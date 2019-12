Slovenski avto leta 2020: to je pet finalistov

V finale izbora Slovenski avtomobil leta 2020 so se po glasovanju bralcev devetih sodelujočih medijev uvrstili renault clio, opel corsa, volkswagen T-cross, škoda kamiq in mazda CX-30. Zmagovalca izbora bomo razglasili v finalu, ki bo 11. januarja prihodnje leto.

Končan je prvi del glasovanja v izboru Slovenski avto leta 2020. Šest avtomobilov z največ glasovi je pri vsakem sodelujočem mediju dobilo ustrezne točke (6,5,4,3,2,1), seštevek teh točk (in ne absolutno število glasov) pa je dalo končnih pet finalistov. Ti bodo v finale tako že nesli prvo točkovno bero.

V finale so se uvrstili renault clio, opel corsa, volkswagen T-cross, škoda kamiq in mazda CX-30. Clio in corsa sta po točkah bralcev močno izstopala, razlika med T-crossom in kamiqom pa je bila dokaj majhna. Pri štirih medijih sta največ glasov bralcev dobila clio in corsa, pri enem pa kamiq. Kot zadnja se je v finale uvrstila še mazda CX-30.

Kako ste glasovali bralci Siol.net?



Zahvaljujemo se vsem bralkam in bralcem Siol.net, ki so oddali svoj glas prek našega medija. Največ glasov je prek Siol.net dobil renault clio, sledili pa so mazda CX-30, škoda kamiq, volkswagen T-cross in toyota corolla.

Slovenski avto leta 2020 naj bo? Renault clio 12,50% +

Opel corsa 0,00% +

Volkswagen T-cross 12,50% +

Škoda kamiq 25,00% +

Mazda CX-30 50,00% +

Januarja sledi še finale

Končni vrstni red bomo predstavniki devetih sodelujočih medijev določili v finalu, ki bo letos v soboto, 11. januarja, potekal v neposrednem televizijskem prenosu na nacionalni televiziji. Vsako uredništvo bo po enakem točkovnem sistemu razporedilo finaliste in končni seštevek točk bo dal tudi zmagovalca izbora.

Lani je zmagovalec izbora Slovenski avto leta postal ford focus.

Že to soboto bomo vseh pet finalistov preizkusili tudi na AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, kjer bomo gostili tudi pet bralcev ali bralk Siol.net. Vse izžrebane bomo obvestili tekom današnjega dneva.

Foto: Gregor Pavšič