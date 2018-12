Ford focus: Za karavansko izvedbo doplačali najmanj

Focus ostaja na cesti vozniško prepričljiv avtomobil, skupaj z močnim bencinskim trivaljnikom in športnim paketom ST-Line pa je najbližji približek čistokrvnima športnikoma ST in RS. V karavanski izvedenki je končno postal dovolj prostoren, da ga lahko opisujemo kot odličnega družinskega spremljevalca. Skupaj s številnimi znanji ima v rokah škarje in platno za prepričevanje kupcev športnih terencev. Škoda le, da ni bolj izrazit, čustven in atraktiven. Predvsem v potniški kabini smo pogrešali nekaj tiste iskrivosti, ki bi ga v najlepši luči izstrelila nad modele SUV.

Ocena:



Ford focus ostaja vozniški kralj razreda. Čeprav je v primerjavi s predhodnikom pridobil udobnost v vsakodnevnem prometu, pa s filigransko nastavljenim vzmetenjem prinaša zdravo razmerje med športnim značajem in udobjem. Skupaj z najmočnejšim 1,5-litrskim bencinskim trivaljnikom iz družine EcoBoost se tako gnani focus najbližje približa čistokrvnima športnikoma ST in RS.



Avtomobilskemu svetu, ki mu že nekaj let kraljujejo športni terenci, prinaša svež veter. Brez ovinkarjenja, z geni običajnega avtomobila in odkritim nagovarjanjem družin - brez kompromisov. Osvežujoče? Zagotovo. Škoda le, da si inženirji niso privoščili malenkost več svobode ali drznosti. Predvsem pri zasnovi potniške kabine. Ta bo očarala tradicionaliste oziroma tiste, ki si želijo preprost, vendar učinkovit in prostoren družinski avtomobil. Čustev tukaj enostavno ni. Ta avto bo prava izbira za dinamičnega očeta, ki se s polno odgovornostjo zaveda svojih družinskih obveznosti, a hkrati ne zapostavlja ključnih potreb moške duše.



Motor: bencin,1,5-litra prostornine, 134 kW

Poraba goriva: 6,5 do 7,5 l/100 km

Cena testnega avtomobila: 31.875 evrov (s popustom 30.250 evrov)

Najmanj doplačila za karavansko različico

Focus je lahko odlično opremljen avtomobil, ki nekatere varnostno-asistenčne elemente povzema z višjih razredov. Testni avtomobil, ki je bil sicer motorno zelo dobro podkovan in je bil opremljen s športnim paketom, je imel ceno s popustom nad 30 tisočaki. Če k temu dodamo še samodejni menjalnik, se odpre še večji nabor asistenčnih sistemov, cena pa se zlahka povzpne še za nekaj tisočakov.

Pogledali smo tudi h konkurenci in ugotovili, da ima focus dokaj podobno osnovno ceno kot tako rekoč celotna konkurenca, a drugi ponujajo večje popuste in so na koncu podobno opremljeni nekaj tisočakov cenejši. Ima pa focus svojo moč tudi v količini asistenčnih sistemov in je med vsemi tudi najnovejši.

Karavan ima pomembno mesto v družini

Ford je letos šokiral z marsikatero izjavo, potezo in načrtom za prihodnost. Američani se, tako kot večina avtomobilskih proizvajalcev, usmerjajo v razvoj in proizvodnjo športnih terencev, ki so postali zlato jajce znamk. Kljub ukinjanju nekaterih klasičnih oblik in modelov pa je focus ostal zvest svojim predhodnikom. Še več, poleg kombilimuzine so povsem resno pristopili k razvoju karavana ter zopet pripravili tisti pravi, prostorni in uporabni družinski avtomobil. Ne pozabimo, karavani so bili nekoč bistveno bolj vpeti v ''družinski posel''.

Focus je odrasel in sprejel svojo nalogo družinskega poglavarja. Z dovolj prostora in in klasičnimi potezami želi prepričati kupce, da izbira večne klasike še vedno prinaša določene prednosti v primerjavi s športnimi terenci. Foto: Gašper Pirman

Palec gor:



Podvozje focusa nas je navdušilo z dvema povsem nasprotnima vrlinama. Hitre ovinke premaguje kot za šalo, hkrati pa na neravninah ne pretresa potnikov. Ford tudi pri različici ST-line omogoča običajno družinsko uporabnost, končno dovolj velik prtljažni prostor in dovolj prostora za kolena potnikov na zadnji klopi. Sync 3 deluje tako, kot se to od večopravilne enote pričakuje.

Palec dol:



Zaradi izbire ročnega menjalnika se seznam asistenčnih sistemov močno zmanjša. Kljub tehnološki naprednosti focus nima opcije digitalnih merilnikov, projicirni sistem pa informacije projicira na stekelce, in ne neposredno na vetrobransko steklo. Želel bi si nekoliko bolj razburljivo potniško kabino.

Za vsak okus nekaj

Fordov prodajni prvak se zaveda svoje ranljivosti v svetu športnih terencev in križancev, zato so Američani poleg kombilimuzine potegnili iz rokava še nekaj drugih adutov. Prvi je seveda karavan, drugi premijski vignale in tretji terensko obarvani paket active. Pomembno vlogo ima tudi športni paket ST-line. Testni avtomobil je vključeval kar dve kombinaciji - bil je karavan in povrhu vsega opremljen še z žlahtnim paketom ST-line business.

Strupen karavan še vedno po meri dinamičnega očeta

Čeprav si večino voznikov prav gotovo zaželi tu in tam kakšen zavoj odpeljati športno in podoživeti zmagovalne dni njegovega Karavanski focus je vse do zadnjega stebrička enak kombilimuzini, a ima zaradi daljšega medosja v primerjavi s predhodnikom zdaj večji prtljažnik in več prostora za noge na zadnji klopi. Foto: Gašper Pirman največjega promotorja Colina McRaea, je četrta generacija postala vsakodnevno udobnejša. A to ne pomeni, da je focus titulo vozniško najboljšega v razredu prepustil tesni zasledovalki hondi civic. Še vedno je v zavoju oster kot britev, natančen in predvidljiv.

Za njegove multitalentirane vozne lastnosti ima veliko besede nova arhitektura C2. Zaradi povsem nove osnove so lahko kolesa pomaknili bolj na vogale avtomobila, podaljšali medosje in hkrati pridobili nekaj ključnih centimetrov v potniški kabini. Hkrati se bolje drži ceste zaradi nekoliko nižjega vzmetenja, športni paket ST-line pa vse skupaj dodatno zniža še za centimeter. Rezultat je športno nizek avtomobil, ki se rad poistoveti s to oznako.

Priznamo, po številnih povsem vozniško nevtralno orientiranih avtomobilih smo vsakič z velikim veseljem sedli za volan novega focusa. ST-line s serijsko vgrajenim športnim podvozjem se izvrstno pelje skozi ovinke, značaj pa mu izpili močnejši izmed dveh 1,5-litrskih bencinskih trivaljnikov.

Športno nastrojeni ST-line v nasprotju s pričakovanji uspešno kombinira zanesljivo premagovanje hitrih zavojev z dovolj udobno vožnjo, ki bi lahko pogojno ustrezala celo družinski uporabi vozila. Nadgradnjo glede vožnje skozi ovinke predstavljata še zmogljivejša focusa ST in RS, vendar oba s svojo športno trdoto potnikom odščipneta dobršen del udobja.

Paket ST-line prinaša v notranjost športne kontrastne šive in hkrati zniža vzmetenje avtomobila za dodaten centimeter. Foto: Gašper Pirman

Karavan poleg večjega prtljažnika prinaša še nekaj dobrot

Leta 1998 je prva generacija focusa dodobra pretresla ''golfov'' svet. Drzen videz je podkrepilo še zadnje neodvisno vzmetenje, drugačna zadnja os z različno visokimi pritrdilnimi točkami SLA (short/long arm) in prilagodljiv naklon koles med športno vožnjo.

Pri kombilimuzini je sistem drugačnih višin vpetja na voljo le pri bolje opremljenih in gnanih različicah, karavan pa ima zadnjo os SLA nameščeno serijsko. Tudi zato se v zavojih kot tudi na običajnih cestah vozi še za odtenek bolje. Brez težkega razmišljanja pa focusa zopet okronamo za nespornega kralja voznih lastnosti v razredu C.

Ročnemu menjalniku zamerimo predvsem krivdo za manj asistenčnih sistemov

Sync 3 je najnovejši fordov infotaiment, ki deluje hitro in je intuitiven. Le samodejno iskanje radijskih postaj bi lahko bilo nekoliko poenostavljeno. Foto: Gašper Pirman Focus ima pričakovano visoko stopnjo aktivne in pasivne varnosti. Serijsko je opremljen s sistemom za samodejno zaviranje v sili (s prepoznavanjem pešcev) in tudi sistemom proti nenamerni menjavi prometnega pasu ter prepoznavanjem prometnih znakov. Veseli smo, da je aktivni tempomat (deluje do hitrosti 200 km/h) na voljo pri ročnem menjalniku in se pri menjavi prestave ne izključi. Samodejno se izklopi le, ko pravočasno ne zamenjamo prestave ali pa ko hitrost pade pod 20 kilometrov na uro.

Žal pa zaradi ročnega menjalnika odpade kar nekaj doplačilnih sistemov. Želeli smo preizkusiti, kako v praksi deluje asistent za parkiranje avtomobila, avtomobil pa žal ni bil opremljen s prilagodljivimi žarometi. Kako deluje njihovo gledanje ceste naprej prek kamere, prilagajanje delovanja v križiščih in glede na prometne znake, bomo morali preveriti kdaj drugič.

Galerija: spoznajte novo generacijo ford focusa

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

Tehnološko moderen, a brez digitalnih merilnikov

Čeprav je focus v notranjosti prostorsko močno napredoval in v primerjavi s predhodnikom na zadnji klopi dobil dodatnih pet Aktivni tempomat deluje dobro in se kljub menjavi prestave ne izključi. Foto: Gašper Pirman centimetrov prostora za noge, smo pogrešali več oblikovne drznosti. Tudi izbira materialov bi lahko bila na določenih mestih boljša. V kombinaciji z bencinskim trivaljnikom se v notranjost prenaša minimalna količina vibracij in zvoka.

Prtljažnik je končno na ravni konkurence, ima dvojno dno in dva stranska predala. Zadnje sedeže lahko podremo s prtljažnika, kupcu pa je na voljo lepo število dodatnih elementov (zaščitne mreže, elektronsko odpiranje prtljažnih vrat ...).

Sync 3 deluje povsem zgledno. Je pregleden, intuitiven in hiter. Tudi v mrzlih dneh. Še najbolj nas je zmotilo nemogoče samodejno iskanje radijskih postaj.

Da ne pozabimo, focus je zdaj serijsko opremljen še s tremi voznimi programi - eco, normal in sport. Vsak ima drugačen vpliv na delovanje motorja, odzivnost blažilnikov in pri samodejnem menjalniku še na čas prestavljanja.

Prtljažni prostor je končno postal na ravni tekmecev in s številnimi uporabnimi dodatki dviguje družinsko uporabnost na višji nivo. Foto: Gašper Pirman

Focusu najbolj zamerimo njegov status quo. Lahko bi bil bolj drzen, predvsem v potniški kabini. Foto: Gašper Pirman