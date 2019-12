Nazorni podatki, ki pokažejo smisel dizelskega motorja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nekaterih (manjših) avtomobilih evropski kupci nočejo več dizelskega motorja, v mnogih večjih (in prostornejših) avtomobilih pa dizel ostaja nepogrešljiv. Poraba velikih družinskih karavanov pa s takim motorjem v povprečju ne presega šestih litrov.

Evropski avtomobilski trg je že nekaj let v znamenju padanja zanimanja za dizelske motorje. Pred dnevi smo poročali o trendu prodaje majhnih avtomobilov v Sloveniji, kjer se kar 95 odstotkov kupcev odloči za bencinski motor. Tistih nekaj dizelskih različic izberejo le še flotni kupci. Drugače pa je v nekaterih višjih avtomobilskih razredih, kjer ima dizelski motor – ne pozabimo, v primerjavi z bencinskim motorjem ima nižji izpust CO2 – še vedno pomembno vlogo.

Dizli v velikih karavanih s porabo pod šestimi litri

Zanimive podatke je pokazal tudi zadnji primerjalni test PRIMA, v katerem smo pod drobnogled vzeli šest velikih družinskih karavanov. Poganjali so jih prav dizelski motorji (dvolitrski štirivaljni), ki so se na našem testnem krogu izkazali z nizko porabo goriva. Pet od šestih vozil je v povprečju porabilo manj kot šest litrov goriva na sto prevoženih kilometrov.

Razlike med porabami med šestimi testnimi avtomobili so bile na koncu izredno majhne. Med najbolj potratnim (opel insignia) in najbolj varčnim (volkswagen passat) je bilo za liter razlike, med preostalimi testnimi avtomobili pa so bile razlike še bistveno manjše (okrog 0,1 litra).

mesto podeželje avtocesta SKUPAJ VW passat 6,1 4,4 5,8 5,45 ford mondeo 6,2 5,1 5,9 5,71 škoda superb 6,2 6,2 5,1 5,87 peugeot 508 SW 6,5 5,5 5,9 5,92 renault talisman 6,1 5,4 6,2 5,93 opel insignia 7,3 5,6 6,4 6,35

Kdo je porabil najmanj, kdo največ?

Za najbolj varčen avtomobil na testu se je izkazal passat, ki je na koncu porabil 5,45 litra goriva. Prav na vseh treh različnih trasah je bil pred tekmeci in tako zasluženo postal najbolj varčen med šestimi testiranimi avtomobili. Preostali tekmeci niso zaostajali veliko.

Drugi najbolj varčen je bil ford mondeo s povprečno porabo 5,71 litra. Dva decilitra več so porabili kar trije tekmeci – škoda superb (5,87 litra), peugeot 508 SW (5,92 litra) in renault talisman (5,93 litra). Kot smo že omenili, se je najslabše odrezala opel insignia, pri kateri se je povprečna poraba ustavila pri 6,35 litra.

Če pogledamo še nekoliko podrobneje, vidimo, da je passat na regionalni cesti edini porabil manj kot pet litrov, preostali pa malenkost nad petimi litri. Prav vsi so na avtocestah porabili okoli šest litrov in se podobno odrezali tudi ob mestni vožnji.

Testni krog in pogoji merjenja

Testni krog je bil dolg 109 kilometrov. Merjenje povprečja smo začeli na Rudniku in najprej opravili s testnim ciklom mestne vožnje. Ta cikel je bil dolg malenkost več kot 25 kilometrov. Na začetku smo resetirali potovalne računalnike (kilometri in povprečna poraba goriva) ter z vsemi šestimi avtomobili opravili pot. Preden smo zapeljali na avtocesto, smo spet resetirali potovalne računalnike in nastavili hitrost na 135 kilometrov na uro oziroma pri omejitvah na največ deset kilometrov čez omejitev. Avtocestni del je bil dolg 51 kilometrov. Zadnji del poti smo opravili po magistralni cesti, po kateri smo prevozili 33 kilometrov.

Pri vseh avtomobilih je bil vozni program nastavljen na normal, merilni cikel smo opravili z vsemi avtomobili istočasno. Zunanja temperatura je bila deset stopinj Celzija, ceste so bile v večini delov suhe. Vsi avtomobili so imeli zimske pnevmatike in pogon na sprednji kolesni par.