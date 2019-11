Vabilo za bralce: Preizkusite pet najboljših avtov leta v Sloveniji

Izbor Slovenski avto leta poteka tradicionalno že od leta 1993 in nudi ogledalo slovenskemu avtomobilskemu trgu. Zmagovalec lahko postane avtomobil, ki je po meri povprečnega slovenskega voznika, ki nudi dovolj praktičnosti in na drugi strani tudi nove tehnologije. Vabimo vas k spodnjemu glasovanju, saj lahko prav bralci, poslušalci in gledalci sodelujočih medijev na najboljši način sooblikujete finale izbora in s tem posredno tudi vplivate na ključne dejavnike, ki vplivajo na ponudbo pri slovenskih avtomobilskih trgovcih.

Bralce tudi letos vabimo na Vransko

Glasovanje bo potekalo do XX. novembra do polnoči, nato pa se bodo glasovi sešteli in dobili bomo pet finalistov. Naše bralce vabimo na Center varne vožnje na Vranskem, kjer bo mogoče v soboto, 8. decembra, osebno preizkusiti vseh pet avtomobilov iz finala, pripravili bomo tudi več delavnic, sodelujoči pa boste lahko prek zanimivega druženja dobili vpogled na novo ponudbo na slovenskem avtomobilskem trgu.

Izžrebali bomo pet bralcev Siol.net, prijave pa lahko z osnovnimi kontaktnimi podatki (ime, priimek, telefon) pošljete na elektronski naslov avtomoto@tsmedia.si