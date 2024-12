Izbor Slovenski avto leta 2025 – glasovanje med petimi finalisti, kdo je vaš favorit?

Med vsemi letošnjimi novimi avtomobili, ki so izpolnjevali pogoje (vsaj 25 registracij do novembra), so redakcije medijev, ki sodelujejo v izboru Slovenski avto leta, izbrale pet finalistov. Med temi zdaj svojega favorita izbirate bralci sodelujočih medijev. Zbrani glasovi bodo osnova za razporeditev prvih glasov za finale, ki sledi januarja. V finale so se uvrstili (po abecednem vrstnem redu): citroën C3, dacia duster, peugeot 3008, renault symbioz in škoda superb.

Lepe nagrade za vse, ki boste oddali svoj glas

Vsi, ki boste s svojim glasom za Slovenski avto leta 2025 sodelovali v glasovanju za enega od petih finalistov, boste prišli v boben za žrebanje treh lepih nagrad.

Žrebanje bomo izvedli v okviru finalne prireditve izbora Slovenski avto leta 2025 sredi januarja. Pravila nagradne igre so objavljena na uradni spletni strani izbora www.slovenskiavtoleta.si.

Nagrade v letošnjem izboru so:

prva nagrada: vrednostna kartica z dobroimetjem 1.500 evrov za nakup goriva pri Petrolu,

druga nagrada: komplet vrhunskih celoletnih pnevmatik Goodyear Vector 4Seasons Gen-3,

tretja nagrada: družinski vikend paket na Kopah.

Spletno glasovanje poteka do 6. januarja

Redakcije sodelujočih medijev so med letošnjimi kandidati glasovale vsaka za svojo peterico avtomobilov, skupni seštevek pa je dal končni seznam petih novih avtomobilov za finale. Že danes se začne glasovanje za bralce sodelujočih medijev, ki lahko oddajo glas za svojega favorita in mu pomagajo do visoke uvrstitve v januarskem finalu. Spletno glasovanje poteka do 6. januarja (23.59).