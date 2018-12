Zadnji dan: Določite najboljše avte leta in osvojite nagrade

Še danes imate priložnosti oddati svoj glas in sodelovati v izboru Slovenski avto leta 2019 in z nekaj sreče tudi osvojiti lepe nagrade. Kdo bo nasledil letošnjega zmagovalca volkswagen pola?

Še dva tedna nas čaka do konca leta, ki je bilo zelo pestro tudi v avtomobilski industriji. Med kandidate za finaliste izbora za Slovenski avto leta 2019 se je uvrstilo 26 avtomobilov. Med njimi so mnogi manjši in večji športni terenci, kar jasno kaže na priljubljenost tovrstnih izvedb, najdemo tudi prave družinske avtomobile (tudi kombije), pa klasične kombilimuzine, prestižne premium avtomobile in tudi celo en povsem električni avtomobil.

Vabimo vas k glasovanju, saj bodo prav glasovi bralcev, gledalcev in poslušalcev vseh sodelujočih medijev določili končnih pet finalistov izbora. Zmagovalca, ki bo nasledil volkswagen pola, bomo razglasili januarja. Najboljši bi moral biti tisti avtomobil, ki je primeren za slovenski trg, nudi dovolj varnostnih in tehnoloških elementov in se tudi s ceno prilagaja povprečnemu slovenskemu kupcu.