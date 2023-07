Uradno iz Forda: v petek bodo izdelali še zadnjo fiesto

Izdelovali so jo vse od leta 1976, dočakala je sedem generacij. Prvič so jo razkrili v sklopu vztrajnostne dirke v Le Mansu, ime pa si sposodili pri Oldsmobilu oziroma enemu od paketov opreme njihovih avtomobilov. Fordova marketinška ekipa je želela ime “bravo”, toda Henry Ford II. je vztrajal pri oznaki fiesta. Od leta 1976 do danes je Ford izdelal več kot 22 milijonov fiest.

Ta teden pa se njena pot vsaj v obliki novega avtomobila končuje. Ford bo v Kolnu izdelal še zadnji dve fiesti in sicer 7. julija. Ne bodo jih prodali, temveč zadržali zase za “muzejski” floti vozil v Kolnu in Veliki Britaniji.

Ford je fiesto izdeloval od leta 1976 naprej. Foto: Ford

Ford želi povsem prevetriti svojo ponudbo v Evropi

Ford bo v Kolnu fiesto prenehal izdelovati zaradi novega električega modela explorer, ki so ga razvili skupaj z Volkswagnom in je njihova izvedenka modela ID.4. Zanj potrebujejo proizvodnjo linijo in umakniti se je morala fiesta, ki je v zadnjih letih ob križancih izgubljala svoj prodajni potencial. Ford je prav tako prenehal izdelovati mondea in galaxyja, enaka usoda čaka tudi S-maxa in leta 2026 še focusa.

Pri Fordu so že predstavili strategijo, da nameravajo od leta 2030 naprej v Evropi prodajati le še električne avtomobile.