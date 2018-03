Volkswagen T-roc: bo kot prvi na kolena spravil "kralja" golfa?

Test: Volkswagen T-roc 2.0 TDi 150 kW 4motion

Volkswagen s T-rocom stavi na avtomobilske trende, poudarjeno raznovrstnost uporabe in tudi iracionalnost kupcev. Tak avto je danes bolj kul kot golf in tudi v njuni medsebojni primerjavi je dimenzijsko zelo konkurenčen. T-roc stavi na čustva, barvitost in samozavest.

Kakšen avtomobil je volkswagen T-roc?



Golfova tehnika, dinamična in samozavestna zunanjost in trendovska karoserijska zasnova. Odlična ergonomija notranjosti, prostornost skladna s pripadajočim razredom. Avto stavi na čustva, iracionalnost in zato to tudi ni poceni avtomobil. Omogoča raznovrstno in vsestransko uporabo in ima obenem dovolj kompaktne mere, da se odlično znajde tudi v urbanem okolju. Odličen za tiste, ki si tak avto lahko privoščijo in ki želijo barvitejšega, 'kulskega' volkswagna.



Cena testnega vozila: 30.250 EUR

Palec gor: trendovska oblika, vozne lastnosti, pogon

Palec dol: visoka cena, omejena izbira štirikolesnega pogona

T-roc bo pri Volkswagnu kupce kradel tako golfu kot tudi manjšemu polu in morda celo tiguanu. Foto: Gašper Pirman Znamka Volkswagen se nedvomno spreminja in novi športni križanec oziroma terenec s samozavestnim imenom T-roc je najbolj očiten znanilec teh sprememb. Ne le, da je začel Volkswagen sicer z zamudo, a zato toliko bolj odločno razvijati trendovska vozila s terenskimi geni, ti avtomobili so začeli postajati igrivi, barviti in prav nič sramežljivo ne igrajo na čustva voznika.

Zgodba avtomobila

T-roc je postal prav avtomobil, ki je za svojo realno uporabnost relativno drag, a s kombinacijo všečnosti, prikupnosti in preverjene Volkswagnove tehnike kljub zapoznelemu prihodu na slovenski trg že dosega odlične prodajne rezultate.

Izhaja iz Volkswagnove modularen platforme MQB. To je trendovska nadgradnja golfa, paradnega konja avtomobilske znamke iz Wolfsburga. Kot je razvidno iz podatkov spodnje tabele, T-roc vsekakor ni le vozilo za tiste, ki bi se naveličali golfa. V primerjavi z njim prinaša slaba dva centimetra večjo oddaljenost od tal in tem povezane robustnosti, večji prtljažnik in splošno večjo uporabnost. V primerjavi s tekmeci izstopa po bolj dinamični, že kar kupejevski zasnovi športnega terenca. Postal je prestižni volkswagen, ki je lahko tudi avto poželenja.

Notranjost T-roca je ergonomsko zelo dobra, predvsem na vratih pa je tudi precej plastike. Foto: Gašper Pirman

Dimenzijska primerjava:

T-roc Golf Dolžina: 4.324 mm 4.257 mm Širina: 1.819 mm 1.799 mm Medosna razdalja: 2.590 mm 2.622 mm Oddaljenos od tal: 161 mm 142 mm Obračalni krog: 11,1 m 10,9 m Prtljažnik prostornina: 445 l 343 l Prtljažnik dolžina: 830 mm 839 mm Posoda za gorivo: 55 l 55 l Širina znotraj zadaj v višini komolcev: 1.474 mm 1.469 mm

Avtomobil je mogoče dobiti v dvobarvni kombinaciji. V primeru testnega T-roca sta bila to modra barva karoserije in bela barva strehe, kar pa stane skoraj tisoč evrov. Foto: Gašper Pirman

Komu je avtomobil namenjen?



Novi T-roc je predvsem zaradi te določene iracionalnosti namenjen najprej tistim, ki si tak avtomobil lahko privoščijo. To so lahko nekoliko premožnejši posamezniki, ki iščejo prvi ali drugi družinski avtomobil, ali pa na primer pari z največ enim otrokom. Pri zelo majhnih otrocih se lahko zaplete s prostornostjo prtljažnika, a to velja za večino avtomobilov tega razreda.



Ciljna skupina so zagotovo tudi starejši vozniki. Ti si tak avtomobil lahko privoščijo in ne potrebujejo prostorskega razkošja zadnje klopi. Kot je dokazal že Renault s capturjem, imajo starejši zelo radi barvitost in z veseljem izberejo tudi dvobarvno karoserijo. Ta prinaša tudi pri T-rocu svežino in privlačnost.



Na vprašanje, ali izbrati T-roca, golfa ali celo pola, je odgovor težko najti. Kdor potrebuje nekaj več prostora na zadnji klopi, bo izbral tudi nekoliko cenejšega golfa. Kupci T-roca bodo v ospredje postavili njegovo vsestranskost in trendovsko zasnovo. Danes si pač bolj kul, če voziš novega T-roca kot tradicionalnega golfa.

Foto: Gašper Pirman

Novodobni volkswagni so barviti tudi v notranjosti. Foto: Gašper Pirman

Pomanjkljivosti?



T-roc je prestižni volkswagen v cenovnem okviru od 20 do 30 tisočakov, kjer osnovni namen nakupa vozila vsekakor ni zgolj racionalen.



Testni T-roc je na primer stal 30 tisočakov, a je imel le ročni menjalnik, v avtomobilu ni bilo digitalnih merilnikov, vzvratne kamere in sistema za samodejno odklepanje vozila.



V notranjosti je tudi nekaj več plastike kot bi se je avtomobilu takega razreda želeli.

Testni T-roc ni imel digitalnih merilnikov, ki bi jihs sami tudi zaradi razumne cene vključili v crossoverja za 30 tisočakov. Foto: Gašper Pirman

Uporabnost na cesti



Testni T-roc je bil opremljen s 110-kilovatnim (150 »konjskim) dvolitrskim dizelskim motorjem, ročnim šeststopenjskim menjalnikom in štirikolesnim pogonom. Imeli smo srečo, da smo avtomobil lahko preizkusili tako na suhem asfaltu kot tudi v svežem snegu. Obe izkušnji sta potrdili, da je T-roc zanesljiv avtomobil v najrazličnejših pogojih. Z njim je lažje splezati na pločnik ali prek podobne ovire, zanesljiv je na makadamskih cestah, zelo suveren tudi ob snežnih padavinah in nespluženih cestah.



Med ovinki se ne glede na vremenske razmere in podlago pokažejo njegova okretnost in vozniška igrivost. Volan je natančen in dovolj neposreden, da si med ovinki od vozila kot je športni terenec dejansko ne moremo želeti še bistveno boljših voznih lastnosti.



Res je, da tudi v načinu vožnje comfort blaženje ni zares mehko. Vseeno vožnje ne moremo označiti za premalo udobno. Je na ravni volkswagnov, ki so na cesti nemško nekoliko trši. Taka zasnova tudi kompenzira višje težišče vozila in zato se T-roc med ovinki pelje zelo suvereno, prijetno in v načinu sport tudi presenetljivo dinamično. Hvalimo tudi način vožnje snow, ki na snegu po potrebi izklaplja (ob močnejšem pritisku stopalke za plin) sistem proti zdrsevanju pogonskih koles.

Koliko T-roc stane?

Osnovni T-roc z dizelskim motorjem stane 26 tisočakov. Samodejni menjalnik DSG ceni doda skoraj dva tisočaka, izbira dizelskega dvolitrskega motorja TDI pa serijsko prinaša štirikolesni pogon. Pri bencinskih motorjih je mogoče štirikolesni pogon dobiti le z najmočnejšim in najdražjim motorjem (140 kilovatov, začetna cena dobrih 3o tisočakov). Alternativa dizelskemu motorju v testnem vozilu bi bil lahko 1,5-litrski motor TSI (110 kilovatov). Tak avto bi bil okrog štiri tisoč evrov cenejši, a kot že rečeno ne bi imel štirikolesnega pogona.

Letos bodo pri Volkswagnu v ponudbo vključili še 1,6-litrski motor TDI (85 kW), dvolitrski dizelski motor TDI (140 kW) in možnost 110-kilovatnega dizelskega motorja TDI brez štirikolesnega pogona.

Prostornost na zadnji klopi je sprejemljiva, vseeno pa je v klasičnem golfu prostora na zadnji klopi več. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik ima dvojno dno, zadnjo klop pa je mogoče podirati v razmerju 60 : 40. Foto: Gašper Pirman

Ročni menjalnik je v testnem T-rocu zelo dobro opravi svoje delo. Samodejni sedemstopenjski DSG bi avtomobil podražil za skoraj dva tisočaka. Foto: Gašper Pirman

V avtomobilu za 30 tisočakov bi samoumevno danes že pričakovali pametni ključ (odklepanje in zaklepanje vrat) oziroma zagon motorja s pritiskom na gumb. Foto: Gašper Pirman