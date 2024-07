Ford explorer je električni SUV, ki je tehnično manjši brat volkswagna ID.4, kljub temu pa prinaša prostorsko prešerno in tudi dinamično zelo zavidljivo novost na avtomobilskem trgu. Doseg v praksi bi bil lahko okrog 450 kilometrov, učinkovito polnjenje pa za zdaj napovedujejo uradni podatki iz brošur. Tekmeci? Po centimetrih renault scenic in škoda elroq, glede na razmere na trgu pa tesla model Y.

Foto: Gregor Pavšič Ford je Slovenijo izbral za lokacijo mednarodne predstavitve svojega novega modela explorer, zato so še pred uradnim začetkom prodaje ti avtomobili že nekaj časa krožili okrog Ljubljane in Gorenjske.

Explorer nima ničesar skupnega s svojim za zdaj še živečim soimenjakom z ameriškimi koreninami. Tudi novi explorer je športni terenec in videti je bolj ameriško kot evropsko, a so ga razvili in izdelali v Nemčiji. Največja razlika pa je seveda pogon, kajti novi explorer je izključno električni.

Videti je kot Ford, a ključ je povsem volkswagnovski

Čeprav je videti kot pravi ford, kar se prav gotovo občuti tudi v notranjosti, gre za vozilo z Volkswagnovo modularno električno platformo MEB. Pozorno oko bo našlo prodobnosti s sorodnimi volkswagnovimi modeli, na primer nekoliko večjim ID.4 – že ključ je Volkswagnov in ne Fordov, enako so po nemško ukrojeni digitalni merilniki pred voznikom in obvolanska prestavna ročica. Toda na drugi strani explorer prinaša nekaj zanimivih rešitev in tudi tehnološko dobro zaokrožen pogon, ki ima dober potencial za uspeh na sicer še ne najbolj razcvetelem trgu električnih avtomobilov.

Video – premik osrednjega zaslona, za njim se odpira "sef"

Foto: Gregor Pavšič

V zgornjem videu je že prvi primer teh zanimivih rešitev. To je premični osrednji zaslon, za katerim se nahaja odlagalno mesto in voznik ga lahko uporabi celo kot neke vrste sef. Čeprav smo pri kitajskem BYD že videli vrtenje zaslona iz navpične v ležečo lego, so premični zasloni za zdaj še zelo redki.

Priročna je tudi sredinska konzola med sprednjima sedežema s prostornino do 17 litrov.

Kakšen je v notranjosti? Zadaj se za tako velik SUV sedi pričakovano dobro.

Občutki za volanom so po prvih kilometrih dobri, kar gre pripisati prijetnemu volanskemu obroču z odrezanim spodnjim delom, dobri ergonomiji (izjema bo upravljanje z brisalci) in ustreznemu položaju sedenja. Notranjost je sicer močno digitalizirana.

Prostor zadaj je pričakovan glede na velikost avtomobila, enako velja za prtljažnik. Pogrešamo le namenski sprednji prtljažnik za polnilni kabel ali manjšo prtljago, česar pa platforma MEB ne omogoča.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Explorer bo za zdaj na voljo z dvema velikostima baterije, ki nista pretirano veliki in imata kapaciteto pod 80 kilovatnimi urami (kWh). Razlika med obema sta le dve kWh (77 ali 79 kWh). Prihodnje leto bo na voljo tudi osnovna različica s kapaciteto 52 kWh, o cenovnem prihranku pa za zdaj še ni uradnih informacij.

Večjo razliko pri večji prinaša dodatni elektromotor spredaj in s tem štirikolesni pogon, pa tudi zmogljivejši motor (250 namesto 210 kW) ni zanemarljiv.

Foto: Gregor Pavšič

To, da bodo ustrezne dosege lovili z energijsko učinkovitostjo, lahko Fordu štejemo v plus. Uradni doseg vozila po WLTP celo presega 600 kilometrov, a glede na velikost baterije ga bo zelo težko doseči. Potrebovali bi porabo zgolj 12 kWh na sto kilometrov.

Ob dobri energijski učinkovitosti bi bila zadovoljiva poraba okrog 16 kWh, kar pa pomeni realen doseg do okrog 450 kilometrov. Enako kot doseg je pomembna tudi učinkovitost polnjenja. Tu je razlika med obema baterijama, ki se po kapaciteti razlikujeta le za dve kWh, največja – manjša se polni z močjo do 135, večja pa do 185 kilovatov.

Po uradnih podatkih Forda naj bi se baterija od deset do 80 odstotkov napolnila v 26 minutah. Taka moč polnjenja pomeni tudi več kot sto kilometrov dodanega dosega v desetih minutah polnjenja. To je za zdaj teorija, kajti za polnjenje baterije ob prvi vožnji še ni bilo priložnosti.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pri Fordu v Sloveniji upajo, da bodo z explorerjem uspeli pridobiti tudi nove stranke. Letos naj bi prodali 80 vozil, od tega jih bo predvidoma več kot polovica prvič v roke dobila Fordov avtomobilski ključ.

Explorer vstopa v dokaj razkropljen razred električnih športnih terencev. Vsaj z začetno ceno se giblje okrog tesle modela Y, ki pa je XX centimetra daljša od explorerja. Podobno velja tudi za brata iz Volkswagnovega koncerna, vozili ID.4 in škodo enyaq. Iz tabora Škode bo explorerju primerljiv novi elroq. Prav tako je dimenzijsko z njim enak renault scenic.

Spodobno opremljen explorer za okrog 50 tisočakov

V Sloveniji bo treba za explorerja po redni ceni odšteti vsaj dobrih 48 tisoč evrov, različica z večjo baterijo in dvojnim elektromotorjem pa je dražja za 3.600 evrov. Čeprav so številni elementi opreme in varnostno-asistenčni sistemi serijski, vseh na tem seznamu le ni. Doplačljiva je na primer težko pogrešljiva toplotna črpalka (1.680 evrov). Dobro opremljeni explorer z dvojnim elektromotorjem bo tako že stal nad 50 tisočaki.