Po Sloveniji s “čudom” Elona Muska: avtomobil vreden poželenja? #video

Po Sloveniji za volanom tesle 3, trenutno najbolj priljubljenega in uspešnega električnega avtomobila, pravega “čuda” vizije Elona Muska. Zakaj je ta avtomobil tako drugačen od ostalih, kaj pri njemu zmoti in kako je dejansko sobivati z modelom 3 v Sloveniji? Tudi o stroških polnjenja, ki so na nekaterih polnilnicah prav nesramno visoki.

Zanimalo me je, kako je voziti in z njim sobivati v Sloveniji. S tem “čudom” Elona Muska, prvim velikoserijskim avtomobilom Tesle. Tistega ameriškega start-upa, ki je v zadnjem desetletju najbolj temeljito pretresel avtomobilsko industrijo in na določenem področju najbolj izrazito ponudil nekaj novega in povsem drugačnega. To je model 3; tisti avtomobil, od katerega je bilo pred leti odvisno preživetje Tesle in s katerim so v prvih mesecih preživljali pravi proizvodni pekel. Danes se to zdi že kot slabe sanje. Model 3 zdaj nosi levji delež Muskovih ambicioznih načrtov, da bi letos skupno Tesla izdelala že pol milijona električnih avtomobilov.

Takšna količina prodanih modelov 3, ki nikakor niso poceni in veljajo za premijski avtomobil, ne more biti naključna. Kupci niso več le “eko friki” in tako imenovani “early adopters”. Tesla je očitno morala nekaj storiti prav, da je uspela že prodati več kot milijon električnih avtomobilov, da si je prislužila priznanja vodilnih menedžerjev tradicionalnih proizvajalcev in da je navsezadnje njena delnica poletela v nebo.

Teslinemu modelu 3 bi težko oporekali, da je danes najboljši električni avtomobil v razredu pod 50 ali 60 tisoč evri. Pa zanimiv, poseben in privlačen - kot kak avtomobilski iPhone - ni le zato, ker je električen. To je sicer dobro izhodišče, ni pa edini ključni adut avtomobila. Tesla je namreč kot edina izdelala električni avtomobil, ki je ob zamenjavi motorja postal resnično drugačen. Dovolili so si nov koncept, razmišljali so popolnoma izven okvirjev in rezultat je vozilo, ki je vozniško prepričljivo, zabavno in tudi vsakodnevno uporabno. To je res “gadget” na štirih kolesih, kar pa ne bi smelo imeti slabega prizvoka. Razvoj avtomobila v Silicijevi dolini, polni programskega znanja, se odvija povsem drugače kot v središču Evrope.

Spredaj kajpak ni klasične maske motorja, model 3 pa je le limuzina. Evropejcem še bolj po meri bo model Y, ki bo imel tudi zadnja peta vrata in s tem večjo uporabnost. Foto: Gašper Pirman

Palec gor: vrhunski operacijski sistem in infozabavni vmesnik, doseg, polnilna infrastruktura, sprednji prtljažnik

Palec dol: ni displeja HUD, sedeži z malo bočne opore, slabša zvočna zatesnjenost, ni zadnjih petih vrat

Voznik ima na voljo dobesedno le dva gumba na volanu, ki pa imata med vožnji uporabni funkciji. Foto: Gregor Pavšič

S teslo sem se prvič vozil leta 2013 in takrat so bili ti avtomobili po kakovosti izdelave še močno za nemško premijsko konkurenco. Danes se je položaj že močno izboljšal. V notranjosti so večinoma mehki materiali, izdelava je več kot korektna.

Treba pa se je navaditi na izjemno minimalistično notranjost. Tako malo gumbov in stikal nima noben drug avtomobil. Praktično sta le dva gumba na volanskem obroču, vse ostale funkcije pa so skrite v sredinskem zaslonu.

Odklepanje vrat prek aplikacije na telefonu ali pa s tole kartico, ki je dejansko avtomobilski ključ. Foto: Gregor Pavšič

Ta minimalizem me vsaj podnevni ni motil. Ponoči pa se je bilo že bolj nenavadno (tudi rahlo moteče) voziti brez enega zaslona s podatki pred očmi, tudi velik zaslon pa predvsem ponoči lahko moti voznika. To resda niso skrajno moteči dejavniki in na tako postavitev bi se zagotovo tudi privadil, a želel bi si na primer kakovostnega projecirnega zaslona HUD na vetrobransko steklo. To bi bila tudi tehnološka rešitev, ki bi sodila v tako teslo.

Sicer pa je upravljanje z avtomobilom pričakovano preprosto. Prestavna ročica enostopenjskega menjalnika je na desni strani volanskega obroča. Ta je primerno debel, prijeten na otip, omenjena gumba pa imata med vožnjo tudi uporabni funkciji. Z levim nastavljamo glasnost zvočnikov, z desnim pa hitrost radarskega tempomata.

Bela notranjost je doplačljiva (1.050 evrov), celoten avtomobil pa je v znamenju prečiščenosti in skrajnega minimalizma. Del serijske opreme pri različici performance je tudi panoramsko steklo. Pri sedežih bi želeli več bočnega oprijema. Foto: Gregor Pavšič

Velik zaslon je le obrat vrhunskega operacijskega sistema pod kožo tega avtomobila, ki deluje odlično in to velja tudi za odzivnost zaslona. To je področje, kjer je tesla najbolj izrazito boljša od ostalih tradicionalnih proizvajalcev. Foto: Gregor Pavšič

Oznaki + in - nastavljata radarski tempomat, to pa je mogoče opraviti tudi z gumbom na volanu. Leva stran prikazuje dogajanje v prometu in zelo zanesljivo zaznava avtomobile, tovornjake, pešce, kolesarje ... Foto: Gregor Pavšič

Tesla je po kakovosti izdelave vsaj blizu nemškim premijskim tekmecem, celotni industriji pa beži predvsem po svojem operacijskem sistemu in infozabavnem vmesniku. Zaslon je osupljivo dober in postavlja nova merila.

Če bi povprečni zaslon iz drugega avtomobila sneli in ga uporabili kot tablico, bi bili nad zatikanjem, zastarelo grafiko in počasnostjo zagotovo razočarani. Teslin zaslon je hiter, natančen in odziven kot kak iPad.

Osrednji zaslon deluje kot prenosni računalnik ali tablica, zato je tudi brskanje po spletnih stran skoraj samoumevno. Foto: Gregor Pavšič

Pa bistvo sploh ni v “gadgetih”, igranju računalniških igric, prepevanju karaok, brskanju po spletnih straneh, gledanju YouTuba in priljubljene serije na Netflixu (večina teh funkcij kajpak deluje le v mirujočem stanju, izjema so karaoke), temveč v odzivnosti pri uporabi najpomembnejših funkcij. Večji zaslon prinaša večjo ločljivost in tipke za klimatsko napravo je s prstom lažje zadeti.

Predvsem pa pritisk deluje vedno in ne šele po nekaj poizkusih. Vnos cilja v navigacijsko napravo se opravi zgolj z enim klikom, tudi odprte aplikacije pa je mogoče pomanjševati, premikati. Podobno torej kot na prenosni tablici.

Če bi lahko, bi igrice, Netflix in YouTube v avtomobilu ponudili tudi drugi

S povezavo zelo kakovostnega audio sistema in multimedijske povezanosti, tesla ima na primer že vgrajeno glasbeno zbirko Spotify - ter seveda splošnih lastnostih elektropogona (mirnost vožnje, brez prestav …) tak avtomobil postane zelo uživaški. In čeprav se zdijo funkcije kot so igrice ali Netlix v avtomobilih povsem nepotrebne, voznik ob prvem čakanju ali pa na primer polnjenju na te pomisleke hitro pozabi.

Hvalimo zelo velik sprednji prtljažnik, v katerega ne gredo le polnilni kabli, temveč tudi manjši kovček, vrečka iz trgovine in podobno. Foto: Gregor Pavšič

Tesla je seveda odličen avtomobil, a ena ključnih prednosti ostaja njihova polnilna infrastruktura. To je še vedno edini električni avtomobil, v katerega se lahko usedem zdaj in še preden bi zapeljal na glavno cesto, bi mi z vsemi postanki že začrtal zanesljivo pot do recimo Osla ali Lizbone. Še preden je na trg poslal svoj velikoserijski model 3, so pri Tesli poskrbeli za to osnovo. Ravno prava moč (stroškovna vzdržnost tako za lastnike kot voznike), aktivacija brez aplikacij in predvsem zanesljivo delovanje. Volkswagen poskuša zdaj enako narediti z mrežo partnerskih polnilnic WeCharge, kaj bodo storili ostali? Seveda, dokler se vozimo samo po Sloveniji, so to nepotrebne skrbi. Foto: Gregor Pavšič

Časovno idealno in najceneje jo je polniti doma, smotrno je razmisliti tudi o sončni elektrarni

Tako kot pri vseh električnih avtomobilih velja tudi pri teslah. Namenjena je predvsem tistim, ki baterijo lahko polnite doma. Tako polnjenje je časovno najmanj moteče, saj časovne izgube doma dobesedno ni, tudi cene elektrike pa so v nočni tarifi še posebej ugodne. Kdor bi si doma postavil še sončno elektrarno, bi se sčasoma s takim avtomobilom (vsaj delno in v precejšnjem delu leta) vozil zastonj.

Pregled polnjenj na polnilnicah:

čas polnjenja, količina el., pridobljen doseg moč strošek za 100 km Tesla Super Charger (DC) 15 min, + 150 km do 109 kW 4,4 EUR Petrol (DC) 26 min. (21,2 kWh), 100 km do 49 kW 5,2 EUR Ionity (DC) 20 min., (35 kWh), 150 km do 96 kW 15 EUR Gremo na elektriko (AC) 60 min., (11 kWh), 45 km do 11 kW 1,2 EUR

Foto: Gregor Pavšič

Model 3 je prilagojen evropskemu standardu CCS. Foto: Gregor Pavšič

Tudi brez domačega polnjenja je s teslo sicer mogoče zelo dobro shajati, le nekoliko višji bo račun za elektriko. Ta je sicer večinoma občutno nižji kot bi bil s primerljivo velikim bencinsko ali dizelsko gnanim avtomobilom. Na Petrolovi 50-kilovatni polnilnici DC ob avtocesti me je sto kilometrov dosega stalo dobrih pet evrov. Celo cenejše je bilo polnjenje na dvakrat močnejši Teslini “super polnilnici”. Na Kozini jih ravno prestavljajo s Petrolove črpalke pred bližnji hotel, imamo pa jih še v Ljubljani in pri Mariboru. Tam je bil strošek okvirno stotih kilometrov dosega 4,4 evra.

Moč na Teslini polnilnici je narasla vse do 109 kilovatov, na Petrolovi za zdaj do 49 kilovatov. Ob avtoceste bodo sicer postavili tudi svoje nove (močnejše in zato tudi nekoliko dražje) polnilnice, tako da bo polnjenje Teslinih baterij z močjo prek 100 kilovatov postalo že standardno.

Tesel na polnilnicah Ionity ne boste videli velikokrat, cene brez posebnih dolgoročnih dogovorov (za enkratne uporabnike) so naravnost oderuške. Foto: Gregor Pavšič

Lastnik tesle pa bo prav gotovo sila nerad ustavil pred polnilnicom Ionity, ki je navsezadnje odgovor večjega dela avtomobilske industrije na Teslino lastno mrežo ultra hitrih polnilnic. Sto kilometrov dosega na tej polnilnici je stalo neverjetnih 15 evrov. Lastniki drugih znamk bodo ob določeni mesečni naročnini (konkretno pri Volkswagnu od 10 do 17 evrov) na Ionityju plačali polovično ceno.

Prikaz porabe kaže na razgiban relief slovenskih avtocest. Navzdol poraba izrazito pada. Foto: Gregor Pavšič

Zadaj je prostora dokaj dovolj, zaradi baterij v dnu vozila pa je položaj nog vendarle nekoliko bolj pokončen. Foto: Gregor Pavšič

Servis v Ljubljani bo lahko nadomestil nepričakovane izlete do Gradca

Tesla se je zdaj razvila do te mere, da ima v Ljubljani tudi svoj (resda majhen in deljen) predstavitveni salon. Tam bo mogoče že letos prevzeti avtomobile, še pomembneje pa bodo v Ljubljani opravljali tudi servisne storitve. Po te je bilo treba do zdaj do Gradca. Predpisanih intervalov sicer Tesla nima, servisi v Avstriji pa so lahko problematični predvsem ob nepričakovanih zapletih, prometnih nesrečah in podobno.

Model 3 sicer stane vsaj 44 tisoč evrov, kar je cena za različico standard range plus (pogon le na zadnji kolesi). Različica long range s štirikolesnim pogonom stane dodatnih 10 tisoč evrov, različica performance pa 59 tisoč evrov.

Kupite jo lahko v petih minutah: cene spodobno opremljene in po odbitku subvencije od 42 tisočakov naprej

Nakup tesle se vselej opravi prek interneta, postopek pa je zaradi preprostosti in malo dodatne opreme zelo hiter. Za belo barvo doplačilo ni potrebno (ostale stanejo 1.050 evrov), zato pa 19-palčna kolesa (serijsko 18-palčna) stanejo dodatnih 1.600 evrov, za vlečno kljuko je treba doplačati 1.050 evrov, voznik izbere črno ali belo notranjost (ta je 1.050 evrov dražja) in z izjemo vnaprejšnjega nakupa popolnoma samodejne vožnje (če bo ta v Evropi sploh kdaj zares omogočena) za 7.500 evrov drugih opcij ni.

Po želji opremljena osnovna tesla 3 standard range plus bi (skupaj z odšteto subvencijo) stala dobrih 42 tisočakov, za štirikolesno gnano long range pa 52 tisoč evrov. To bi lahko dobili že prihodnji mesec, standardno pa februarja prihodnje leto.

Letos do konca septembra so v Sloveniji registrirali 44 modelov 3.

Vklop načina za ambient prižganega kamina (prikaz na sredinskem zaslonu), ki ga spremlja pihanje toplega zraka in kajpak tudi zvok ognja. Foto: Gregor Pavšič

Prepevanje karaok v avtomobilu ... Foto: Gregor Pavšič

In gledanje serij ali filmov s platform kot sta YouTube ali Netflix. Foto: Gregor Pavšič