Celoten pregled: ti avtomobili leta 2020 prihajajo v Slovenijo

Na slovenskem avtomobilskem trgu se obeta zelo zanimivo leto 2020. V spodnji pregled vseh novosti smo vključili le nove generacije, prenove in dodatek priključno hibridnih pogonov (ne pa tudi dodatnih oprem in različic motorjev), a je novosti kljub temu krepko čez sto.

Renault captur in peugeot 2008 bosta glavni novosti na področju kompaktnih križancev. Captur prihaja kot priključni hibrid, 2008 celo kot povsem električno vozilo. Foto: Gregor Pavšič Šest glavnih novosti leta: VW golf, škoda octavia, renault captur, peugeot 2008, seat leon in toyota yaris

Glavne zvezde leta? Prav gotovo novi volkswagen golf, škoda octavia, vsekakor tudi renault captur, peugeot 2008 (model 208 smo dejansko že videli decembra), seat leon in toyota yaris. To je šest najpomembnejših novosti leta. Omeniti je treba tudi mnoge nove električne avtomobile, predvsem volkswagen ID.3, hondo E, kio e-soul in peugeota 208-e, opel corso-e in porscheja taycana. Sicer pa bo z vidika pogonov leto 2020 očitno v znamenju priključnih hibridov.

In še nekaj zanimivih avtomobilov: na primer priključno hibridni renault megane, v premijskem segmentu pa mercedes GLB in audi A3. Nissan (nedavno so predstavili juka) in Volvo nimata konkretnih novosti (pri Volvu bodo pripeljali le nove motorje), enako velja tudi za znamko Dacia.

Že februarja ali marca lahko na slovenskih cestah pričakujemo tudi osmo generacijo golfa. Foto: Gašper Pirman

Celoten seznam novosti na avtomobilskem trgu v Sloveniji:

Audi Audi A5 (prenova) Februar 2020 Audi e-tron sportback Maj 2020 Audi A3 Junij 2020 Audi A3 (limuzina) September 2020 Audi Q5 (prenova) November/december 2020 BMW BMW 8 gran coupe Januar 2020 BMW X3 xDrive30e Pomlad 2020 BMW X1xDrive25e Pomlad 2020 BMW 2 gran coupe Pomlad 2020 BMW X5 M Pomlad 2020 BMX X6 M Pomlad 2020 BMW M2 CS Pomlad 2020 BMW 3 touring plugin 2020 BMW iX3 Konec 2020 Citroën Citroën C3 (prenova) Maj 2020 Citroën C5 aircross plugin Junij 2020 Citroën C4 Konec 2020 DS DS 3 crossback Spomladi 2020 DS 3 crossback e-tense Spomladi 2020 DS 3 crossback plugin Spomladi 2020 Ford Ford puma Konec prvega četrtletja Ford kuga (tudi plugin) Konec prvega četrtletja Ford focus in fiesta mHEV Sredina 2020 Ford transit Prvo četrtletje Honda Honda jazz hibrid Prva polovica 2020 Honda E Druga polovica 2020 Hyundai Hyundai i10 Januar 2020 Hyundai i30 (prenova) April/maj 2020 Hyundai sanfa fe (prenova in plugin) Avgust/september 2020 Hyundai i30 N (prenova) September/oktober 2020 Hyundai kona (prenova) September/oktober 2020 Hyundai tucson November 2020 Hyundai santa fe plugin December 2020 Jaguar Jaguar F-type (prenova) Drugo četrtletje 2020 Jaguar E-pace plugin Tretje četrtletje 2020 Jaguar F-pace plugin Drugo četrtletje 2020 Jeep Jeep renegade plugin Drugo četrtletje 2020 Jeep compass plugin Tretje četrtletje Kia Kia e-soul Januar 2020 Kia ceed SW plugin April 2020 Kia xceed plugin April 2020 Kia sorento Julij 2020 Kia niro EV, HEV in PHEV Avgust 2020 Kia picanto (prenova) Avgust 2020 Kia rio (prenova) Avgust 2020 Kia stonic (prenova) Oktober 2020 Kia sorento plugin November 2020 Land Rover Land rover defender plugin Drugo četrtletje 2020 Range rover evoque plugin Prvo četrtletje 2020 Range rover velar plugin Drugo četrtletje 2020 Land rover discovery plugin Tretje četrtletje 2020 Lexus Lexus LC convertible Avgust 2020 Mazda Mazda 2 (prenova) Februar 2020 Mazda CX-3 (prenova) Avgust 2020 Mazda MX-30 September 2020 Mercedes-Benz Mercedes GLB Januar 2020 Mercedes GLE coupe April 2020 Mercedes GLA April 2020 Mercedes GLS maybach Junij 2020 Mercedes vito (prenova) Junij Mercedes razred E (prenova) Oktober/november 2020 Mini Mini electric Pomlad 2020 Mini john cooper works GP Pomlad 2020 Mitsubishi Mitsubishi space star Prva polovica 2020 Mitsubishi DGE (engelbert tourer), PHEV Druga polovica 2020 Mitsubishi NSE plugin Druga polovica 2020 Opel Opel corsa e Marec 2020 Opel grandland X plugin Marec 2020 Opel insignia (prenova) Maj 2020 Opel vivaro e Avgust/september 2020 Peugeot Peugeot 208 in e-208 Januar 2020 Peugeot 2008 in e-2008 Februar 2020 Peugeot 508 plugin Sredi 2020 Peugeot 3008 plugin Sredi 2020 Peugeot 3008 (prenova) Jesen 2020 Peugeot 5008 (prenova) Jesen 2020 Peugeot e-expert Jeseni 2020 Peugeot 508 PSE Konec 2020 Porsche Porsche taycan Marec 2020 Porsche 992 turbo, turbo S in targa April 2020 Porsche 992 GT3 Konec 2020 Porsche taycan cross turismo Konec 2020 Renault Renault captur Januar 2020 Renault talisman (prenova) Maj 2020 Renault megane (prenova) Junij 2020 Renault captur plugin Junij 2020 Renault megane plugin September 2020 Renault kangoo LGV September 2020 Renault twingo Z.E. (električni) December 2020 Seat Seat leon April 2020 Cupra leon Junij 2020 Seat ateca (prenova) Avgust/september 2020 Seat el-born November/december 2020 Cupra formentor November 2020 Smart Smart EQ (prenova) Februar 2020 Suzuki Suzuki ignis (prenova) Februar 2020 Škoda Škoda octavia April/maj 2020 Škoda octavia iV in RS iV Julij 2020 Škoda octavia scout, RS, CNG, mHEV Oktober 2020 Toyota Toyota proace city/verso April 2020 Toyota yaris September 2020 Toyota RAV4 plugin September 2020 Toyota yaris GR Oktober 2020 Toyota hilux (prenova) November 2020 Volkswagen VW e-up! Februar 2020 VW golf Februar/marec 2020 VW T-roc cabrio Maj 2020 VW ID.3 Junij 2020 VW arteon (prenova in shooting brake) September/oktober 2020 VW tiguan (prenova) September 2020 VW caddy Oktober 2020 VW golf variant November 2020 VW ID.4 November 2020

Mercedesovi glavni novosti leta bosta nova GLB in GLA. Foto: Mercedes-Benz

Povsem digitalizirana notranjost nove honde e, ki s povsem električnim pogonom v Slovenijo prihaja konec leta. Foto: Gregor Pavšič

Peugeotov pomembni adut leta bo novi 2008, ki bo na voljo tudi v povsem električni različici e-2008. Foto: Peugeot

Razred majhnih avtomobilov je že lani dočakal številne novosti (renault clio, peugeot 208, opel corsa ...), letos se jim bo pridružila še toyota yaris. Foto: Toyota

Eden najtežje pričakovanih električnih avtomobilov bo volkswagen ID.3. Foto: Gregor Pavšič

Hyundaijev adut za najmanjši avtomobilski razred bo novi i10. Renault bo v tem razredu predstavil tudi električnega twinga. Foto: Gašper Pirman