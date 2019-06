Novo v Sloveniji: dinamični peugeot z velikim prtljažnikom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peugeot z modelom 508 SW dokazuje, da bodo karavani vedno našli svoje mesto pri voznikih, ki za poslovne in družinske potrebe iščejo udobno in prostorno vozilo atraktivnega videza z voznimi lastnostmi limuzine.

508 SW kljub časovnemu zamiku ni nadgradnja osnovne limuzine, pač pa rezultat sočasnega skupnega razvoja. Namesto klasičnega podaljška ima 508 SW shooting brake kupejevski položni zadek in poševna zadnja vrata. Karavan ni skoraj nič daljši od limuzine, vsega 28 milimetrov, po višini pa jo z 1,42 metra presega le za 17 milimetrov.

Primerjava z limuzinskim 508 in cene v Sloveniji

Družita ju enako medosje (2793 mm) in opremljenost, spremembe pa se začnejo na zadnji klopi, kjer je nad glavami potnikov štiri centimetre več prostora. Prtljažnik meri osnovnih 530 litrov, s položenimi naslonjali pa 1.780, pri čemer so pod streho vgrajena štiri pritrdilna mesta za zaščitno mrežo. Prag prtljažnika je celo nižji kot pri kombilimuzini (6 cm) in 2,4 centimetra širši.

Udarna bencinska ponudba obsega dva 1,6-litrska motorja THP s 180 oziroma 225 "konji", oba z osemstopenjsko avtomatiko. Samo pri osnovnem 96-kilovatnem dizlu 1.5 BlueHDi je mogoče namesto osmih avtomatskih prestav izbrati šest ročnih, močnejša 120- in 130-kilovatna dizelska motorja pa ženeta sprednji par koles, kot pri večini, prek osemstopenjske avtomatike.

Zaradi izdatne razlike v moči v korist bencinskih motorjev je najcenejši 508 SW dizelski 1.5 BlueHDi 130 (27.100 evrov), kar ni običajno, pa tudi najdražja različica ni dizelska, pač pa bencinska 1.6 THP 225 (39.060 evrov).

Bistvo je v prtljažniku:

Shooting brake podaljša vozilo za neopaznih 28 milimetrov in ga poviša za 17 milimetrov. Zaradi malo vzdignjenega ostrešja je nad glavami potnikov 40 milimetrov več prostora. Foto: Aleš Črnivec

Za lepoto je treba tudi kaj žrtvovati, pravijo pri Peugeotu. Novi 508 SW je pet centimetrov krajši, poševno postavljena vrata pa nekoliko zmanjšajo prtljažni volumen na 530 litrov. K opremi GT spadajo tudi vodila s pomičnimi kavlji. Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

Štiri stopnje opreme

Peugeot 508 SW je na prvih treh stopnjah opreme (active, allure, GT line) 1.200 evrov dražji od petvratne limuzine, 1.500 evrov več pa stane najbolje opremljena različica GT. Tako kot pri limuzinski različici je tudi osnovno opremljeni SW na 16-palčnih litih platiščih in vključuje tempomat, nadzor lege s korekcijo smeri, samodejno zaviranje v sili, prepoznavanje znakov za hitrostne omejitve …

V dvojno klimatizirani kabini sta sprednja sedeža nastavljiva tudi po višini, ogledali sta električno zložljivi, brisalci delujejo senzorsko. Osnovna oprema active vključuje še radijski sprejemnik z osempalčnim zaslonom, povezavo Bluetooth ter vhoda AUX in USB, navigacija na desetpalčnem zaslonu pa spada k allure, stopnjo višje.

Po dva tisočaka razlike med opremami, le GT odskoči za pet

Približno 2.000 evrov znašajo razlike med prvimi tremi stopnjami opreme, GT pa odskoči za dobrih pet tisočakov navzgor, kar pri najmočnejšem bencinarju pomeni dobrih 39 tisočakov. GT line na 17-palčnih platiščih, ki stane od 30.700 evrov naprej, ima žaromete full LED s samodejnim preklopom, razširjeno bere znake … Najdražja oprema GT na 18-palčnih platiščih med preostalim upravičuje ceno z aktivnim vzmetenjem, kombinacijo usnja z alkantaro, ozvočenjem Focal, bolje opremljenim prtljažnikom.

Sistemi za varnost in pomoč vozniku kot pri 508

Tu velja vse zapisano z naših predstavitev petvratnega 508 o armaturi i-cockpit, nočnem vidu, prilagodljivem tempomatu, legi znotraj pasu, zaznavanju mrtvega kota. Enako kot 508 je tudi SW povezljiv prek navigacije Tom Tom Traffic in funkcije Mirror screen, prek sistema za samodejni klic v sili, Peugeot connect omogoča storitve v zvezi z vzdrževanjem vozila.

Letos 200 peugeotov 508



Pri uvozniku za letošnje leto načrtujejo 200 prodanih vozil 508 in 508 SW, pri čemer naj bi 60-odstotni delež pripadel karavanom. Radi tudi poudarijo, da so vozne lastnosti obeh vozil praktično enake, torej športno dinamične, pač zaradi enake medosne razdalje in minimalne 28-milimetrske razlike v dolžini.

K izpopolnjenemu paketu i-cockpit spadajo funkcija driver sport, odzivnost stopalke za plin in volana, zvočni ambient, senzor kakovosti zraka z antialergenim filtrom … Foto: Peugeot

Ena od možnosti, s katerimi karavani poskušajo tekmovati z SUV, se skriva v zapeljivem oblikovanju. Shooting brake je dober poskus v tej smeri. Foto: Aleš Črnivec