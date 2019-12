Pekel izbire nove avtomobila in podatki, ki zelo pomagajo

Komur izbire novega avtomobila ne določa srce, temveč racionalen premislek, se ob poplavi novih avtomobilov (in vmesnih razredov) lahko znajde v pravi zagati. Tudi zato je pred skoraj štirimi leti skupaj stopilo več slovenskih medijev in objavilo prvi primerjalni test PRIMA. Ta sicer določi zmagovalca, toda teh je lahko dejansko več. Vsak potencialni kupec ima lahko svojega, podrobne ocene več kot 50 ocenjevalnih kategorij pa lahko olajšajo izbiro.

Nekoč je bilo avtomobil na nek način izbrati veliko lažje, saj je bilo tudi ponudbe mnogo manj in križancev, športnih terencev in »shooting brakeov« ni še nihče poznal. Danes je ponudba na trgu velika kot še nikoli prej. Če bi se nekdo za nov avtomobil odločal povsem racionalno, denimo na podlagi temeljito premišljene in analitično sestavljene Excellove tabele, bi ga čakalo sila dolgo delo primerjave številk, ocen, prostornosti in podobno.

Lažje je tistim kupcem, ki jim že srce občutno zmanjša izbiro avtomobila in se nato odločijo v množici nekaj različnih avtomobilov. In po besedah trgovcev se večina kupcev danes v prodajne salone odpravi že zelo dobro pripravljenih. Oboroženi so z informacijami, zahtevami in težkimi vprašanji za prodajalce. Internet to danes omogoča.

Pri izbiri avtomobilov so nepogrešljivi tudi neodvisni primerjalni testi medijev. V tujini jih lahko bistveno večji mediji opravijo samostojno, v Sloveniji pa smo se ob majhnih redakcijah pred leti nekaj medijev odločilo za začetek serije primerjalnih testov pod kratico PRIMA. Prvega smo objavili aprila leta 2016, zadnjega v petek.

Tokrat je šest medijev z lastnimi avtomobilskimi redakcijami (Avto Fokus, Avtomobilizem.com, Finance, Siol.net, Volan in Žurnal) ocenjevalo šest velikih družinskih karavanov. Predzadnji test se je lotil pregleda ponudbe elektromobilnosti, še pred tem smo imeli na primerjalnem testu kar 13 avtomobilov majhnega razreda.

Bistvo takega primerjalnega testa niti ni le v skupnem zmagovalcu. V zadnjem testu smo na primer vsak avtomobil ocenili prek 54 različnih ocenjevalnih kategorij. Vnaprej je določeno, koliko točk lahko posamezna kategorija prinese. Seštevek vseh točk ponudi zmagovalca, ki glede na dodeljene točke najbolj prepriča. Vseeno pa je to le naš uradni zmagovalec, teh pa je v takih testih neuradno lahko seveda več.

Če ne bi bilo tako, bi vsi kupili na primer VW passata ali škodo superb med tovrstnimi velikimi karavani, ali pa VW pola, suzuki swifta in ford fiesto (prvi trije s primerjalnega testa tega razreda). Pa seveda ni tako, kar dokazuje pestrost slovenskega voznega parka.

Avtomobile kupujejo vozniki najrazličnejših profilov, želja, zanimanj in potreb. In to je nato pravo bistvo primerjalnih testov PRIMA. Uradni končni vrstni red je predvsem izhodišče, ki na zelo celovit način oceni avtomobile. Za marsikaterega konkretnega kupca, torej fizično stranko, ki si jih uvozniki znamk tako srčno želijo, pa je še pomembnejša spodnja tabela.

54 kategorij in ocene za vsak avtomobil, prek katerih lahko bralci (potencialni kupci) preverijo prav zanje ključne lastnosti. Nekaterim je pomemben pogon, drugi se morda požvižgajo na infozabavno ponudbo, zanimajo jih morda le določeni varnostno-asistenčni sistemi in podobno. Predvsem pa je to kredibilna internetna vsebina (oziroma vodnik), ki ostane na voljo precej dlje kot zgolj 24 ur.