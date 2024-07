Ford je že ukinil model fiesta, ki pa se lahko čez nekaj let vrne – a to bo povsem drugačen in na novi električni platformi zasnovan mestni avtomobil.

Ford explorer je avtomobil z Volkswagnove električne platforme. Foto: Gregor Pavšič Ford bo z letom 2030 le stežka uresničil svojo strategijo, da v Evropi prodaja le še električne avtomobile, toda tej smeri so za zdaj kljub napovedanim zamikom še vedno zvesti. Letošnji dve električni novosti explorer in capri sta nastali na Volkswagnovi platformi MEB, pri Fordu pa v ozadju že razvijajo lastno električno prihodnost. Nova platforma bi lahko obudila nekdanje modele, kot so fiesta, focus (letos konec proizvodnje), naslednica pume, in dodatne manjše avtomobile.

Prvi avtomobili z nove platforme leta 2026 ali 2027

Po poročanju britanskega Autocara bi se lahko "fiesta" z nove platforme na ceste vrnila okrog leta 2026 ali 2027. Avtomobile s te platforme bodo najprej prodajali v ZDA. Glede konkretnih imen za avtomobile iz Forda uradnih potrditev za zdaj ni.

Idejni razvojnik Fordove platforme je nekdanji Teslin inženir. Eden temeljev bo poudarek na cenejših in trpežnejših baterijah tipa LFP, ki so jih do zdaj najpogosteje uporabljali kitajski proizvajalci in Tesla.

Z Volkswagnove platforme MEB tudi novi ford capri. Foto: Ford