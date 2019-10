Najbolj seksi avto leta? Izza volana o plusih, minusih in glavni dilemi #video

Novi peugeot 208 je izzivalen mestni avtomobil, ki ni ravno prostorski prvak, zato pa to nadoknadi z dinamičnimi linijami, visoko ravnjo za ta razred nove tehnologije (digitalni merilniki 3D, osemstopenjski samodejni menjalnik) in pod skoraj enako karoserijo tremi različnimi pogoni. Med prvo vožnjo na Portugalskem nas je vozniško najbolj prepričal prav novi elektromotor, ki je lahko pod določenimi pogoji (vsaj v Sloveniji) resna alternativa bencinskim in še toliko bolj dizelskim različicam.

Razred majhnih avtomobilov je letos dobil pomemben zagon. Vozili smo že novega renaulta clia in njegovega električnega brata renaulta zoeja, tokrat smo na Portugalskem lahko prvič letos sedli tudi v povsem novo generacijo peugeota 208. Prvi vtisi? Podobno kot ob spomladanskem razkritju v Ženevi so bili zelo pozitivni. Dvestoosmica je oblikovno zares naredila pogumen korak (v skladu z drznim Peugeotovim oblikovalskim slogom), kar velja tako za njeno zunanjost kot notranjost. Popolna novost so digitalni merilniki 3D, med glavne poudarke pa dajemo tudi osemstopenjski samodejni menjalnik in predvsem njegov električni pogon. Je pravi tekmec renault clia? Zagotovo, a od svojega glavnega tekmeca je v marsičem drugačen. Oblikovno je drznejši, vozniško še bolj izrazit, a prostorsko manj radodaren in tudi v notranjosti so pri digitalizaciji pri Peugeotu vzeli manj konvencionalni pristop.

Nekoč je bil 205, nato 206, 207 in 208. Ne, poimenovanja 209 pri Peugeotu ne bodo uporabili. Foto: Gregor Pavšič Pod portugalskim soncem nas je pričakalo več peugeotov 208 v zares živih barvah (pohvale Peugeotu za izbiro) in prvi vtis o avtomobilu je bil tak, kot sem ga pričakoval tudi po prvem snidenju s francoskim malčkom na zdaj že več kot pol leta oddaljenem avtomobilskem salonu v Ženevi. Od takrat se je mnogo spremenilo. Avtomobilska industrija je v Evropi vse izdatneje vpeta v iskanje ustreznega prodajnega miksa med fosilnimi in alternativnimi pogonskimi viri, v Revozu so začeli izdelovati enega od njihovih glavnih tekmecev renaulta clia, evropski (in slovenski) trg pa kaže znaka upada prodaje (predvsem fizičnim) kupcem.

V času vse manj različnih avtomobilov je Peugeotu uspelo doseči ravno to – izrazito razliko

Ob pogledu na njegov zadek se je bilo težko znebiti občutka moderne reinkarnacije potez klasičnega peugeota 205, enega od nekdanjih motorjev francoske in evropske avtomobilizacije. V časih, ko je med novimi avtomobili težko najti zares vidne ločnice, je Peugeotu uspelo prav to. Drzne in izrazite linije, široki zadnji boki in poudarjena dinamičnost pri temu avtomobilu zares ogrejejo srca in pritegnejo pozornost tistih, ki iščejo avtomobil tega razreda. Ni jih malo; to je kljub porastu crossoverjev in športnih terencev še vedno glavni prodajni razred avtomobilov v Evropi in tudi v Slovenji prihaja približno vsak tretji registrirani novi avtomobil prav iz tega razreda.

Širok zadnji del spominja na legendarnega peugeota 205. To je sicer najvišja oprema GT Line (spoznate jo po drugačni izpušni cevi, plastičnih obrobah blatnikov ...), a tudi nižji paketi opremi (vozili smo srednji paket Allure) se zdijo zelo prepričljivi. Foto: Gregor Pavšič

Izza volana je na digitalne merilnike prek volanskega obroča vse boljši pogled. Foto: Gregor Pavšič

Sem prek volana videl merilnike? Da, z nekaj prilaganja in lažje kot prej.

Toda bolj kot oblika vendarle šteje praktična vozniška izkušnja (in kajpak cena, ki pa še ni znana). Izza volana je to čisto pravi moderni peugeot, ki po vtisu močno spominja na večjega brata 508. Volanski obroč ostaja majhen, pogled na merilnike pa so Francozi še nekoliko olajšali. Marsikateri voznik bo potreboval nekaj časa, da bo ujel pravilno nastavitev volana in sedeža ter bo lahko videl večji del merilnikov. Meni, 179 centimetrov visokemu vozniku, ki rad sedi razmeroma nizko, je to dokaj dobro uspelo.

Pregled pogonov: trije bencinski, en dizelski in en elektromotor:

Prostornina, moč in navor Menjalnik Pospešek, najvišja hitrost Masa Puretech 75 1.199 cm3, 55 kW, 111 Nm Ročni, 5-st. 14,9 s; 170 km/h 1.023 kg Puretech 100 1.199 cm3, 75 kW, 205 Nm Ročni, 6-st. 10,9 s; 188 km/h 1.102 kg Puretech 100 1.199 cm3, 75 kW, 205 Nm Samodejni 8-st. 11,9 s; 188 km/h 1.133 kg Puretech 130 1.199 cm3, 96 kW, 230 Nm Samodejni 8-st. 8,7 s; 208 km/h 1.165 kg BlueHDi 100 1.499 cm3, 74 kW, 250 Nm Ročni, 6-st. 11,4 s; 188 km/h 1.126 kg e-208 Sihroni, 100 kW, 260 Nm Samodejni, enostopenjski 8,1 s; 150 km/h 1.455 kg

To je električni e-208. Navzven se skoraj ne razlikuje od bencinskega in dizelskega avtomobila. Kapaciteta baterije je sicer 50 kWh, a doseg bo morda "le" okrog 300 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Hvalimo osemstopenjski samodejni menjanik, ki se avtomobilu poda precej bolje od ročnega menjalnika. Ročica pri električnemu enostopenjskemu menjalniku je enaka. Foto: Gregor Pavšič Vozna izkušnja je najboljša pri elektromotorju: e-208 ima velik potencial, a tudi resnega tekmeca



Pri novem 208 bo glavna dilema izbira pogona. To je namreč avtomobil, ki bo pri domala enaki zunanjosti ponujal tri povsem različne pogone. Dizelski motor bo namenjen predvsem flotnim kupcem, glavnino prodaje pa bo sestavljala kombinacija 1,2-litrskega bencinskega motorja s tremi različnimi zmogljivostmi. Preizkusili smo 75- in 100-kilovatnega, ki sta oba zelo korektna. Če le razlika v ceni ne bo prevelika, bi dali prednost zelo dobremu osemstopenjskemu samodejnemu menjalniku. To je novost v tem avtomobilskem razredu. Ročni menjalnik je z dolgimi hodi vse premalo natančen, da bi lahko ustrezno dopolnil sicer zelo dinamičen Peugeotov pogonski sklop.



Če bi ocenjeval izkušnjo vožnje, je najboljši vtis pustil 100-kilovatni elektromotor. Ta med vsemi motorji ponuja najboljše pospeške (do 100 km/h dobre pol sekunde hitreje od najmočnejšega bencinskega motorja), predvsem pa hipnost navora in še vedno povsem zadovoljivo končno hitrost 150 kilometrov na uro. Foto: Gregor Pavšič



Kaj pa doseg? Avtomobil e-208 sicer ima baterijo z zmogljivostjo 50 kilovatnih ur (kWh), ki po standardu WLTP obljublja 340 prevoženih kilometrov. Sodeč po nekaj deset prevoženih kilometrih se meji 300 kilometrov ne bo lahko približati in pri tem ima Renaultov zoe z enako baterijo vendarle okrog 50 kilometrov prednosti. Za podrobnejšo realno napoved dosega bo treba prevoziti še več kilometrov in tam tudi videti porabo, ki bi se morala gibati okrog 15 kWh na 100 prevoženih kilometrov.



Električni e-208 ima tudi dve stopnji regeneracije baterije ob zaviranju, na žalost pa prikaz preostale energije baterije le v izraženem (okvirnem) dosegu in ne odstotkih napolnjenosti baterije. To je največja pomanjkljivost avtomobila, ki bo imel v novem zoeju resnega tekmeca. V peugeotu se sedi precej bolje in nižje, enako so boljše vozne lastnosti. Na drugi strani ima zoe večji prtljažnik, večji doseg (manjšo porabo?) in predvsem možnost do 22-kilovatnega trifaznega polnjenja na izmeničnem toku AC. Peugeot (enako kot tudi ostali glavni tekmeci) nudi le do 11 kilovatov moči polnjenja AC. Foto: Gregor Pavšič

Novost, ki jo je težko fotografirati ali posneti

Prvič sem v avtomobilu videl digitalne merilnike v tehnologiji 3D. To je zanimiva novost, ki jo je zelo težko ujeti v fotografski objektiv oziroma kamero. Prednost takega sistema je najbolj učinkovito preizkusiti v živo. Bistvo? Določeni parametri so voznikovemu pogledu bližje kot tisti, ki so za vožnjo načeloma manj pomembni. "Reakcijski čas voznika se je po zaslugi tehnike 3D na naših testiranjih zmanjšal za pol sekunde," je povedal Nicolas Bonnardon, produktni vodja novega peugeota 208.

Nekaj fizičnih gumbov ostaja, toda upravljanje infozabavnega vmesnika je predvsem digitalno

Ostajamo v notranjosti vozila, kjer sta poudarka dva. Prostornost ni glavni adut tega peugeota in prav gotovo je novi clio bolj prostoren tako pri prostoru za potnike kot tudi prostorskem občutku. Oblikovalske linije so namreč pri dvestoosmici izrazite tudi v notranjosti. Veliko fizičnih gumbov so digitalizirali v osrednji zaslon. Pod njim je še nekaj klasičnih tipk, večinoma za vklop posameznih delov infozabavnega sistema in funkcij klimatske naprave. Toda za ključno funkcijo, to je nastavljanje temperature, se je treba dotikati sredinskega zaslona.

Na volanskem obroču bi si želel stikalo za vklop radarskega tempomata. Ta se namreč dobesedno skriva na levi strani za volanskim obročem. Voznik se mora na pamet naučiti funkcijo tipk, ki jih začuti pod prsti. Pogled nanje namreč ni mogoč. Kot pomanjkljivo bi lahko ocenili tudi kakovost vzvratne kamere, ki ni na ravni preostale tehnike tega avtomobila.

Fizične tipke na sredinski konzoli. Zgornji del sproži posamezni podmeni v infozabavnem sistemu, spodnje so namenjene predvsem klimatski napravi. Foto: Gregor Pavšič

Vzvratna kamera nima najboljše ločljivosti in je podobno kot pri peugeotu 508 (manjše) razočaranje. Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik je soliden, a prej majhen kot spodbudno velik. Clio (in zoe) imata večjega. Foto: Gregor Pavšič

Ambicije Peugeota v Sloveniji? Električnih e-208 naj bi prodali vsaj okrog osem odstotkov …

Naposled bo eden od ključnih dejavnikov njegova cena. Pisali smo že o zelo konkurenčnih slovenskih cenah renault clia. Ta ima na primer serijske žaromete LED in za dobrih 15 tisočakov ponuja vso pomembnejšo opremo.

Peugeot bo dvestoosmico v Slovenijo pripeljal decembra in januarja prihodnje leto začel prodajo. Začel se bo trd boj, ki bo vključeval tudi prepričevanje morebitnih kupcev o izbiri električnega pogona. Vnaprej zamišljene kvote električnega pogona so navsezadnje del izračuna znamke, kako bo dosegala ustrezni povprečni izpust CO2.

Ambicije Peugeota v Sloveniji ne bodo majhne. Do zdaj so letno v povprečju prodali okrog 900 avtomobilov 208, vsaj okrog osem odstotkov jih želijo v novi generaciji prodati tudi električnih.

Kaj pa peugeot 208 GTi?



Omenjena ikona peugeot 205 je imela tudi pomemben športni karakter in je svojo slavo gradila tudi prek relijev. Športna različica GTi je že v prejšnji generaciji izgubila velik del svojega karakterja, pri novi generaciji pa Peugeot klasičnega GTi-ja ne bo več izdelal. Športno različico bo 208 sicer dobil, a za zdaj so pri Peugeotu o njej še zelo skrivnostni. Medtem pri Renaultu kot možnost alternative novemu cliu RS raje ponujajo veliko zmogljivejšega (elektro-športnega) zoeja. Tako 208 GTi kot clio RS sta v nemilosti zaradi izpustov CO2. Si bodo pri Peugeotu upali izdelati povsem električnega 208 "GTi"? Takega z močjo več kot 400 "konjev", morda celo dvojnim elektromotorjem in s tem štirikolesnim pogonom? Tak avtomobil bi nenadoma spet imel prepoznaven značaj.

Ta rumena barva bo serijska in torej brez doplačila. Pohvale Peugeotu za drznost. Foto: Gregor Pavšič

Ta ročica za upravljanje z radarskim tempomatom je povsem skrita za volanskim obročem. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pohvalno, priključki isofix tudi na sprednjem sovozniškem sedežu. Foto: Gregor Pavšič

Vse pogonske različice nudijo tudi izbiro programa vožnje. Foto: Gregor Pavšič