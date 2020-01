"Pa saj ni bilo nič zares novega!" Kdor to trdi, naj počaka na letošnje leto.

Avtomobilsko leto 2020 bo v znamenju prihoda nekaterih klasik, kot so volkswagen golf, škoda octavia, renault captur in peugeot 2008, a tudi številnih delno ali polno elektrificiranih pogonov. Glavna naloga trgovcev bo sicer obrniti negativni trend prodaje novih avtomobilov, ki je bil lani najbolj očiten prav med najpomembnejšimi fizičnimi kupci.

V soboto zvečer smo v finalu izbora Slovenski avto leta 2020 za prestižnega zmagovalca izbrali renaulta clia, zdaj pa se za avtomobilske trgovce že začenja novo zahtevno leto. To bo v znamenju številnih tehnoloških sprememb, iskanja idealnega prodajnega "miksa" motorjev in poskusov, da bi jim uspelo spet povečati število fizičnih kupcev novih avtomobilov. Napovedane avtomobilske novosti za letošnje leto pa že zdaj nakazujejo, da bo izbor Slovenski avto leta z letnico 2021 bržkone še bolj izenačen kot letošnji.

29 odstotkov vprašanih o nakupu novega avtomobila vsaj razmišlja

Ko smo na prvi dan letošnjega leta objavili seznam vseh letošnjih avtomobilskih novosti na slovenskem trgu, je bila del članka tudi anketa z vprašanjem, ali bodo bralci letos kupili nov oziroma rabljen avtomobil. Rezultati ankete niso najbolj spodbudni za avtomobilske trgovce v Sloveniji, ki so že lani tožili nad upadom bruto prodaje v Sloveniji in predvsem nižjim deležem tistih najpomembnejših fizičnih kupcev.

Kar 60 odstotkov anketirancev je namreč odgovorilo, da novega avtomobila letos ne nameravajo kupiti. Dobra petina bo letos vseeno kupila nov avtomobil, še slabih devet odstotkov pa jih o tem vsaj resno razmišlja. Rabljen avtomobil namerava letos kupiti dobrih 10 odstotkov tistih, ki so izpolnili anketo. Slabih 40 odstotkov vprašanih bo torej letos kupilo nov oziroma rabljen avtomobil.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Peugeot Med ključnimi novostmi renault captur in peugeot 2008, ki oba stavita tudi na elektrificirani pogon

Leto 2020 bo tudi na slovenskem trgu v znamenju prihodov nekaterih avtomobilskih klasik, obenem pa tudi prihoda vse bolj elektrificiranih pogonov. Tudi renault clio bo letos dobil dodatni hibridni pogon (kombinacija dveh elektromotorjev in bencinskega motorja, a brez možnosti polnjenja baterije prek kabla), prejšnji teden je Renault z novim capturjem tega priljubljenega križanca napovedal tudi v priključno hibridni različici.

Captur bo spadal med ključne novosti letošnjega leta, med njegovimi glavnimi tekmeci pa bo peugeot 2008. Tako kot majhni 208 bo tudi ta križanec na voljo s povsem električnim, zato pa ne priključno hibridnim pogonom. Renault se je torej odločil za varnejšo pot kompromisa, čeprav imajo v razredu dvestosmice in clia z zoejem odličen primer vsakodnevno uporabnega (vsaj iz vidika pogona) električnega avtomobila.

Se lahko konec leta v finale izbora Slovenski avto leta prebije tudi (pravi) električni avtomobil?

Zanimivo bo videti, kdaj bodo bralci medijev iz žirije izbora Slovenski avto leta v finale prvič uvrstili električni avtomobil. Z oplom corso se je letos to posredno sicer že zgodilo, a vendarle bodo glavnino prodaje pri corsi (enako tudi pri peugeotih 208 in 2008) pomenili bencinski motorji. Ker je zoe na slovenske ceste zapeljal že lani, bo eden od glavnih letošnjih kandidatov predvsem novi volkswagen ID.3.

In v precepu se lahko znajdejo tako trgovci kot tudi simpatizerji največjega evropskega avtomobilskega proizvajalca. K nam letos sicer prihaja vsaj 400 vozil ID.3. In ta avtomobil bo odpravil še zadnje omejitve za vlogo električnega vozila kot prvega družinskega avtomobila. ID.3 bo s tem postavil nove standarde (ne samo iz vidika dosega, tudi pri praktičnosti in prostornosti) in bo pomenil enega od najbolj revolucionarnih avtomobilov zadnjega desetletja.

Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen ID.3 ali golf?

Toda obenem v Slovenijo že spomladi pripelje tudi osma generacija volkswagna golfa. Ta kot avtomobilska ikona zadnjih 40 let v resnici ne more več pokazati nečesa resnično novega, še vedno pa ponuja odličen in zelo verodostojen paket. Golf bo po prodaji kajpak še nekaj let presegal ID.3. V morebitni finale izbora Slovenski avto leta pa se oba zagotovo ne bosta mogla uvrstiti, saj je tam prostor le za en avtomobil posamezne znamke.

Škoda čaka na svojega glavnega aduta

Tako lani kot letos je imela v finalu izbora svojega kandidata tudi Škoda, ki pa s karoqom in kamiqom ni uvrstila v prvo trojico. Precej resnejšega kandidata nameravajo Čehi letos na ceste poslati letos. To je seveda nova octavia, ki smo jo lani že spoznali na svetovni premieri v Pragi. To je najbolje prodajani avtomobil Škode, ki se ponaša predvsem s prostornostjo na zadnjih sedežih. Octavia bo prav tako postala digitalno napredna in tehnično izpopolnjena, kar bo veljalo tudi za njen priključno-hibridni pogon.

Video - prvi vtisi o novi škodi octavie

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Ford Preostale pomembne novosti: seat leon, audi A3, ford puma, mercedes GLB …

Že konec januarja bo novo generacijo leona razkril Seat in ta avtomobil bo na slovenske ceste predvidoma pripeljal že aprila, torej tik za golfom. Zanimivo bo videti, kako drugačna bosta po značaju oba sicer sorodna avtomobila. V tem razredu bo trg konec leta okrepil še novi citroën C4.

Medtem ko pri premijskih znamkah opozarjamo predvsem na novega audija A3 in obe Mercedes-Benzovi novosti GLB in GLA, je treba pri novostih z velikim potencialom omeniti še vsaj naslednje avtomobile: novega forda pumo (prvič ga bomo vozili že ta mesec), pa številne priključno-hibridne pogone novih peugeotov, novi generaciji kie sorenta in hyundaia tucsona in tudi glavno novost "cliovega" razreda, toyoto yarisa.

Foto: Toyota Vsaj ena novost, kjer ne beremo o izpustih CO2

In prav ta japonski malček bo prinesel tudi najbolj divjo novost leta, kjer v predstavitvi ne beremo o izpustih CO2 in varnostnih sistemih, temveč o izvoru športnih uspehov tovarniškega moštva WRC v svetovnem prvenstvu in sodelovanju z legendarnim Tommijem Makinenom. To je posebna športna različica yarisa GR, ki s štirikolesnim pogonom, napihnjenimi blatniki in brezkompromisno tehniko spominja na avtomobilske čase, ki so se zdeli celo že minuli.

Očitno se je Toyoti dolgoročna strategija vlaganja v hibridno tehnologijo (letos bo priključni hibridni pogon dobil tudi RAV4) obrestovala in si zavoljo že znižanega flotnega izpusta CO2 lahko privoščijo tudi takšno divjo avtomobilsko igračo. Palec gor!