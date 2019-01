Danes izbor Slovenski avto leta, kdo bo zmagovalec?

Na Vranskem danes izbiramo zmagovalca letošnjega izbora za Slovenski avto leta 2019. V finalu so škoda karoq, volkswagen T-roc, ford focus, kia ceed in volvo XC40.

Potem ko so bralci sodelujočih medijev v izboru za Slovenski avto leta 2019 določili pet finalistov, jim bomo danes predstavniki žirije podelili še naše točke in popoldan bo lanski zmagovalec volkswagen polo dobil svojega naslednika. V finale so se letos uvrstili škoda karoq, volkwagen T-roc, ford focus, kia ceed in volvo XC40.

Kateri je vaš favorit? Škoda karoq 29,73% +

Volkswagen T-roc 12,16% +

Ford focus 36,49% +

Kia ceed 9,46% +

Volvo XC40 12,16% +

Naše delo pri izboru predstavljamo tudi bralcem naših medijev

Letošnji dogodek smo na AMZS Centru varne vožnje na Vranskem izkoristili tudi za druženje z našimi bralci. Ti so lahko preizkusili vseh pet finalistov na različnih točkah poligona, z njimi pa pripravljamo tudi delavnice na temo avtomobilske varnosti, pogonov, praktične uporabnosti in povezljivosti. Popoldne po 15. uri bomo razglasili zmagovalca letošnjega izbora.

Med petimi finalisti je ford focus dvakrat (2000, 2012) že postal zmagovalec izbora. Kia ceed je v finalu prvič, škoda karoq, volkswagen T-roc in volvo XC40 pa so popolnoma novi modeli.

Utrinki z Vranskega:

