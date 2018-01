To so vsi prejemniki nagrade slovenski avto leta

Volkswagen polo je postal slovenski avto leta 2018, mi pa smo pogledali v preteklost in na enem kupu zbrali vse zmagovalce od leta 1993.

Izbor slovenski avto leta poteka že vse od leta 1993

Slovenski avto leta je nagrada, ki jo v Sloveniji podelijo vsako leto od leta 1993. Zmagovalec postane avtomobil, ki mu bralci, poslušalci in uredništva izbranih medijev dodelijo največ točk. V prvem letu svojega delovanja so bralci in poslušalci ter uredništva treh medijev za slovenski avto leta 1993 izbrali BMW serija 3 coupe.

V finalni izbor se uvrsti pet avtomobilov, ki so prejeli največ glasov poslušalcev oziroma bralcev izbranih medijev. V finalu avtomobili poleg točk glede na glasovanje bralcev oziroma poslušalcev prejmejo tudi točke sodelujočih uredništev, ki glasujejo v skladu z merili: oblika avtomobila, vozne zmogljivosti in lastnosti, funkcionalnost, gospodarnost, varnost, cenovna umestitev in primernost za slovenski avtomobilski trg.

Prvi se je z naslovom slovenski avto leta okitil BMW serije 3.

Mercedes-benz razreda C je osvojil naslov leta 1994.

Zelo priljubljena renault laguna je postala slovenski avto leta 1995.

Volkswagen polo se je na prestol prvič zavihtel leta 1996.

Renault megane, ki je bil na voljo kot kombilimuzina, kupe, kabriolet in karavan, je zmagal leta 1997.

Audi je z modelom A6 leta 1999 prvič osvojil ta naslov.

Volkswagen golfu v četrti generaciji je uspelo prepričati žirijo in prvič osvojiti lovoriko slovenski avto leta 1998.

Ford je zadel v polno s prvo generacijo focusa. Najboljši je postal leta 2000.

Fiat punto je leta 2001 z drugo generacijo prvič postal najboljši v Sloveniji.

Leta 2002 je žirijo prepričal peugeot 307.

Mazda6 je dobro začela svojo pot in leta 2003 osvojila naslov slovenski avto leta. Mazda je z modelom 3 drugič zapored osvojila naslov najboljšega v Sloveniji.

2005 je slovenski avto leta drugič postal volkswagen golf.

Volkswagnov uspeh je leta 2006 dopolnil passat.

Oplova uspešnica, corsa, je naslov osvojila leta 2007.

Audi je z modelom A4 drugič osvojil naslov.

Golf je še tretjič postal slovenski avto leta.

Volkswagen je drugič zapored osvojil naziv slovenski avto leta, tokrat z modelom polo.

Passat je naslov slovenski avto leta osvojil drugič, volkswagen pa tretjič zapored.

Focusu je drugič uspelo prepričati žirijo.

Golf se je spet zavihtel na vrh. Slovenski avto leta je postal tretjič.

Škoda je prvič postala slovenski avto leta z modelom octavia.

Po prvem naslovu je hitro sledil drugi. Fabia je leta 2015 postala slovenski avto leta.

Po corsi je leta 2016 ta laskavi naslov dobila nova astra.

Peugeot je z velikimi spremembami pogumno stopil na novo pot in leta 2017 osvojil naslov slovenski avto leta.

Aktualni slovenski avto leta je spet postal polo. Foto: Uroš Modlic