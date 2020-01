Slovenski avto leta 2020 je renault clio

Slovenski avto leta 2020 je postal renault clio. Foto: Siol.net

Danes zvečer so se odvili slovenski »avtomobilski oskarji«, kakor bi tudi lahko poimenovali finale izbora Slovenski avto leta. Ta neprekinjeno poteka že od leta 1993 in vsakič nastavlja ogledalo slovenskemu avtomobilskemu trgu, prav tako pa tudi željam in zahtevam neposrednih kupcev oziroma vozniki. Prav bralci, poslušalci in gledalci devetin sodelujočih medijev – med njimi je tudi letos Siol.net – je izbralo pet letošnjih finalistov.

Kombinacija avtomobilov je tako zelo zanimiva. Med njimi sta dva klasična predstavnika razreda majhnih avtomobilov, dva kompaktna križanca in že za razred večji križanec.

Drugič zapored je zmagovalca med petimi kandidati, ki so jih v finale poslali bralci, izbiralo devet različnih medijev.

Po seštevku vseh točk je Slovenski avto leta 2020 postal renault clio. Na drugem mestu je za 28 točk premagal opel corso. Tretje mesto je osvojil mazda CX-30, ki je osvojil 29 točk. Četrto in peto mesto sta osvojila škoda kamiq (27 točk) in volkswagen t-cross 16 točk).

Foto: Siol.net

V uredništvu Siol.net smo na prvo mesto postavili mazdo CX-30. Na drugo mesto smo postavili slovenskega prodajnega prvaka renault clia, za njim pa točke podelili še opel corsi, škodi kamiq in volkswagen t-crossu. Podrobnejši komentar in obrazložitev glasovanja bomo objavili jutri zjutraj.

Lani je prestižni naziv prejel ford focus. Foto: Gašper Pirman Izbor slovenski avto leta poteka že vse od leta 1993

Slovenski avto leta je nagrada, ki jo v Sloveniji podelijo vsako leto od leta 1993. Zmagovalec postane avtomobil, ki mu bralci, poslušalci in uredništva sodelujočih medijev dodelijo največ točk. V prvem letu svojega delovanja so bralci in poslušalci ter uredništva treh medijev za Slovenski avto leta 1993 izbrali BMW serija 3 coupe.

V finalni izbor se uvrsti pet avtomobilov, ki so prejeli največ glasov poslušalcev oziroma bralcev izbranih medijev. V finalu avtomobili poleg točk glede na glasovanje bralcev oziroma poslušalcev prejmejo tudi točke sodelujočih uredništev, ki glasujejo v skladu z merili: oblika avtomobila, vozne zmogljivosti in lastnosti, funkcionalnost, gospodarnost, varnost, cenovna umestitev in primernost za slovenski avtomobilski trg.

Dozdajšnji zmagovalci izbora Slovenski avtomobil leta: