, ki bo po novem skupne subvencije razpolovila z deset na pet milijonov. Po njeni oceni bo nov razpis zadoščal za okrog 750 vozil v zasebni in 550 vozil v pravni lasti.

Najbolj bizaren dogodek prejšnjega tedna. Gospodarski minister Počivalšek je na pot iz Revoza pompozno pospremil električnega twinga, dva dni pozneje so za avtomobil močno znižali subvencijo. Foto: Renault Eko sklad je pred enim tednom objavil nov razpis za subvencije za električne avtomobile. Te so se znižale s šest tisoč na 4.500 evrov, predstavljajo lahko največ 20 odstotkov nakupne vrednosti avtomobila, za vozila nad 65 tisočaki niso več na voljo, občutno pa se je znižala skupna razpoložljiva vrednost subvencij. Zmanjšana sredstva so presenetila avtomobilske trgovce.

"Izvedel sem povsem slučajno, in sicer od kolega pri Renaultu. Mislil sem, da se šali," pravi Danilo Ferjančič, direktor družbe Porsche Slovenija, največjega trgovca z avtomobili v Sloveniji. Tudi električnih so letos prodali največ med vsemi.

Prodaja električnih avtomobilov se je letos do konca novembra povečala za 108 odstotkov. Trgovci pravijo, da je za zmanjševanje subvencij še prezgodaj in da to daje napačen signal kupcem. Zapletlo se je pri tistih, ki so polog za novi avtomobil plačali od 15. novembra naprej. Pričakovali so 1.500 evrov višjo subvencijo, ki pa je zdaj v pričakovanem obsegu ne bo. Nekateri trgovci so ceno vozila oglaševali že z vključeno subvencijo, čeprav mora vsako vlogo odobriti Eko sklad. Poleg trgovcev so zato nezadovoljni tudi kupci, ki bodo za prihajajoči avtomobil plačali več od načrtovanega.

Foto: Gregor Pavšič

V zadnjih letih je število subvencioniranih električnih avtomobilov na letni ravni raslo od 60 do 80 odstotkov. Foto: Gašper Pirman

"Subvencija je bila dolgo izjemno visoka, kar je bilo ugodno za prodajalce …"

"Kdaj pa bi bil pravi čas za trgovce? Verjetno nikoli. Dejstvo je, da je bila v Sloveniji višina nepovratne finančne spodbude za električno vozilo kategorije M1 od leta 2016 in do marca 2020 kar 7.500 evrov, najvišja v EU. Analize so kazale, da so v Sloveniji zaradi visokih spodbud cene električnih avtomobilov na trgu višje kot v drugih državah EU. Torej je bilo to zelo ugodno za prodajalce," je za Siol.net povedala Mojca Vendramin, direktorica Eko sklada.

Eko sklad je začel subvencije izplačevati leta 2011. Kot kažejo spodnji podatki, so bila v prvih letih izplačana zelo majhna sredstva. Šele leta 2015 so skupne subvencije prvič presegle milijon evrov, od leta 2017 naprej - skladno s hitrim razvojem ponudbe na avtomobilskem trgu - pa skokovito rastejo.

Odobrena sredstva Eko sklada (v mio. EUR):

občani podjetja skupaj 2011 0,04 0,03 0,06 2012 0,19 0,11 0,30 2013 0,10 0,08 0,18 2014 0,24 0,28 0,52 2015 0,30 0,82 1,12 2016 0,95 0,96 1,90 2017 1,48 1,98 3,45 2018 1,98 2,44 4,43 2019 2,80 2,90 5,70 2020 (do nov.) 5,05 5,35 10,4

Podrobneje o izplačanih subvencijah Eko sklada (v mio. EUR):

2015 2016 2017 2018 2019 fizične osebe e-vozila 0,19 0,45 1,06 1,65 2,45 hibridi 0,02 0,12 0,3 0,42 0,36 skupaj 0,21 0,57 1,36 2,06 2,81 pravne osebe e-vozila 0,28 0,53 1,23 2,09 2,09 hibridi 0,24 0,03 0,04 0,09 0,09 skupaj 0,52 0,56 1,27 2,18 2,18 SKUPAJ 0,7 1,1 2,6 4,3 5,0

vir: Eko sklad

Ena izmed novosti leta 2021 bo tudi električni volkswagen ID.4. Foto: Volkswagen

Povpraševanje po subvencijah skokovito raste, kar je skladno z rastočo prodajo električnih avtomobilov

V letu 2019 je Eko sklad za električna in priključno hibridna vozila dodelil 5,7 milijona evrov, izplačal pa je pet milijonov evrov. Letos je tako za fizične kot pravne osebe odobril po dobrih pet milijonov evrov, skupno 10,4 milijona evrov. Do novembra so subvencijo odobrili za 907 električnih vozil s strani zasebnih kupcev in za dodatnih 803 avtomobilov s strani pravnih kupcev.

"Število dodeljenih spodbud za ta ukrep v zadnjih letih dosega izjemno rast, in sicer je število spodbujenih vozil vsako leto večje za od 60 do 80 odstotkov. Da se pozivi ne bi zapirali zaradi porabljenih sredstev ter z namenom zagotovitve kontinuitete posameznih ukrepov, je potrebno višino spodbude znižati," razlaga Vendraminova.

Subvencij po novem razpisu bo zagotovo premalo za vse kupce

Novi razpis predvideva 2,5 milijona evrov sredstev. "Razpisan znesek je vezan na razpoložljiva sredstva glede na rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za 2020," pravi direktorica Eko sklada.

Po njeni oceni bo subvencij dovolj za okrog 750 električnih avtomobilov fizičnih oseb in 550 vozil za pravne osebe. Skupno torej za 1.300 električnih avtomobilov, kar pa je že manj kot so jih letos prodali do konca novembra. Prihodnje leto bi lahko prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji že presegla mejo dva tisoč vozil.