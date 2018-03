Volvo XC40: Kaj evropski avto leta prinaša Slovencem? #foto

Novo v Sloveniji: volvo XC40

Najmanjši in najnovejši član moderne skandinavske modelne palete vozi po stopinjah večji bratov, a so njegove kolesnice bistveno manjše, igrive in nagovarjajo predvsem mlajše kupce. Potniška kabina je podrejena splošni uporabnosti, ki jo nadgrajujeta že prepoznavno stremljenje k popolni varnosti potnikov in vrhunska izbira materialov. Sto kupcev pri nas bo zanj odštelo vsaj 30 tisočakov.

Baby volvo navduši s svojim atraktivnim zunanjim videzom, velikimi platišči in naprednimi varnostnimi sistemi. Foto: Gašper Pirman

XC40, mali švedski posebnež z velikimi platišči in drznim zunanjim videzom, kot prvi volvo sloni na novi kompaktni modularni arhitekturi CMA. Kmalu se mu bodo pridružili še preostali člani serije 40, med njimi tudi priključni hibrid in polna električna različica. Z 4,4 metra dolžine in 1,8 metra širine se dimenzijsko uvršča v manjši razred avtomobilov SUV, ki navdušijo predvsem mlajše družine z aktivnim življenjskim stilom. Kot so poudarili pri švedskem proizvajalcu, je XC40 enako visok kot XC60 (1.658 mm), zato se ne ustraši še tako visokega robnika ali previsa v naravi.

Kljub nekaterim očitnim oblikovnim podobnostim z večjima XC60 in XC90, želi XC40 kupce osvajati s samozavestno identiteto.

Kaj pa cene?



Za osnovno različico z bencinskim T3 in paketom kinetic bo treba pripraviti vsaj 30 tisočakov. V sklopu akcijske ponudbe vam pri uvozniku za to ceno vključijo še dodatna paketa business in light. Za enako opremljen avtomobil, vendar z dizelskim D3, bo treba dodati še dva tisoč evrov. To, kar je mogoče naročiti zdaj, D4 AWD s paketom momentum, po ceniku stane 40 tisoč evrov in T5 AWD 45 tisoč evrov. Najdražji je seveda R-design. Tukaj se cene začnejo pri 46 tisoč oziroma 49 tisoč za bencinski agregat.

Srednje velik SUV bo postal najbolje prodajani model pri Volvu. Foto: Gašper Pirman

Notranjost sledi oblikovnim smernicam drugih modelov, vendar je z različnimi barvami in linijami bolj igriva in mladostniška. Foto: Volvo

Na dobri poti, da postane najbolje prodajani volvo

Tudi pri Volvu niso odporni proti vse večjemu povpraševanju po manjših križancih. Evropski trg je v vse večjem objemu takšnih in drugačnih SUV, številni proizvajalci pa skačejo na zadnji vlak in lovijo kar se da velik kos pogače. Švedski proizvajalec prestižnih vozil je kar nekaj časa napovedoval zadnjega člana družine XC, po dolgotrajnem čakanju pa je zdaj premierno zapeljal na naša tla.

Srednje velik SUV je velik doprinos k švedski kraljevi paleti. XC40 bo pomagal prevesiti tehtnico in Volvu pomagati, da uresniči svoj cilj in na letni ravni proda več kot 800 tisoč avtomobilov. Da gre za izredno pomemben model, priča tudi podatek, da bo v nekaterih evropskih državah v trenutku prevzel večinski delež prodaje in dosegel celo 50-odstotni tržni delež med vsemi skandinavskimi modeli. V Sloveniji njegov vpliv ne bo izrazit v takšni meri, predvsem zaradi močno omejene dobave. Tovarna je namreč uvozniku za celotno regijo Adria ponudila le 250 enot, v Slovenijo pa bo zapeljalo približno sto avtomobilov. Tudi pri nas bo ravnokar okronani evropski avtomobil leta 2018 postal najbolje prodajani volvo.

Bencin ali dizel? Izbira za zdaj še omejena.

Kot smo že navajeni, bo Volvo sprva v prodajo dal le delček svoje ponudbe. Od začetka bosta na voljo dva paketa momentum (srednje opremljeni paket) in športni R-design (najbolje opremljeni paket). Spomladi bosta na voljo še vstopni kinetic in dobro opremljeni inscription. Podobno je pri motorjih. Kupci že lahko naročijo dizelski D4 s 140 kilovati in 400 njutonmetri navora ter najmočnejši bencinski T5 s 184 kilovati in 350 njutonmetri navora. Osnovni D3 in bencinska T3 in T4 bodo na voljo spomladi.

Tako kot pri XC60 in XC90 sta v notranjosti nameščena 12,3-palčni voznikov zaslon in devetpalčna večopravilna enota. Foto: Gašper Pirman

Prtljažni prostor ni največji, a ga krasijo izdatna ergonomija in številne uporabne rešitve. Foto: Gašper Pirman

Prvič je na voljo induktivno polnjenje mobilnih telefonov. Na osrednji konzoli je nameščen majhen koš za smeti. Foto: Volvo

Serijsko je opremljen s tempomatom, sistemom city safety za preprečitev trčenja z vozili, kolesarji, pešci ter večjimi živalmi, z asistentom za preprečitev odvzema prednosti pri zavijanju v levo, asistentom za preprečitev trka z nasproti vozečim vozilom, asistentom za preprečitev nenamerne zapustitve cestišča, asistentom za ohranjanje vozne smeri, pomočnikom za speljevanja v klanec, pomočnikom za spust, senzorjem za dež.

Kjer šteje vsakodnevna uporabnost

V zadku se skriva 479-litrski prtljažni prostor (lahko se razširi na 1.336 litrov), ki bolj kot z velikostjo navdušuje s številnimi uporabnimi rešitvami. Poleg globokega dvojnega dna, kamor lahko shranimo tudi prtljažno polico, se XC40 pohvali še s serijo različnih mrežic in pregrad. Nič manj uporaben ni v potniški kabini, kjer je v vratih prostor za veliko plastenko, v sredinskem grebenu za dva kozarca, ima pa še vrsto drugih uporabnih rešitev - kljukic, manjših odlagalnih mest in celo majhnega koška za smeti.