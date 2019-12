Trgovci so jim pojasnili: dizel kupijo le še redki #video

Na Vranskem smo lahko drugega za drugim vozili vse finaliste izbora Slovenski avto leta 2020, vanje pa smo povabili tudi naše bralce. Zbrali smo raznovrsten nabor ljudi, ki imajo različna pričakovanja in potrebe glede avtomobilov, prav tako so spadali tudi v zelo različne starostne skupine. Nekateri so prvič preizkusili samodejni menjalnik, poskusili ostati hladni pred naletno tarčo in zaupati vozilu. Med temi finalisti le redke zanima štirikolesni pogon, enako velja tudi za dizelske motorje.

"Do zdaj sem avtomobile kupil brez prehodnega testiranja in česa takega ne bom več ponovil. Zdaj vidim, kaj pomeni neposredna primerjava," je ob koncu druženja povedal eden izmed bralcev, ki so lahko na AMZS Centru varne vožnje na Vranskem preizkusili pet finalistov letošnjega izbora Slovenski avto leta 2020. "Priznam, v finalu ne boste imeli lahkega dela," je še dodal ob sklepnem dejanju dogodka, ki je bil namenjen tudi druženju nekaterih medijev iz žirije izbora s svojimi neposrednimi bralci oziroma gledalci.

To je bil praktični preizkus finalistov izbora – renault clia, opel corse, mazde CX-30, škoda kamiqa in volkswagen T-crossa – končno glasovanje sledi 11. januarja ob 20. uri v neposrednem prenosu v približno eno uro dolgi oddaji na nacionalni televiziji.

Svoje avtomobile so za en dan parkirali in preizkusili moderno tehniko

Bralci so tako lahko za en dan svoje lastne osebne avtomobile zamenjali za moderna vozila z letnico izdelave 2019. Z zaporednimi menjavami so lahko nazorno občutili razlike med določenimi modeli in usmeritvami posameznih znamk. Čakala jih je vožnja slaloma, pa nekaj ovinkov in vselej zanimiv preizkus delovanja sistema za samodejno zaviranje v sili. Pred naletno tarčo so se letos finalisti ustavljali (pri hitrosti od 30 do 40 kilometrov na uro) bolj suvereno kot lani. Marsikdo je za volanom tudi trznil in v zadnjem hipu zaviral sam, preizkus takega sistema na varnem poligonu pa je kajpak precej bolj prijeten kot v morebitni nevarni situaciji sredi mesta.

Stojan Kastelic tudi pri 70 letih ostaja avtomobilski navdušenec. Nekoč je bil s fičkom v svojem razredu eden najhitrejših voznikov relija (skupaj z Miho Simončičem in Alešem Črnivcem) v državnem prvenstvu nekdanje Jugoslavije. Foto: Uroš Modlic

Trije od petih finalistov so križanci oziroma športni terenci, le mazda CX-30 pa nudi štirikolesni pogon. Foto: Uroš Modlic

Med gosti preizkusa finalistov je bila tudi voznica začetnica. Foto: Uroš Modlic Od voznice začetnice do asa ovinkov nekdanje Jugoslavije

Veselila se je pisana druščina gostov na Vranskem. Med njimi je bila na primer mlada voznica začetnica, prav tako pa 70-letni nekdanji mojster obvladovanja fičkov na relijih državnega prvenstva nekdanje Jugoslavije Stojan Kastelic.

"O ja, pogrešam tiste čase in dirke s fički. Lepo je bilo," je povedal med odločnim vijuganjem med stožci. "Pričakoval sem še kakšen bolj moderen avtomobil, da bi bil v finalu vsaj kakšen hibrid. Zelo mi je bila všeč mazda CX-30, ljudje pa bi se najbrž odločali med renault cliom in opel corso," je dodal Ljubljančan.

Anita je prvič preizkusila samodejni menjalnik

Bralka Anita je na Vranskem sploh prvič preizkusila vožnjo avtomobila s samodejnim menjalnikom. Doma ima avtomobil z ročnim menjalnikom in še klasično ročno zavoro. Le eden izmed štirih finalistov je imel na Vranskem še klasično ročno zavoro, vsi drugi elektronsko. Tudi taka novost zahteva nekaj privajanja in spreminjanja vozniške rutine ob speljevanju in ustavljanju.

"Prvič sem preizkusila tudi sistem samodejnega zaviranja, kar me je tudi presenetilo," je še dodala Anita. Med finalisti jo je najbolj prepričala mazda CX-30, a je v isti sapi dodala, da bi si glede na razmere na slovenskih cestah še najraje kupila "tank z odbijači".

Sicer pa so tudi predstavniki avtomobilskih znamk v neposrednem stiku z vozniki videli njihove najrazličnejše potrebe. Med vijuganjem so na primer v volkswagen T-crossu pogrešali držala za roke nad glavo, eden od obiskovalcev je ob pogledu na prtljažnik enega izmed vozil le zamahnil z roko. "Zaradi svojega psa pač potrebujem prtljažnik z ravnim dnom," je pojasnil.

Bralci sodelujočih medijev so imeli tudi letos o vsakem avtomobilu veliko zanimivih vprašanj. Foto: Uroš Modlic

Opel je nove corse na Vransko pripeljal neposredno z mednarodne predstavitve vozila v Dalmaciji. Foto: Uroš Modlic

Med finalisti ni hibridnega pogona

Podobni izbori in spoznavanja novih tehnologij so vselej tudi v znamenju aktualnih razmer na avtomobilskem trgu. Tam je zdaj v ospredju predvsem trud proizvajalcev, da v letu ali dveh ugodijo zahtevam Evropske unije po zmanjševanju povprečnega izpusta CO 2 svoje flote.

Komur ne bo uspelo dovolj znižati izpustov toplogrednih plinov, bo za vsak neustrezen avtomobil plačeval izjemno visoke kazni. Po izboru bralcev vseh sodelujočih medijev se v finale sicer ni prebil noben avtomobil z alternativnim pogonom, čeprav ste prav bralci Siol.net med svojo prvo peterico postavili hibridno toyoto corollo.

Deset odstotkov cors v Sloveniji bo (moralo biti?) električnih

"Vsaj pri naši znamki imamo povsem natančno izračunana razmerja, koliko bencinskih, dizelskih in elektrificiranih pogonov moramo prodati. Vse se vrti okrog določanja tega 'miksa' motorjev. Odločeni smo, da kazni Opel ne bo plačeval," je na Vranskem povedal Borut Gazvoda, direktor znamke Opel v Sloveniji. Neposredno z mednarodne predstavitve nove opel corse v Dalmaciji so se corse med vračanjem proti Rüsselsheimu ustavile tudi v Sloveniji.

Prav pri Oplovi novosti nismo mogli spregledati prve televizijske kampanje, ki je v ospredje postavila celo električno corso-e. "Na voljo bo tudi z bencinskim in dizelskim motorjem," se je glasilo končno pojasnilo. In zgolj primer - po besedah Gazvode bi rad Opel prihodnje leto v Sloveniji prodal okrog 1.200 cors, od tega bi jih moralo biti električnih vsaj 10 odstotkov. Torej od 100 do 120.

Pozornost tudi praktičnosti in prostornosti. Izstopala je predvsem zadnja klop škoda kamiqa. Ta ima celo daljše medosje kot škoda karoq, ki je sicer večji avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

Kamiq (oziroma vse škode po scali) ponuja tudi praktično rešitev pri nalivanju vode za čiščenje vetrobranskega stekla. To je zaščita pred polivanjem tekočine. Foto: Gregor Pavšič

Malo zanimanja za štirikolesni pogon, še manj za dizelski motor

Le mazda CX-30 med finalisti ponuja tudi možnost štirikolesnega pogona, ki pa se tudi pri tem vozilu redko znajde na seznamu želja kupcev. Le okrog 15 odstotkov novih voznikov CX-30, ki bo potrjeno najbolje prodajana mazda v Sloveniji, izbere štirikolesni pogon. Le vsak deseti se še odloči za dizelski motor, preostali izberejo bencinskega.

Upad zanimanja za dizelske motorje in temu primerna majhna ponudba je prav tako zaščitni znak letošnjih finalistov. Kar štirje sicer sodijo tudi v razred majhnih avtomobilov in kompaktnih križancev, kjer je ta upad najbolj očiten. V ponudbi sicer imajo po en dizelski motor, a le pri Renaultu priznavajo, da zanimanje za dizelsko različico – predvsem v primeru službenih vozil – vseeno ostaja relativno veliko.

Renault: clio bo ostal najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji

Sicer pa so pri Renaultu v Sloveniji prepričani, da bo novi clio tudi prihodnje leto ostal najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji. To je prav gotovo tudi dobra novica za slovensko gospodarstvo in novomeški Revoz, ki je eden glavnih slovenskih izvoznikov.

Čeprav bo zagotovo veliko Slovencev in Slovenk vozilo clia pete generacije, ni nobenega zagotovila, da bo njihovo vozilo res prišlo iz Revoza. Ob naročilu namreč sistem želeno vozilo poišče ali v Revozu ali v turški tovarni, veliki logistični procesi proizvodnje avtomobilov pa lahko na primer Ljubljančanu dodelijo clia iz Turčije, in ne le eno uro oddaljenega Novega mesta.

"Edina izjema bi bil lahko clio posebne serije I feel Slovenia, kakršno smo imeli pri prejšnji generaciji clia. Ta je bila namenjena le slovenskim kupcem, vse pa so izdelali izključno v Revozu. Sicer pa so standardi tovarn enotni in zato razlike med cliom iz Slovenije ali Turčije ni," je na Vranskem poudaril Rok Istenič, predstavnik Renaulta.

Letošnji finalisti izbora, zadaj lanski zmagovalec - ford focus. Foto: Uroš Modlic