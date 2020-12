Kitajski SUV v Sloveniji: marsikje preseneti, a ima omejitve #foto

Angleška tradicija, kitajsko lastništvo in proizvodnja, nekateri gumbi pa so celo Volkswagnovi? Vse to združuje električni športni terenec MG ZS EV, ki je lahko v Sloveniji zanesljiv in prostoren vsakdanji avtomobil za vsakodnevne opravke in vožnjo v službo, z omejenim dosegom (kljub kar veliki bateriji) bo težje opravljal vlogo prvega družinskega SUV. Njegova prednost je nižja cena in stalna zaloga vozil pri prodajalcu, ki ni klasičen avtomobilski uvoznik.

Ta avtomobil predstavlja prelomno točko z več vidikov. Najprej je to povsem električni, 4,3 metra dolg športni terenec, kljub britanskemu imenu kitajskega porekla, v Sloveniji pa ga ne prodaja klasični avtomobilski uvoznik. MG ZS EV je električno vozilo, ki je radodarno s prostorom in zmore pozimi do okrog 230 električnih kilometrov. Kakovost izdelave je povsem zadovoljiva, mnoge gumbe si deli z Volkswagnom - izdelujejo ga v isti tovarni giganta SAIC - stavi pa predvsem na ugodno ceno. Cena brez subvencije je slabih 33 tisoč evrov. Posebnost so stalna vozila na zalogi, tako da čakalnih vrst nanj načeloma ni.

Nalepke na steklih, ki pričajo o kitajskem lastništvu sicer britanske znamke MG Motors. Foto: Gregor Pavšič Mnogi mimoidoči so nas z zanimanjem spraševali, kakšen avtomobil je to. Velik znak MG je bil marsikomu znan, saj gre za britansko znamko s tradicijo iz leta 1924, ki pa že dolgo ni več le predstavnik britanske avtomobilske industrije. Do bankrota družbe MG Rover je prišlo leta 2005. Najprej jih je kupila kitajska družba Nanjing Automobile, leta 2000 pa nato SAIC Motor. To je avtomobilski proizvajalec v državni lasti, tudi dolgoročni kitajski partner Volkswagna, sicer eden štirih največjih kitajskih proizvajalcev vozil.

To je le izpeljanka iz klasičnega športnega terenca, zato so imeli razvojniki nekaj omejitev tudi pri velikosti nameščene baterije. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav je to dejansko velik športni terenec, ki bi ga morali umeščati v razred volkswagen tiguan, bo uporabnost dokaj omejena. To je idealen avtomobil za vlogo drugega domačega avtomobila, za tako imenovane električne "ekonomiste", ki se bodo z njim dnevno vozili v službo in nazaj domov.

Za resno vlogo prvega domačega avtomobila bi bil prostorsko sicer lahko več kot zadosten (dolg je 4,3 metra, ima 2,58 metra medosja in 448 litrov prostornine v prtljažniku), električni domet pa bi ga pri tem vendarle lahko omejeval.

Foto: Gregor Pavšič

Notranjosti je kakovostno zadovoljiva, predvsem pa zelo prostorna in praktična. Foto: Gregor Pavšič

Odprtina za polnjenje baterija je v sprednjem delu vozila. Foto: Gregor Pavšič

Pri zelo neugodnih nizkih temperaturah okrog ledišča smo z MG ZS EV na podeželskih cestah prišli do dometa 226 kilometrov, na avtocesti pa do 160 kilometrov. Z 80-odstotno napolnjenostjo bi znašal domet na podeželju 180, na avtocesti pa 128 kilometrov. Poudarjamo, da bi bile te vrednosti v poletnih mesecih prav gotovo višje, morda tudi do 20 odstotkov.

Na trgu električnih avtomobilov je kitajski SUV najbližje nissanu leafu z osnovno baterijo. Čeprav leaf ni športni terenec, sta primerljiva z vidika kakovosti izdelave, prostornosti zadnje klopi in prtljažnika ter tudi po dosegu. Oba imata tudi dokaj primerljivo uporabno (neto) kapaciteto baterije - leaf 36, ZS EV pa 42,5 kilovatne ure (kWh).

Spredaj zaman iščemo dodatni manjši prtljažnik, na primer za polnilni kabel. Foto: Gregor Pavšič

Kdor ga bo uporabljal predvsem za redne vsakodnevne vožnje in bi ga polnil doma, bo z uporabnostjo zadovoljen. Doma ga je mogoče polniti z močjo največ 6,6 kilovata (kW), na "hitrih" polnilnicah z enosmernim tokom DC ob avtocesti je do spodobne moči polnjenja težje priti. Šele z ogreto baterijo se je moč povečala na 40 kilovatov, s hladno pa je komaj presegala 20 kilovatov.

To pomeni, da boste baterijo na poti lahko učinkovito polnili, ne boste pa je na primer mogli učinkovito (spodobno hitro) polniti na primer tik pred odhodom na daljšo pot. Nočno polnjenje doma je torej nujno.

Prostora na zadnji klopi je veliko, enako velja tudi za prtljažni prostor. Foto: Gregor Pavšič

Polnjenje na hitri polnilnici DC (enosmerni tok) je smiselno le ob dovolj segreti bateriji. To velja vsaj v zimskih mesecih. Z neogreto bo moč polnjenja izjemno nizka. Foto: Gregor Pavšič

Del volanskega obroča je enak kot v Volkswagnovih vozilih. Foto: Gregor Pavšič

Prvi električni MG ima mnogo dobrih lastnostih. Zelo dober je na primer volanski obroč, zadovoljive so odlagalne površine, tudi nekaj več plastike na vratih ne moti pretirano. Hvalimo vrteče stikalo za upravljanje z menjalnikom, prav tako tri stopnje regeneracije zavorne energije (ob zagonu je vselej v tisti najmočnejši) in tudi tri različne program vožnje (eco, normal, sport).

Najuporabnejši podatek o e-pogonu smo iskali zaman

Informacijska podpora izkoristku električnega pogona pušča mešane vtise. V električnem avtomobilu sem prvič videl (povsem neuporaben) podatek o vrtljajih elektromotorja, zato pa vozniku ni na voljo ključen podatek o preostanku kapacitete energije v odstotkih.

Ta se izpiše le med polnjenjem baterije. Poleg menjalnika je sicer poseben gumb "battery", ki pa nima prav posebne uporabne funkcije. Na zaslonu pred voznikom le na veliko izpiše trenutni ocenjeni doseg, ki je sicer v kotu ves čas naveden.

Prtljažnik je dokaj globok, a prostoren. Foto: Gregor Pavšič

Zelo uporabno vrtilno stikalo za upravljanje z menjalnikom. Foto: Gregor Pavšič

Prednost nižja cena in stalna vozila na zalogi

Čeprav smo spredaj pod pokrovom motorja pričakovano zaman iskali dodatni prtljažnik (to je namreč le električna različica sicer bencinsko gnanega SUV), je splošna uporabnost avtomobila zelo dobra. Svoje kajpak doda cena. Na voljo sta paketa comfort in luxury, ki se cenovno razlikujeta za 1.500 evrov. Vstopna cena brez subvencije (4.500 evrov) in popustov (letos še 1.500 evrov) znaša slabih 33 tisoč evrov. ZS EV z višjim paketom opreme je tako mogoče dobiti za okrog 30 tisoč evrov.

V primerjavi z omenjenim leafom je MG cenejši za štiri tisočake, podobno tudi od manjše hyundai kone s primerljivo baterijo in tudi Hyundaijevega ioniqa.

Avtomobile v Slovenijo uvaža podjetje Plan-net Solar, ki ni klasični avtomobilski trgovec, še manj uvoznik avtomobilske znamke. Osnova njihovega posla je izdelava in postavljanje sončnih elektrarn in električnih polnilnic, celoten ekosistem (podobno kot v Sloveniji tudi Volkswagen z znamko Moon, le da tam v nasprotni smeri). Kot pravijo, imajo avtomobile ves čas na zalogi, potrebne nadomestne dele pa v centralnem skladišču na Nizozemskem. Po Sloveniji imajo tudi že več zastopnikov za te avtomobile, ki bodo skrbeli tudi za servisiranje. Letos bodo uspeli prodati od 40 do 50 električnih ZS EV, prihodnje leto pa po optimističnih napovedih celo 200 vozil. Že januarja bodo imeli v ponudbi tudi MG 5, sploh prvega električnega karavana na slovenskem avtomobilskem trgu.

Ena najmanj praktičnih stvari v tem avtomobilu je dostop do sidrišč isofix na zadnjih sedežih. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič