Znani so finalisti, kdo bo evropski avto leta? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šestdeset novinarjev iz 23 držav je med tridesetimi avtomobili izbralo sedem finalistov, ki se potegujejo za naziv evropski avto leta 2020. Med finalisti so BMW serija 1, ford puma, peugeot 208, porsche taycan, renault clio, tesla 3 in toyota corolla.

V izboru lahko sodelujejo izključno nova vozila, ki jih prodajajo v vsaj petih državah v času glasovanja. Novinarji bodo za zmagovalca glasovali na začetku prihodnjega leta, ta pa bo razglašen marca na avtosalonu v Ženevi.

BMW serija 1

BMW je s serijo 1 začel pisati novo zgodbo. Pogon se je preselil na sprednji kolesni par, s tem pa je njihov najmanjši model pridobil prostornost v potniški kabini. Hkrati se je s tehnološko nadgradnjo postavil ob bok večjim znamkinim modelom, kar je bilo dovolj, da je prepričal 60 novinarjev iz 23 držav ter se uvrstil med finaliste izbora Evropski avto leta 2020.

Foto: BMW

Ford puma

Puma si je ime sposodila od športnega kupeja z začetka 90. let, ki je slonel na fiesti. Čeprav novodobna puma še vedno sloni na fiesti, je zdaj postala kompaktni križanec. Avtomobila še nismo vozili, zato lahko za zdaj le verjamemo inženirjem in novinarjem v izboru Evropski avto leta, da si je zaslužil mesto med sedmimi finalisti.

Foto: Ford

Peugeot 208

Novi peugeot 208 je izzivalen mestni avtomobil, ki ni ravno prostorski prvak, a to nadoknadi z dinamičnimi linijami, visoko ravnjo za ta razred nove tehnologije (digitalni merilniki 3D, osemstopenjski samodejni menjalnik) in pod skoraj enako karoserijo tremi različnimi pogoni.

Foto: Gregor Pavšič

Porsche taycan

O prvem električnem porscheju je bilo prelitega veliko črnila. Gre za štirivratno športno limuzino, ki pod eno streho združuje športni značaj z udobjem limuzine. Z dosegom 450 kilometrov in pospeškom pod tremi sekundami gre za enega najvznemirljivejših avtov ta hip.

Foto: Porsche

Renault clio

Novi renault clio vlogo najbolje prodajanega avtomobila v Sloveniji brani z vsestranskostjo. Digitalizirana notranjost, novi tehnični sistemi, velik prtljažnik in ves paket avtomobila, ki je kompromis med modernimi in tradicionalnimi smernicami, se zdijo pisani na kožo zelo širokemu krogu kupcev tega avtomobilskega razreda. Ravno zato si je prislužil svoje mesto med finalisti.

Foto: Gregor Pavšič

Tesla 3

Teslin model 3 je postal uspešnica že ob predstavitvi. Evropejci so morali na prihod čakati več kot leto, a se je ta cenovno najbolj dosegljiv Teslin model dobro znašel tudi v Evropi. Kupci so prepoznali njegove prednosti in futuristično notranjost.

Foto: Reuters

Toyota corolla

Corolla je najbolje prodajani avtomobil na svetu, ki je do zdaj bistveno večji uspeh dosegel zunaj Evrope. S prihodom nove generacije so Japonci želeli prepričati tudi Evropejce, zato se lahko corolla pohvali z novo drzno obliko, odličnimi voznimi lastnostmi in dvema hibridnima pogonoma.

Foto: Gašper Pirman