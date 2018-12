To so finalisti izbora Slovenski avto leta 2019

V finale izbora Slovenski avto leta 2019 so se uvrstili škoda karoq, volkswagen T-roc, ford focus, kia ceed in volvo XC40. Na finale izbora s praktičnimi preizkusi vabimo tudi bralce Siol.net.

Finalisti izbora Slovenski avto leta 2019: škoda karoq, volkswagen T-roc, ford focus, kia ceed in volvo XC40.

Bralci, gledalci in poslušalci devetih slovenskih medijev, ki sodelujejo v izboru Slovenski avto leta, so med letošnjimi kandidati izbrali pet finalistov. Največ glasov je letos dobil novi Škodin športni terenec karoq, drugo mesto pa je pripadlo Volkswagnovemu T-rocu. Ta je sicer na slovenske ceste zapeljal že na začetku leta. V finale so se uvrstili še ford focus, kia ceed in premijski športni terenec volvo XC40.

Kako ste glasovali bralci Siol.net?



Bralci Siol.net ste največ glasov namenili volkswagen T-rocu, škoda karoqu, ford focusu, volvu XC40 in trojčku citroën berlingo/peugeot rifter/opel combo.

Zmagovalec izbora bo znan v nedeljo, 13. januarja

S tem vrstnim redom so si avtomobili prislužili tudi že prve točke za finalno glasovanje. Do odločitve o zmagovalcu bo prišlo v nedeljo, 13. januarja, v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem. Tam bomo vrstni red finalistov predstavili še predstavniki vseh sodelujočih medijev in tako bomo dobili zmagovalca izbora Slovenski avto leta 2019. Lani je ta naziv pripadel volkswagen polu.

Na finale izbora s praktičnim preizkusom vabimo bralce Siol.net

Letošnja novost bo dogodek žirije izbora skupaj z našimi bralci, ki se bodo lahko udeležili finalnega dogodka na Vranskem. Tam bodo lahko sodelovali v različnih predstavitvenih delavnicah (varnost, pogoni, povezljivost, praktičnost in uporaba), lahko bodo tudi sami preizkusili finaliste izbora, jih bolj podrobno spoznali in zastavili tudi vprašanja tako nam kot tudi predstavnikom avtomobilskih znamk v finalu izbora. Prav tako bodo seveda lahko v živo spremljali končno glasovanje in razglasitev končnega zmagovalca.

Kdor bi se želel udeležiti dogodka na Vranskem, naj se, prosimo, z imenom in kontaktnimi podatki prijavi na elektronski naslov avtomoto@tsmedia.si - izžrebali bomo pet gostov s strani Siol.net Avtomoto.

