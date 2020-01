Zaslužil bi si slovenskega "oskarja": zakaj smo edini glasovali zanj

Mazda CX-30 je bil največji in tudi najdražji finalist izbora Slovenski avto leta. Za renault cliom in opel corso je osvojila končno tretje mesto.

Mazda CX-30 je bil največji in tudi najdražji finalist izbora Slovenski avto leta. Za renault cliom in opel corso je osvojila končno tretje mesto. Foto: Gregor Pavšič

Renault clio je sploh prvič osvojil naziv zmagovalca izbora Slovenski avto leta. Foto: Uroš Modlic Včeraj zvečer smo v finalnem izboru Slovenski avto leta 2020 dobili zmagovalca, ki je nasledil lanskega zmagovalca forda focusa. Po izboru devetih sodelujočih medijev je ta prestižni naziv prepričljivo (in sploh prvič!) pripadel renault cliu, v finalu pa so se nato razvrstili še opel corsa, mazda CX-30, škoda kamiq in volkswagen T-cross.

V redakciji Siol.net smo v finalu največ točk namenili mazdi CX-30, nato pa še renault cliu, opel corsi, škodi kamiq in volkswagen T-crossu.

Vseh pet finalistov predstavlja odličen avtomobilski paket in vsak med njimi je na avtomobilskem trgu že pustil močan pečat. Vsak med njimi je zato odlična izbira za tisto skupino kupcev, ki ji je prvenstveno namenjen.

Zakaj smo torej na Siol.net kot edini med devetimi sodelujočim mediji na prvi pogled nišno mazdo postavili pred tradicionalnega slovenskega prodajnega prvaka renault clia, ki ga navsezadnje izdelujejo tudi v novomeškem Revozu?

Že serijska mazda CX-30 za manj kot 23 tisočakov nudi izjemno veliko serijskih varnostnih sistemov, zato ta avtomobil po izboru Euro NCAP spada tudi med najbolj varne avtomobile lanskega leta. Foto: Gašper Pirman

Serijski CX-30 ima radarski tempomat, samodejno prilaganje snopa žarometov, žaromete LED, nadzor voznikove zbranosti, opozorilo nad vozili v mrtvem kotu, opozarjanje pred prečnim prometom, prepoznavanje prometnih znakov, prepoznavanje pešcev, samodejno zaviranje, zadnje parkirne senzorje, digitalne merilnike, navigacijo in zdaj tudi podporo za vmesnika Car Play oziroma Android Auto. Med serijskimi elementi ni vzvratne kamere, samodejne klimatske naprave in matričnih žarometov LED. Foto: Gašper Pirman Avtomobil z dušo, ki približa premijski razred in predvsem beži stran od avtomobilske konfekcije …

Mazda CX-30 je najbolj svež izdelek japonske znamke, ki se sicer na evropskem trgu komaj uvršča v prvo dvajseterico najbolje prodajanih znamk. CX-30 je nastal na osnovi mazde 3, dimenzijsko pa se uvršča v spodnji del svojega razreda. Mazdi je s tem uspelo poiskati dobro umestitev avtomobila, ki bo vsaj v Sloveniji tudi postal njihov najbolje prodajani avtomobil. Kljub že skoraj desetletni starosti oblikovalskega jezika kodo je oblikovno še vedno sveža in prečiščena. Eden glavnih poudarkov te mazde je kakovost v notranjosti, ki je na ravni premijskih znamk. Nekaj velikoserijskih znamk je podražitev vozil že opravičevalo z domnevnim približevanjem premijskim znamkam, Mazda pa se je tem željam med vsemi z naskokom najbolj približala in jih tudi uresničila. Predvsem med svojimi neposrednimi tekmeci ponuja visoko kakovost izdelave in materialov, predvsem pa lahko vozniku vsak dan prinaša pristno veselje do vožnje.

Avtomobil torej predvsem ni konfekcijski, že za dobrih 20 tisočakov nudi največji približek premijskih avtomobilov, edini med finalisti ima na voljo tudi štirikolesni pogon. Slabša stran je predvsem prostornost na zadnji klopi, kljub velikim obljubam povsem ne prepriča nov motor skyactive X, Mazda za zdaj tudi ne nudi modernih priključno-hibridnih pogonov. Ti bi lahko znižali porabo njihovih atmosferskih motorjev. Izbira močnejšega bencinskega motorja (110 namesto 90 kilovatov) prinaša že serijski štirikolesni pogon, a tudi ceno več kot 27 tisoč evrov.

Poudarki vseh finalistov izbora Slovenski avto leta 2020

palec gor palec dol mazda CX-30 Premium notranjost, trendovska zasnova, kljub starosti oblikovalskega jezika ohranja svežino, velik nabor (serijskih) varnostnih sistemov, edini med finalisti s pogonom 4x4, infozabavni sistem zdaj s podporo Car Play/Android Auto, razvoj novega motorja Skyactive X. Motor Skyactive X ne prepriča povsem, ni naprednejših priključno-hibridnih pogonov, omejen prostor na zadnji klopi. renault clio Velik napredek v zasnovi notranjosti, tehnično prvič ne zaostaja za tekmeci, digitalna podpora in nov infozabavni vmesnik, zelo uravnotežen in univerzalen avto po meri zahtev trga, serijski žarometi LED, konkurenčna cena. Zunanjost brez resnejših novosti, odpiranje zadnjih vrat, ni več karavanske izvedbe (splošen trend razreda), le pet prestav ročnega menjalnika pri bencinskih motorjih. opel corsa Moderna zunanjost, kljub francoskim genom ima izrazit nemški karakter, zelo dobre vozne lastnosti, prvi matrični žarometi LED v razredu, večmotorna zasnova. Višja cena s celotnim naborom opreme, zamik pri zagonu motorja (pritisk na gumb), za zdaj brez pogona LPG (prej zaščitni znak oplov). škoda kamiq Prostornost na zadnji klopi, daljše medosje kot pri večjem karoqu, vse širši nabor tehničnih asistentov iz koncerna VW, primernost za družino, praktične rešitve. Povprečno velik prtljažnik, uniformiran avtomobil brez izrazite osebnosti, z dodajanjem dodatne opreme naraste tudi cena. VW T-cross Avtomobil, narejen prek recepta po meri trga, ustrezna ergonomija in skladnost, pomična zadnja klop. Ni tako prostoren, preveč univerzalen, platforma ne omogoča pogona 4x4, cenena plastika v notranjosti.

Ko smo ob objavi finalistov izbora Slovenski avto leta 2020 bralce Siol.net vprašali, katerega med njimi sami vidijo kot končnega zmagovalca, je mazda CX-30 prejela skoraj 42 odstotkov glasov (41,9 odstotka). Sledili so renault clio (21,8 odstotka), škoda kamiq (14,4 odstotka), volkswagen T-cross (13,3 odstotka) in opel corsa (8,4 odstotka).

Slovenski kupec clia sicer ne bo mogel vedeti, ali bo avtomobil dobil iz Revoza ali pa iz druge proizvodne tovarne v Turčiji. Kljub temu ima clio velik pomen tudi za slovensko gospodarstvo. Foto: Uroš Modlic

To je prva corsa s francoskimi geni (koncern PSA Peugeot Citroën je lastnik Opla), toda avtomobil je kljub temu zadržal izrazit nemški karakter. Foto: Gašper Pirman Renault clio ali opel corsa?

Oba avtomobila spadata v enega ključnih avtomobilskih razredov in sta z vidika velikosti in predvsem cene narejena po meri slovenskega kupca. O novem cliu smo letos že veliko pisali. Avtomobil je tehnično doživel velik napredek, tehnično morda sploh prvič ne zaostaja za tekmeci. Je dovolj digitalno moderen in obenem na določenih področjih dovolj konvencionalen, da lahko s celotnim paketom prepriča zelo širok krog kupcev. Zato ne dvomimo o tem, da bo clio ostal še naprej najbolje prodajani avtomobil v Sloveniji.

Clio velike prednosti pred novo opel corso vseeno nima. Corsa nas je zelo pozitivno presenetila in celo pustila boljši prvi vtis kot sestrski peugeot 208. To je prva corsa s francoskimi geni (koncern PSA Peugeot Citroën je lastnik Opla), toda avtomobil je kljub temu zadržal izrazit nemški karakter. Pelje se še ostreje od clia, tudi v notranjosti pa ima zelo primerno kombinacijo digitalnih in klasičnih, fizičnih gumbov. Dodano vrednost pri izbiri bo kmalu ponudila tudi električna različica corsa-e, medtem ko Renault pri alternativnih pogonih (clio bo resda dobil hibridni pogon) stavi na ločene modele, kot je zoe.

Clio ponuja serijske žaromete LED, opel corsa pa kot prva v ta razred prinaša matrične žaromete LED. Ti s ceno 600 evrov niso pretirano dragi. Čeprav je clio še nekoliko cenejši, razlika med obema kljub temu ni velika. Oba nudita predvsem dovolj udobja, praktičnosti in dobrega počutja med vsakodnevno vožnjo, seveda gledano z vidika razreda majhnih avtomobilov.

Kamiq na zadnjih sedežih ponuja prostornost na ravni nove škode octavie. Foto: Škoda

Tako kamiq kot T-cross nudita mnogo asistenčnih sistemov in možnosti prilagajanja kupcu, kar pa lahko tudi občutno poviša ceno. Foto: Gašper Pirman Škoda kamiq pred volkswagen T-crossom

To sta dva avtomobila iz koncerna Volkswagen, ki spadata v isti razred, izhajata z iste izhodiščne platforme, a kljub temu ponujata povsem drugačno uporabniško izkušnjo. Prav zaradi te smo kamiqa v našem glasovanju postavili pred T-crossa.

Najpomembnejši adut kamiqa je prostornost na zadnji klopi, kjer je udobje sedenja na ravni nove škode octavie. Kamiq ima celo daljše medosje od večjega karoqa in v primerjavi z njim ima tudi precej bolj izrazit avtomobilski karakter. Izpostavljamo Škodine praktične rešitve in tudi dostop do številnih tehničnih in asistenčnih sistemov nemškega koncerna. Toda pozor, ti sistemi (in močnejši motorji) lahko tudi občutno povišajo ceno avtomobila. Eden izmed lanskih kamiqov je stal blizu 30 tisoč evrov.

Tudi naš testni T-cross je imel ceno 27 tisočakov, kljub temu pa smo v njem opazili kar nekaj cenene plastike. Na voljo je za 14 centimetrov pomična zadnja klop, s katero lahko voznik prilagaja tudi velikost prtljažnika. T-cross je izrazit avtomobil, ki je narejen po meri temeljite analize trga. Zato se tudi dobro prodaja. Pri njem dejansko moti zelo malo stvari, a enako malo jih voznika tudi iskreno navduši.