Vozil ga je papež in sosed Janez: legendarno vozilo navdušuje tudi v novi preobleki

Ni veliko avtomobilov s karizmo, "šmekom" in družbeno sprejetostjo med širšo množico, s katero se lahko pohvali Volkswagnov Golf, eden izmed najbolj legendarnih avtomobilov vseh časov. Vozili in občudovali so ga vsi. In s tem mislimo dobesedno vsi, od zvezdnikov do "običajnih", vsakdanjih ljudi, celo papež je imel svojega golfa . Potem ko je leta 1974 iz tovarne zapeljala prva generacija, ki je nasledila že zelo ostarelega hrošča, ji je sledilo še sedem. Vsaka generacija pa je na svoj način predstavljala ikonično vozilo, ki je na novo definiralo percepcijo množice do tega razreda. Se bo tudi z osmo generacijo njegova zgodovina odslej pisala še dolgo v prihodnost?

Volkswagen Golf je s pomočjo tehnološke injekcije vstopil v novo življenjsko obdobje. Po velikosti in obliki večjih sprememb ni, izstopajo pa predvsem opcijske bolj živahne barve. Je pa golf, eden izmed velikanov in eden izmed daleč najbolj prepoznavnih obrazov avtomobilskega sveta, z osmo generacijo vstopil v novo, digitalno dobo. Ogromno "novega" se skriva v tehniki in notranjosti. Največja razlika se kaže v digitalni pameti, digitalizaciji, ki se posredno odraža tudi v večji varnosti z različnimi asistenčnimi sistemi. Palec gor dvigujemo za široko paleto modelov za vsakdanjo ali bolj športno rabo, za resnično pestro izbiro motorjev, karoserijskih oblik za vsak okus. Kljub vsem digitalnim novostim vozilo ohranja vtis pravega golfa in znova cilja na razredni vrh!

Na avtomobilskem trgu je golf vedno veljal za tistega starejšega brata, ki so ga mlajši želeli doseči, posnemati, preseči, pa jim je za to zmanjkalo nekaj znanja, izkušenj in nekaj let razvoja. Volkswagen Golf je v Evropi z razlogom že vrsto let kralj prodajnih lestvic in le redko se zgodi, da ga kateri izmed konkurenčnih modelov vrže s prestola. Golf je gotovo tudi najbolj znan član nemškega avtomobilskega velikana in med drugim tudi eden izmed krivcev za dober sloves znamke.

Četudi ima golf mednarodno gledano poseben status, se zdi, da je v Sloveniji ta unikatnost in navezanost nanj še bolj očitna. Nenazadnje o njegovi uspešnosti pričajo štirje osvojeni naslovi slovenskega avta leta, največkrat med vsemi avtomobili v zgodovini tega tekmovanja. Prvič mu je to uspelo tik pred vstopom v drugo tisočletje, leta 1999, nato leta 2005, pa 2009 in nazadnje leta 2013. Mu bo uspelo tudi letos? Glede na aktualne podatke mu kaže dobro.

A pustimo ob strani osvojene laskave nazive. Golf je na sončni strani Alp že od nekdaj veljal za pravo simbolno vozilo, ki je na področju vsakodnevne uporabnosti in družinske praktičnosti vedno izstopalo. Po njem je poimenovan (omenjeno resda velja tudi drugod) kar celoten razred tovrstnih tipov vozil. Čeravno ima dandanes v razredu kompaktnih vozil številne dostojne tekmece, jih ni malo, ki segment C, segment nižjega srednjega razreda še vedno označujejo kot golfov razred. Golf je bil v svojem razredu vselej izrazit "trendsetter", vedno je prinašal novosti v svoj, golfov razred. Kot zanimivost naj dodamo, da podatki kažejo, da se po slovenskih cestah vozi krepko več kot 60 tisoč golfovih izvedenk, v to številko pa je vključenih prvih 7 generacij, hkrati pa zanimanje za golfa v splošnem usiha veliko počasneje kot za konkurenco.

Tradicija je le tradicija in glas ljudstva je le glas ljudstva, ki se ga težko kar tako čez noč izkorenini, a po drugi strani – ko so "kralji" izgubljali moč in kakovost, jih je ljudstvo še vedno znalo zamenjati. Ni tako? Golf je kvaliteto iz generacije v generacijo nadgrajeval, nič pa mu ni bilo a priori podarjeno. Nič drugače ni z osmo generacijo, ki je na slovenske ceste zapeljala letošnjo pomlad. Novi golf postavlja nova merila vožnje - v kombinaciji s tipičnim doživetjem golfa.

Dodatek svežine, drznosti in modernosti

Oblikovno golf ostaja golf, s tehnično osnovo predhodnika, ki bo tudi z osmo generacijo na cesti ostal nezamenljiv, s preverjeno formulo zadržane elegance in dodatkom svežine, drznosti ter modernosti. Dimenzijsko ostaja novi golf le malce spremenjen (prtljažnik ostaja pri zlatem standardu 380 litrov, ki zadovoljuje družinske potrebe).

Kljub temu deluje nižji, bolj razpotegnjen in s tem dinamičen, pa čeprav njegove zunanje mere ne odstopajo bistveno od "sedmice". Osma generacija izstopa s kakovostno izbiro materialov, tudi tistih na nekoliko manj vidnih mestih, in je po videzu bolj aerodinamična od predhodnika, predvsem z globoko navzdol podaljšanim sprednjim delom z ozkimi matričnimi LED-žarometi (na voljo serijsko) s štirimi lučmi. Oblikovalci so namenili posebno pozornost estetiki številnih svetlobnih elementov. Tudi na novem zadku prevladujejo ozke zadnje luči, med katere je umeščen novi logotip in ravno oblikovani napis golf. Izpušni cevi se neopazno zaključujeta pod privlačnim zadnjim difuzorjem.

Digitalno udobje

Kljub razmeroma podobni dimenzijski osnovi se notranjost novega golfa zdi bolj prostorna in tako kot zunanjost skriva nekaj zanimivih stilskih dodatkov. Vstop v kabino razkriva vsesplošno uporabnost, s katero golf sicer nikoli ni imel težav. V avtomobilu se spredaj in zadaj sedi udobno, prijetno, prostora za noge je več kot dovolj, tudi vrata se odpirajo na široko. Nič novega torej, pravite. Vse do naslednjega dejstva.

Vstop v notranjost obenem razkriva, zakaj bo novi golf ponovno narekoval smernice v svojem, golfovem razredu. V notranjosti je izrazito poudarjen golfov prehod v digitalno dobo, kar radikalen, za golfove standarde, jasno. Notranjost je že na prvi pogled moderna, lepo prečiščena, novi golf pa je najbolj digitaliziran Volkswagen doslej. Pod površino se tako bohoti obširen nabor naprednih vsebin z občutnim udobjem pri upravljanju. Koncernski platformi MQB nima več klasičnih merilnikov, nadomestila so jih digitalna, prav tako pa je izpopolnjen tudi infozabavni sistem, ki je grafično dobro izdelan.

Digitalnost se odraža tako v sklopu merilnikov pred voznikom kot na zaslonu na sredinskem delu armaturne plošče. Klasične merilnike nadomešča velik serijski 10,25-palčni zaslon pred voznikom (Innovision Cockpit). Na položajih nekdanjih stikal so po novem številne površine na dotik, upravljanje in dostop do infozabavnih vsebin sistema pa je v precejšnji meri vezano tudi na meni, dostopen preko sredinsko nameščenega zaslona (serijsko 8,25″ in opcijsko 10″). Digitalno se tako upravlja prav vse: nastavljanje temperature, brskanje po izbirnikih, uravnavanje glasnosti radia, vklop asistenčnih sistemov in vse ostalo.

Multimedijski in navigacijski sistem je izjemno tehnološko dovršen in najbolj napreden v razredu. Zaslona sta hitra, prilagodljiva (prikaz klasičnih merilnikov in navigacije), v splošnem so stvari razporejene smiselno, na postavitev drsnih ploščic pa se hitro navadiš. Za dodatek je možno golf upravljati z glasovnimi ukazi s prepoznavo naravnega govora. Z novim opcijskim glasovnim upravljanjem le poveste, kaj bi radi, in golf se takoj odzove. Poleg tega lahko infotainment sistem enostavno povežete (We Connect, z možnostmi nadgradnje obstoječih funkcionalnosti preko Volkswagnovega portala We) s svojimi prenosnimi napravami, kot je pametni telefon ali tablični računalnik. Palec gor za infotainment nove generacije, da se lahko brez kabla poveže na Applov Car Play.

V notranjosti izstopajo še nastavitve po meri, ki se, ko jih enkrat nastavite, aktivirajo, takoj ko vstopite v vozilo. Pohvaliti velja tudi ambientno osvetlitev, ki opcijsko omogoča več različnih barvnih odtenkov, ustvari svetlobno vzdušje po meri uporabnika, z izrazitejšo osebno noto. Notranjost tako lahko nežno zasije v desetih različnih barvah, opcijsko pa kar v 30 različnih barvnih različicah. Če želite hladnejše ali toplejše barvno vzdušje pri vožnji po osvetljeni prestolnici ali ponoči pri vožnji po temni regionalni cesti - pri prav vsaki vožnji lahko sebi in svojim sopotnikom pričarate drugačno, primerno vzdušje.

Najnovejša tehnologija v razredu

Golf osme generacije predstavlja najnovejšo tehnologijo v razredu s popolnim, sodobnim in zelo učinkovitim naborom asistenčnih sistemov (potrebno je le ugotoviti, kaj vam ustreza in kaj ne) pod taktirko že prej omenjenih digitalnih in komunikacijskih zmogljivosti.

Serijsko mu pripadajo sistemi Front Assist za nadzor prometa, komunikacija vozila z drugimi vozili in okolico Car2X. Torej gre za prvi avto, ki zna komunicirati z infrastrukturo (obcestno opremo) in drugimi avti na razdalji do 800 metrov prek novega skupnega protokola Car2x (lahko prepozna, kaj bi se lahko zgodilo). Vozila, ki v cestnem prometu komunicirajo med seboj, lahko izboljšajo varnost na cestah, poskrbijo za manj zastojev in opozarjajo na lokalne nevarnosti. Serijski sistem za opozarjanje na lokalne nevarnosti vozniku pomaga z uporabnimi informacijami, tako da ga na primer opozarja na gradbišča ali intervencijska vozila. Komunikacija poteka s tehnologijo Car2X prek omrežja WLAN (pWLAN). Opcijsko avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC) s tehnologijo Car2X vozniku nudi obilico uporabnih informacij in lahko v sili aktivno poseže v vožnjo - na primer na koncu zastoja. Vse omogoča stalna izmenjava podatkov prek omrežja WLAN (pWLAN).

Na področju varnostno-asistenčnih sistemov velja omeniti še zaznavanje utrujenosti voznika in tempomat s samodejnim uravnavanjem razdalje ACC, na seznamu doplačil oziroma pri višjih paketih opreme pa so našteti še kamera za vzvratno vožnjo, sistemi ParkPilot/Park Assist, Emergency Assist, Travel Assist. Predvsem na avtocestah in dobro urejenih regionalnih cestah lahko sistem Travel Assist za vas uravnava smer in hitrost vožnje ter upošteva razdaljo do spredaj vozečega vozila.

Vozniška izkušnja, ki jo bo težko premagati

Kaj pa vozne odlike? Kljub digitalno tehnološki revoluciji je golf ostal zvest voznim lastnostim. Z izostrenim podvozjem, uravnoteženim vzmetenjem in ob boljši zvočni izoliranosti potniškega prostora (delovanje motorja naravnost fantastično in praktično neslišno), ponuja vozniško izkušnjo, ki jo bodo konkurenti le stežka "premagali". Na cesti torej novi golf pusti zelo dober vtis, vozne lastnosti so zelo dobre, pri novi generaciji pa je vsestranska uporabnost še toliko bolj izrazita. Inženirji so z dobro uglašenim vzmetenjem in zlato sredino med udobjem ter vodljivostjo zadeli v polno.

Opcijsko dinamično uravnavanje podvozja (DCC) vam sicer omogoča, da z upravljanjem drsnikov prek gest ali glasovnega upravljanja opravite natančne nastavitve. Tako lahko individualno nadgradite načine COMFORT, ECO in SPORT, nastavljanje pa je sedaj možno tudi v območjih zunaj dosedanjih meja. Nad profilom Sport je območje z najmočnejšim možnim blaženjem za čim manjše gibanje karoserije in čim bolj neposredno odzivnost vozila. Onkraj profila Comfort je mogoče karoserijo maksimalno ločiti od ceste in s tem povečati vozno udobje.

Široka paleta motorjev

Avtomobil je na voljo v petih hibridnih različicah (od tega dva priključna) in uvaja 48-voltni blagi hibridni pogon. Vse odlikujeta visoka zmogljivost in izjemno nizka poraba goriva. Pogonski agregati s svojo kombinacijo majhne gibne prostornine, turbopolnilnika in direktnega vbrizgavanja goriva omogočajo enakomeren razvoj moči. V nekaterih modelih k temu pripomore še aktivno upravljanje valjev, pri katerem se valji avtomatsko izključijo, takoj ko je potrebne manj moči. Tek motorja pri tem ostaja enakomeren. Pomembna novost je motor eTSI z blago hibridno tehnologijo. Pri speljevanju in pri vožnji z nizko hitrostjo motorju nudi podporo zagonski alternator. Zaviranje in ustavljanje brez uporabe zavor sta izkoriščena za polnjenje litij-ionske baterije. Tako je poskrbljeno za bistveno zmanjšanje porabe goriva in emisij. Elektrika je odslej rezervirana za VW paleto ID avtomobilov.