Bodo razlike spet očitne? Iskanje najboljšega v Evropi in Sloveniji. #foto

Foto: Uroš Modlic Čez dobra dva tedna se bo začel odvijati izbor za Slovenski avto leta, ki bo tudi letos potekal na podoben način kot ob prehodu iz leta 2023 v 2024. Za vstop v finale se poteguje okrog 30 vozil, ki so povsem nova (v poštev ne pridejo prenove, prav tako ne zgolj nove karoserijske izvedbe) in bodo do konca novembra v Sloveniji zbrala vsaj 25 registracij.

Predstavniki žirije izbora, v katerem bo tudi letos Siol.net, bodo nato glasovali za svojih pet finalistov izbora. Avtomobili z največ točkami se bodo uvrstili v januarski finale. Decembra bodo bralci sodelujočih medijev glasovali med peterico finalistov in na podlagi teh glasov bodo avtomobilu v finalu tudi dobili točke (6, 4, 3, 2, 1) za končno glasovanje. Na enak način bodo glasove v finalu razporedili tudi v žirijo vključeni mediji.

Za slovenski naslov letos pisan nabor avtomobilov

Spodaj je seznam kandidatov za finale, ki sicer ni dokončen. Pogoj za uvrstitev nanj bo statistika novih registracij ob koncu tega meseca (30. november). Za razliko od finalistov izbora Evropski avto leta manjkajo tista vozila, ki so jih proizvajalci sicer že izdelali in predstavili, jih pa v Sloveniji še ni mogoče kupiti.

BMW X2

Citroen C3/e-C3

Dacia Duster

Fiat 600

Ford Courier Tourneo

Ford Explorer EV

Forthing T5 EVO

Forthing U tour

Geely Coolray

Honda ZR-V

Honda CR-V

Hyundai Santa-fe

Lexus LBX

Mini Countryman

Peugeot 3008

Peugeot 5008

Renault Symbioz

Renault Rafale

Škoda Kodiaq

Škoda Superb

Suzuki Swift

VW ID.7

VW Tiguan

VW Passat

Volvo EX-30

Nabor avtomobilov bo tudi letos številčen in predvsem zelo pester, kar pa izboru daje še dodatno težo in zanimivost. Med kandidati so tako avtomobili s cenami okrog ali celo pod 20 tisočaki, veliko je nepogrešljivih športnih terencev najrazličnejših izvedb, manjkajo ne niti predstavniki klasičnega premijskega razreda.

Nekaj je tudi izključno električnih avtomobilov, ki pa so vendarle v manjšini. Med kandidati so tudi modeli, ki so v Sloveniji zelo priljubljeni in tudi letos sodijo med dvajseterico najbolje prodajanih (oziroma največkrat registriranih) avtomobilov v Sloveniji. Taki primer so škoda kodiaq, volkswagen tiguan, dacia duster in citroën C3.

Foto: Gregor Pavšič

V finalu evropskega avtomobila leta prvič tudi Dacia

Izbor Evropski avtomobil leta poteka že vse od leta 1964, ko je kot prvi to laskavo nagrado dobil rover 2000. V zadnjih dveh letih sta na izboru zmagala dva precej nišno usmerjena avtomobila in sicer lani jeep avenger, takrat še na podlagi električnegas in ne zdaj prevladujočega hibridnega pogona, letos pa renault scenic. Tega električnega športnega terenca v Sloveniji praktično še ni, od spomladanske razglasitve pa je scenic dobil tudi internega tekmeca - hibridnega symbioza.

Letošnji nabor finalistov za zmago je spet zanimiv. Prvič se je v finale prebila Dacia z dusterjem, ki jo poznamo tako po bencinskem kot tudi hibridnem pogonu. Med finalisti ima klasične pogone tudi cupra terramar, ki je dinamično in vozniško usmerjen kupejevski športni terenec s tehničnimi geni volkswagen tiguana.

Foto: Gregor Pavšič

Po pričakovanju pa v finalu prevladujejo električni avtomobili, ki pa bodo resnici na ljubo večino prodaje ustvarili z blago hibridnimi pogoni. Tak primer sta tehnično sorodna citroën C3 in alfa romeo junior. V finalu sta tudi povsem električna malčka hyundai inster in renault 5, ob tem pa še en razred večji kia EV3.

Med evropskimi finalisti so torej le trije taki, ki jih že vozimo v Sloveniji. To so citroën C3, cupra terramar in dacia duster. Novega renaulta 5, kio EV3, alfo romeo junior in hyundaija inster v Sloveniji pričakujemo prihodnje leto.