Volvo XC40 - samosvoj SUV, nikakor le pomanjšan #foto

Volvo XC40 ni le pomanjšani XC60. Gre za simpatičnega majhnega SUV, ki s svojo karizmo najde veliko simpatij. Hvalimo njegovo uporabno potniško kabino in številne majhne podrobnosti, ki ga znotraj razreda naredijo posebnega. Zaradi cene bo pri številnih ostal le pobožna želja, a pri znancih in mimoidočih si je v hipu izboril podobo stilske ikone.

Volvo je še dovolj hitro skočil na vlak in v zadnjem trenutku ujel prodajni razcvet avtomobilov SUV. Pri tem pa Švedi niso le pomanjšali modela XC60 in ustvarili vstopnega SUV, temveč so znova napisali formulo in jo uspešno prenesli v resničnost. Tako rekoč ni bilo človeka, ki se ne bi strinjal, da je XC40 na pogled zelo prijeten avtomobil. Še posebej, če je streha obarvana v drugačno, kontrastno barvo. Notranjost je funkcionalna mojstrovina, lična in unikatna. Brez kančka dvoma lahko rečemo, da gre za enega največjih presenečenj v svetu terenskih vozil – neodvisno od dimenzije. Dobro izolirana zvočna kabina še poustvari občutek zena, izbrani materiali, neverjetna pozornost do detajlov in navsezadnje občutek varnosti še pripomorejo k resnično dobremu počutju med vožnjo. Testni avtomobil je poganjal dizelski D4, samodejni osemstopenjski menjalnik in motorni navor se je prenašal prek vseh štirih koles. Zaradi obilice navora je občutek za volanom samozavesten, k sreči pa je, kot že omenjeno, potniška kabina izredno dobro zatesnjena, zato njegova robatost ne pride do izraza.

Čeprav je Volvo pri XC60 ubral lažjo pot in je v večini primerov le pomanjšal večjega brata XC90, k sreči tega niso storili pri XC40. Vedno preudarni Švedi so prepoznali kupno moč v razredu manjših SUV in zaključili, da se bodo od nemške konkurence lahko oddaljili le z nečim resnično posebnim. Nastal je vizualno igriv SUV, poln najnovejše tehnologije in z nadpovprečno uporabno potniško kabino.

Veliko dela so opravili že z razvojem modularne prilagodljive arhitekture, ki so jo pri XC40 uporabili prvič. Kmalu bodo na njej sloneli še drugi kompaktni modeli in celo modeli sestrskega podjetja Lynk&Co, a pustimo to zgodbo za prihodnjič. Najpomembnejše je, kaj pravzaprav ta arhitektura prinaša.

Več kot le zvest originalu

Foto: Gašper Pirman Volvo je do določene mere uporabil preizkušeno šablono pri oblikovanju potniške kabine. Tudi pri najmanjšem članu so se držali pokončno postavljenega infotainmenta. Gre za preizkušen zaslon na dotik, hiter, pregleden in odziven. Zaradi pokončne postavitve je izredno primeren za lažje ''branje'' navigacijske naprave, a še vedno nas je zmotilo upravljanje klimatske naprave. Za spremembo temperature je treba predolgo usmerjati pogled s ceste, težko je zadeti majhne številke ob strani in še težje nastaviti natančno temperaturo. A to so stvari, o katerih smo že velikokrat govorili.

Našo pozornost so pridobili majhni detajli, podrobnosti, ki naredijo ta SUV resnično poseben. Ko svet okoli nas hiti in stoji v kolonah, je preživljanje časa v tem švedu lažje. Za volanom je mirno, spokojno, zvok motorja se kljub dizelskemu motorju v notranjost komaj sliši. Dotiki materialov so prijetni, vse je na svojem mestu in povezano.

Vratne in talne obloge so izdelane iz recikliranih plastenk, predal v vratih je ogromen in vase sprejme 1,5-litrsko plastenko, armaturno ploščo popestri dolga linija s posebnim vzorcem, položaj za volanom je na mestu. Vidi se, da so zasnovi potniške kabine posvetili veliko časa. Nič ni prepuščeno naključju in to daje temu avtomobilu dodatno težo. Pravzaprav, ravno zaradi te samozavesti in uporabnosti je XC40 tam, kjer je - korak pred tekmeci.

Veselje se začne zadaj

Potniki zadaj bodo prav tako uživali v mehkih materialih in razmeroma dobri prostornosti. Na tej točki bi radi opozorili, da je zaradi panoramske strehe strop postavljen nekaj centimetrov nižje. Če spredaj to ne pride do izraza, je drugače zadaj. S 180 centimetri smo se z lasmi že dotikali strehe, zato tistim, ki boste zadaj večkrat vozili odrasle osebe, svetujemo, naj premislijo o nakupu opcijske panoramske strehe.

Nismo še končali s potniško kabino. Nekaj stavkov si nedvomno zasluži še prtljažni prostor. Prtljažnik s svojimi 460 litri težko konkurira nekaterim razrednim tekmecem, a je dovolj velik za manjšo družino. Bolj kot velikost zopet v ospredje sili prilagodljivost. Pomično dno se deli v tretjine, prek katerih lahko ustvarimo znotraj prtljažnika razdelke. Na vrhu teh razdelkov so nameščeni še kaveljčki, kamor lahko obesimo vrečke. Tam so še dodatni predali in dodaten prostor v dvojnem dnu. Tudi tukaj se vidi, da so pri Volvu iz teh dimenzij iztisnili največ. Navsezadnje, uporabnost mora iti z roko v roki z vizualnim vidikom. Podobno, kot pri naših osebnih partnerjih. Ne smejo biti samo lepi, morajo biti tudi sposobni in priročni.

Bi si upali pogledati k trivaljniku?

Volvo, tako kot že nekaj let, prvim kupcem ponudi le višje pakete opreme in pogonsko najdražje opcije. Tako je bilo tudi pri nas, a zdaj po skoraj letu dni, odkar je XC40 zapeljal k nam, se je seznam pogonskih sklopov bistveno podaljšal.

Testni avtomobil je poganjal dizelski štirivaljnik s 140 kilovati in 400 njutonmetri navora. Deloval je v kombinaciji z osemstopenjskim dvosklopčnim samodejnim menjalnikom proizvajalca Aisin in je motorni navor prenašal prek večlamelne sklopke na vsa štiri kolesa. Kot je razvidno že s cenika, gre za pogonsko najžlahtnejšo izbiro. Motor bi sicer lahko bil nekoliko bolj uglajen, predvsem ob hladnem zagonu. Po drugi strani voznika nagradi z razmeroma dobro povprečno porabo goriva in predvsem široko elastičnostjo.

Ker se bo za takšno opcijo odločil manjši odstotek kupcev, je vredno pogledati k najmanjšemu trivaljniku T3. Slednji je sicer na voljo le z ročnim menjalnikom, a bo voznika nagradil s tako rekoč neslišnim delovanjem in s tem dvignil na novo raven že tako tiho vzdušje v notranjosti. Bencinskega štirivaljnika T4 žal nismo vozili, zato o njegovi izbiri težko sodimo.

Bi pa z nekoliko premišljeno izbiro dodatne opreme, pregrešno visoko ceno avtomobila 60 tisočakov zlahka znižali za pet do sedem tisočakov. V uredništvu bi se lahko odrekli še nekaterim dodatkom, tako pa smo že pod petdesetimi tisočaki.

Prvak na daljših razdaljah

Vozne lastnosti v tem razredu ne igrajo ključne vloge. Pri BMW-ju sicer pravijo drugače in je X2, neposredni tekmec XC40, vozniško daleč pred vsemi. Eden redkih avtomobilov te vrste, ki se pravzaprav v zavojih počuti kot doma. Na drugi strani je s povsem drugačno filozofijo XC40. Kljub večji dimenziji platišč (18 palcev) je zadovoljivo udoben na daljših razdaljah, a dokaj medel v zavojih. Tudi britanski odgovor v tem razredu, E-pace, stavi na športnost. Tako je, zanimivo, XC40 edini izmed ''svete premijske'' trojice, ki razmišlja drugače in udobje ter vsakodnevno uporabnost postavlja nad športne užitke. Trojici se sicer pridružuje še Mercedesov GLE, a je v primerjavi z njimi že kar star in počasi čaka na svojega naslednika. Takrat se bo boj za premijskega kralja v razredu manjših SUV razširil na štiri akterje.

