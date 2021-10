Prenovljeni focus: tako velikega ekrana nima noben #foto

Ford je s prenovo moral ujeti tekmece, ki so v zadnjih letih postali tehnološko izpopolnjeni. Zmagovalec Prima testa in slovenskega avta leta tako dobiva nov zagon.

Focus tudi v časih SUV-manije ostaja pomemben član družine, še posebej v Evropi in Sloveniji je skozi leta pridobil veljavo. Ta sloves morajo pri Fordu ohraniti, zato so pri prenovi dali velik poudarek povečanju varnosti, izboljšanju varčnosti motorjev in z največjim 13,2-palčnim zaslonom na dotik v njegovem razredu. V Slovenijo bo po trenutnih napovedih prenovljeni focus zapeljal sredi prihodnjega leta.

Ker gre za prenovo, seveda drastičnih vizualnih sprememb nismo pričakovali. Pri Fordu so focusu vseeno namenili nov sprednji del, ki sledi oblikovnim smernicam novega oblikovalskega podpisa znamke. Nekoliko so dvignili pokrov motorja, znak Ford preselili na sredino maske hladilnika in vgradili nekoliko spremenjenje luči LED. Na zadku so spremenili svetlobni podpis žarometov, dodali spremenjena platišča in nekaj individualnih dodatkov, ki se jasno razlikujejo med različnimi paketi opreme.

Dva nova motorja za manjšo porabo goriva

Ford je ob prenovi izkoristil možnost in bo v novem focusu ponujal tudi litrski prisilno polnjeni bencinski motor s tehnologijo Focus ST ostaja mehansko nespremenjen, a je dobil nova platišča in to divjo zeleno barvo. Foto: Ford blagega hibrida ecoboost. Šibkejši ima 92 kilovatov, močnejša možnost pa 114 kilovatov. Poleg dveh blago hibridnih motorjev je največja novost prihod sedemstopenjskega dvosklopkovnega menjalnika, ki je na voljo ravno pri teh dveh motorjih.

Na voljo bo tudi litrski motor ecoboost, a brez elementov elektrifikacije. Tudi tukaj sta na voljo dva različno močna motorja s 74 in 92 kilovati, a sta sparjena izključno s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Dizelski motor tudi še ni za odpis, saj bo na voljo že znani 1,5-litrski ecoblue s 70 ali 88 kilovati. Poleg ročnega menjalnika bo na voljo še osemstopenjski samodejni menjalnik.

Če ste se spraševali, kje je focus ST, Ford ni pozabil nanj, a v primerjavi s predhodnikom ni mehanskim sprememb. Še vedno ga poganja 2,3-litrski prisilno polnjeni motor z 206 kilovati. Na seznamu novosti so nova platišča in divja zelena barva. Na presenečenje mnogih se poslavljajo odlični sedeži Recaro, ki jih zamenjujejo športni sedeži, razviti znotraj hiše.

Fizičnih stikal ni več, nadomešča jih ogromen zaslon na dotik

Novodobnim kupcem je skoraj pomembneje, kaj se dogaja v notranjosti kabine kot pod pokrovom motorja, zato je Ford poskrbel tudi za tehnološko nadgradnjo na vseh ravneh. Na sredini armaturne plošče je vgrajen 13,2 palca velik zaslon na dotik, ki je največji v svojem razredu. Deluje z novim operacijskim sistemom sync4, zato naj bi bil bolj intuitiven pri uporabi, čeprav se bo zdaj klimatsko napravo in druge funkcije upravljajo izključno prek zaslona na dotik.

Pri karavanu so oblikovne spremembe enake kot pri kombilimuzini, a so Američani poslušali kupce in v notranjosti namestili nove preproge, ki jih je lažje očistiti. V prtljažniku so dodali dve manjši dvojni dni, kjer se lahko z dvigom pokrova ustvarita dva ločena prostora v prtljažnem prostoru. Obenem je prvi obdan s posebno plastiko in zato namenjen shranjevanju umazanih ali mokrih predmetov, saj se ga zlahka očisti.

Foto: Ford

Foto: Ford