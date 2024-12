Bo to novi Slovenski avto leta?

Dacia je znova dokazala, zakaj je Duster sinonim za robustnost, funkcionalnost in dostopnost. Novi Dacia Duster ostaja zvest svojim temeljnim vrednotam, hkrati pa prinaša svež in sodoben videz, vrhunsko tehnologijo ter še več možnosti pogona. Ne glede na to, ali iščete zanesljiv terenec za raziskovanje brezpotij ali okolju prijazno hibridno vozilo za mestne vožnje, novi Duster zadovolji prav vse potrebe.

Novi Dacia Duster, ki je prepoznan kot sinonim za vsestranskost, zmogljivost in dostopno ceno, se letos poteguje za prestižni naslov slovenski avto leta 2025. Ta izbor, ki ga organizirajo vodilni mediji na področju avtomobilizma, vključuje najbolj izstopajoče modele, ki so na slovenski trg prišli v zadnjem letu. Med pet finalisti, ki jih je izbrala strokovna komisija, se je Duster zasluženo uvrstil zaradi svojih številnih naprednih tehnologij, sodobnega oblikovanja in odličnega razmerja med ceno in kakovostjo. Glasujte za Dacia Duster in osvojite privlačne nagrade.

Najboljše terenske zmogljivosti na trgu: 4 × 2 in 4 × 4

Novi Duster je pravi izbor za avanturiste in ljubitelje narave, saj je zasnovan tako, da se odlično prilagaja različnim potrebam in terenom. Na voljo je v dveh različicah − 4 × 2, ki je idealna za vsakodnevno vožnjo, in 4 × 4 Terrain Control, ki navdušuje s svojimi naprednimi funkcijami za brezskrbno vožnjo na vseh podlagah.

V različici 4 × 4 je na voljo pet načinov delovanja, ki omogočajo popolno prilagoditev glede na razmere na cesti ali terenu. Način AUTO inteligentno razporeja oprijem med sprednjo in zadnjo premo, način SNOW zagotavlja optimalno vožnjo po spolzkih površinah, kot je zasnežena cesta, način MUD/SAND pa omogoča lahkotno premagovanje zahtevnejših terenov, kot sta blato ali pesek. Za tiste, ki se podajajo na brezpotja, je nepogrešljiv način OFF-ROAD, saj ponuja največjo zmogljivost na zahtevnih poteh. Način ECO pa poskrbi za optimizirano porabo goriva z uravnavanjem delovanja klimatske naprave in zmogljivosti vozila, kar je še posebej zaželeno pri daljših potovanjih ali vožnji v urbanih središčih.

Foto: Dacia

Foto: Dacia

NOVI DUSTER JE LAHKO VAŠ ŽE ZA 17.990 EVROV z bonusom ob financiranju v višini tisoč evrov

z bonom za zimske pnevmatike

s šest leti jamstva



V primerjavi s konkurenco ima največjo oddaljenost od tal

Z višino podvozja do 217 milimetrov Duster presega konkurenco in ponuja največjo oddaljenost od tal v svojem segmentu, kar omogoča samozavestno premagovanje ovir. Sistem za nadzor hitrosti pri vožnji navzdol poskrbi za varno in enostavno premagovanje strmih klancev, saj lahko voznik ohranja popoln nadzor, brez da bi moral stalno pritiskati na zavorno ali plinsko stopalko.

Na osrednjem zaslonu vozila se prikazujejo ključni podatki o nagibu vozila in oprijemu, kar dodatno izboljša varnost in preglednost med vožnjo po zahtevnih terenih. Duster tako združuje napredno tehnologijo in brezkompromisno zmogljivost, kar ga postavlja med najbolj vsestranske terence na trgu.

Foto: Dacia

Za mestne poti in naravne avanture

Hibridni pogon združuje 1,6-litrski bencinski motor in dva elektromotorja, kar omogoča mestno vožnjo na izključno električni pogon kar do 80 odstotkov časa. Ta tehnološka rešitev zagotavlja tišjo in okolju prijaznejšo vožnjo, medtem ko sistem brez sklopke in inovativni samodejni menjalnik omogočata izjemno odzivnost in udobje. Poraba goriva je s tem sistemom znatno zmanjšana – za do 20 odstotkov v kombiniranem ciklu in celo do 40 odstotkov v mestnih razmerah. Vozilo vedno spelje z električnim pogonom, kar še dodatno izboljša učinkovitost in prijetnost vožnje.

Foto: Dacia

Poleg omenjenega je na voljo tudi motor TCe 130 Mild Hybrid. Sestavljajo ga 1,2-litrski bencinski trivaljnik s turbopolnilnikom, ki deluje v Millerjevem ciklu (manjše izgube pri črpanju in boljši izkoristek), in sistemom mild hybrid z elektromotorjem 48 V. Ta elektromotor pomaga motorju z notranjim zgorevanjem ob speljevanju in pospeševanju, s tem pa povprečno porabo goriva in izpustov ogljikovega dioksida zmanjšuje za približno deset odstotkov.

Oba pogona združujeta varčnost, učinkovitost in udobje, zaradi česar je Duster idealna izbira za vsakdanjo vožnjo in raziskovanje neznanega.

Bolj povezan kot kadarkoli prej

Z 10,1-palčnim (diagonala 26 centimetrov) multimedijskim zaslonom na dotik ponuja vrhunsko izkušnjo, s sistemoma Media Display in Media Nav Live pa zagotavlja brezžično povezljivost z Apple CarPlay™ in Android Auto™, sprotne prometne informacije ter posodobitev navigacije. Media Nav Live obsega tudi zvočno napravo Arkamys 3D Sound System s šestimi zvočniki.

Foto: Dacia

Pripomočki za vsakodnevno udobje

Inovativni sistem, ki so ga poimenovali YouClip, omogoča enostavno pritrjevanje praktičnih dodatkov, kot so odlagalni žepi, držala za pametne naprave, skodelice ali celo svetilke. S tem sistemom je vsak prostor v Dusterju prilagojen potrebam voznikov in potnikov, hkrati pa ohranja preprostost, po kateri je znana Dacia.