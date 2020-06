S figo v žepu? Odličen avtomobil, ki ima resno težavo.

Neto kapaciteta baterije znaša 64 kWh in to tudi v praksi zagotavlja dosege okrog 400 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič Med nekaj sto prevoženimi kilometri s tem korejskim posebnežem se nisem mogel znebiti mešanih občutkov. Na eni strani me je e-soul iz kilometra v kilometer prepričeval, da je trenutno eden najbolj celovitih električnih avtomobilov. Če seveda izvzamemo dražje tesle, nudi odličen doseg, dokaj učinkovito polnjenje, predvsem pa zgledno prostornost in moderno infozabavno podporo. Vsaj dokler Volkswagen ne bo na trg pripeljal že dolgo pričakovanega ID.3, se bo e-soul lahko zavihtel na vrh trenutne ponudbe. V marsičem zlahka presega tudi iz električnega vidika bolj znanega (in prostorsko primerljivega) nissana leafa, predvsem prostorsko pa je tudi boljši od hyundai kone.

Še vedno zategnjena ročna zavora?

Toda na drugi strani prav avtomobil, kot je e-soul, kaže na le zmerno odločenost avtomobilskih proizvajalcev po zares brezkompromisnih električnih vozilih. Tale kia pač ni namensko izdelano električno vozilo, zato na njej tudi pogrešamo vlečno kljuko in pod sprednjim pokrovom dodatni manjši prtljažnik za kable.

A na drugi strani v njenem razredu še nismo vozili električnega avtomobila s takim dosegom. Pohvalno nizka poraba (pod 16 kilovatnih ur na deset kilometrov) in velika baterija zagotavljata realne dosege krepko čez 300 kilometrov, doseg se dokaj zlahka giblje celo blizu 400 kilometrov. Ob 80-odstotni napolnjenosti je znašal doseg precej čez 300 kilometrov.

motor: stalni magnetni AC sihroni motor, največja moč: 150 kW, navor: 395 Nm; kapaciteta baterije: 64 kWh, napetost baterije: 356 V, največja hitrost: 167 kmh, pospešek do 100 kmh: 7,9 s, doseg po WLTP: do 452 km

Precej "kockasta" zasnova avtomobila zagotavlja dober prostorski izkoristek avtomobila. To še posebej velja za prostor na zadnji klopi. Foto: Gregor Pavšič

Občutek za volanom je udoben, notranjost je moderna in istočasno uporabna. Gumbov je resda zelo veliko, a taka kia je tudi z opremo in varnostnimi sistemi zelo prešerno založena. Foto: Gregor Pavšič

Odličen avtomobil, a kaj, ko jih je na voljo tako malo …

Toda začnimo kar na koncu. Cena takega avtomobila je sicer primerljiva z drugimi, ni pa nizka. Električna kia stane z najvišjim paketom opreme 45 tisočakov (vključen že popust štiri tisoč evrov). Kdor bi se z njo vozil veliko, bi zaradi cenejše elektrike (sploh ob polnjenju doma) večji del te razlike dosegel prej kot po 200 tisoč prevoženih kilometrih. Vseeno pa so to cene, ki trkajo že na prag prodajno zelo uspešne tesle model 3.

Večja težava je dobava e-soula, saj jih lahko v Sloveniji naročijo manj kot deset in še ti so v mnogih primerih rezervirani že vnaprej. Pri tako zelo omejeni količini naročil iz tovarne v Koreji se ne zmotimo veliko z oceno, ko povemo, da e-soula v Sloveniji skoraj ni mogoče kupiti. Razlog je prav v omejeni proizvodnji in za zdaj še v omejeni kvoti zagotovljenih baterij dobaviteljev.

Zelo zgledna prostornost na zadnji klopi

Z izjemo vlečne kljuke bi bil lahko tak avtomobil pisan na kožo slovenskemu vozniku ali družini, ki bi z njim prostorsko lahko shajala. Iz vidika prostornosti je prepričljiv predvsem z zadnjo klopjo, saj pripomb nad prostorom za kolena in še bolj nad glavo - zasluga precej kockaste zasnove celotnega vozila - pravzaprav ni. Prtljažnik je soliden, a nič kaj več kot to. Pogrešamo tako imenovani “frunk” oziroma manjši prtljažnik v sprednjem delu vozila, kjer je sicer prostora ob manjšem elektromotorju dovolj.

Ta kia ima elektronsko nastavljive sprednje sedeže, ti so lahko tudi ogrevani. Položaj za volanom je zelo dober. Gumbov na volanskem obroču je res veliko in tudi na sredinski konzoli jih je mnogo. Toda avtomobil nudi moderni infozabavni vmesnik in tudi podporo pri polnjenju ter porabi električne energije.

Medosna razdalja znaša 2,6 metra, na zadnjih sedežih je prostora za noge dovolj. Foto: Gregor Pavšič

Doseg pri 80-odstotkih napolnjenosti baterije presega 300 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Med celotnim druženjem z e-soulom baterije nikoli nisem 100-odsotno napolnil. Za vožnjo po Sloveniji to niti ni potrebno, še manj smiselno. Od 80 do 100 odstotkov napolnjenosti se moč polnjenja močno zmanjša. Polnjenje zato postane dražje, na brezplačnih polnilnicah pa bi nesmiselno odvzemal prostor drugim voznikom.

Mikaven podatek, ki namiguje doseg tudi do 400 kilometrov in več. Foto: Gregor Pavšič Pri 80 odstotkih napolnjenosti baterije je znašal doseg 330 kilometrov. Kapaciteta baterije je velika, to je treba poudariti. Neto kapaciteta je 62 kilovatnih ur, konkurenčni leaf+ ima neto kapaciteto zgolj 56 kilovatnih ur.

Med vožnjo po avtocesti je računalnik, ko je bila baterija še 50-odstotno napolnjena, preračunal preostali doseg več kot 200 kilometrov. V praksi je torej mogoče s kombinirano vožnjo preseči kar magičen doseg 400 kilometrov. Ne s kono (res, da v hladnejšem vremenu) ne z leafom se tej meji nismo resneje približali.

Moti le enofazno polnjenje prek izmeničnega toka AC

Hitro polnjenje prek enosmernega toka (DC) je pohvalno, saj je bila moč polnjenja na Petrolovih polnilnicah blizu optimalnih 50 kilovatov.

Pri klasičnem polnjenju z izmeničnim tokom (AC) ima e-soul nekaj omejitev. Največja moč znaša 7,2 kilovata, in če ima katera izmed javnih polnilnic le 16-amperske varovalke, se bo moč zmanjšala na 3,5 kilovata. Soul ima namreč le enofazno polnjenje AC. Realno premalo, da bi se takrat (razen doma) sploh trudili in iz prtljažnika vlekli polnilni kabel.

Kolesa se hitro zavrtijo v prazno …

Kia z drugo generacijo e-soula tako nadaljuje lastni postopni razvoj električnih vozil. Prvi električni soul je bil na primer prvi električni avtomobil z vgrajeno toplotno črpalko. Danes njegov elektromotor nudi zavidljivih 150 kilovatov (204 "konje") moči in 395 njutonmetrov hipnega navora. Če vklopimo program sport in pohodimo stopalko za plin, se kolesa tudi na suhem asfaltu (zlahka pri hitrostih okrog 60 kilometrov na uro) zavrtijo v prazno.

Sistem vrtečega gumba za upravljanje z menjalnikom. Avtomobil nudi tudi več programov vožnje (od eko do sport), ogrevanje in hlajenje sedežev ... Foto: Gregor Pavšič

Obvolanski ročici za nastavljanje jakosti rekuperacije zavorne energije, ob volanu pa gumbi za vklop asistenčnih sistemov. Foto: Gregor Pavšič

Spredaj pod pokrovom motorja pogrešamo manjši prtljažnik, ki bi lahko sprejel vsaj polnilne kable. Foto: Gregor Pavšič

Prostornina prtljažnika znaša od 315 do 1.339 litrov. Foto: Gregor Pavšič