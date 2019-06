Novi peugeot 2008: zdaj večji in boljši, nov tudi pogon #foto

Novi peugeot 2008 bo precej večji kot do zdaj, imel bo novejše sisteme, Peugeotovo prepoznavno notranjost in predvsem prvič povsem električno različico z dosegom okrog 300 kilometrov.

Peugeot je razkril novo generacijo modela 2008, ki je 14 centimetrov daljši in dva centimetra nižji od predhodnika. S pomočjo šest centimetrov daljše medosne razdalje so prostornino prtljažnika povečali za 10 litrov. V primerjavi z večjim 3008 je zdaj model 2008 le še 15 centimetrov krajši.

Povsem električni e-2008 se bo le malenkostno razlikoval od klasičnega 2008. Foto: Peugeot Recept z novega 208 ponovili tudi pri 2008

Izdelali ga bodo na osnovi novega 208 (opel corse in DS 3 crossbacka), to je platforme CMP. Imel bo že znane motorje koncerna PSA, prvič pa tudi povsem električno različico e-2008. Vse različice bodo imele pogon le na en par koles.

Francozi so dejansko ponovili že videno z nove generacije modela 208. V notranjosti bo imel crossover zadnjo različico Peugeotovega i-cockpita, dobil bo tudi številne varnostno-tehnične sisteme. Te so pri Peugeotu z modela 508 uspešno prenesli na manjšega 208.

Prvič tudi kot električni crossover

Povsem električni e-2008 se bo le malenkostno razlikoval od klasičnega 2008. Poganjal ga bo 100-kilovatni elektromotor na sprednji osi. Baterija bo imela kapaciteto 50 kilovatnih ur, kar bo merilnem standardu WLTP zagotavlja dobrih 300 kilometrov dosega. To je pričakovano nekoliko manj kot pri e-208, saj gre za večji in težji avtomobil. Enosmerno polnjenje DC bo omogočalo moč do 100 kilovatov, pri klasičnem polnjenju AC pa do 11 kilovatov.

Pri klasičnih pogonih bo Peugeot nudil tri bencinske (puretech 100, puretech 130, puretech 155) in en dizelski motor (blueHDi 100). Za prenos moči bosta skrbela ročni šeststopenjski ali samodejni osemstopenjski menjalnik.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot