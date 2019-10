Avtomobilska dilema: štiri metre za 27 tisočakov? #foto

Volkswagen je potreboval kar nekaj časa, da so modelno dopolnili svojo paleto športnih terencev. Tiguan, največji izmed trojice, je na ceste zapeljal že davnega leta 2007, čeprav trg majhnih mestnih terencev v zadnjih letih naravnost blesti, pa je t-cross kot prodajno zelo pomemben adut znamke na ceste zapeljal šele letos. Ker se vsak tretji kupec namesto za klasičen avto odloči raje za SUV, so Nemci ulovili zadnji vlak. Največje vprašanje pri kupcih ostaja, ali si t-cross zasluži priložnost pred polom in kako se odreže v primerjavi s številčno konkurenco.

T-cross je najmanjši in peti član Volkswagnove terenske družine. Kljub manjšim dimenzijam pa je eden prodajno pomembnejših adutov znamke, ki s svojo povečano uporabnostjo v potniški kabini vabi predvsem družine.



Škodin recept so sedaj povzeli tudi Nemci in v notranjost namestili 14 centimetrov pomično zadnjo klop, možnost polnega podrtja sovoznikovega sedeža in maksimalen izkoristili zunanje dimenzije. Hvalimo preglednost in udobje v vožnji, še posebej mu mestno uporabnost poveča 7-stopenjski samodejni menjalnik DSG.



T-cross si je osnovo izposodil pri polu. Prav tako si z njim deli motorno paleto in nekaj delov v potniški kabini. 4,11 metra dolg SUV pa se po drugi strani od pola razlikuje po bistveno bolj kot bi si mislili.

Motor: 1.0 TSI 85 kW



Poraba na testu: 6,4 l/100 km



Cena vozila: 27.099 evrov

Pred dnevi smo objavili članek, v katerem smo povzeli raziskavo nemškega avtomobilskega kluba ADAC. V njej so primerjali več parov avtomobilov in pri tem pokazali jasne razlike med obema avtomobilskima pristopoma. Njihove ugotovitve so precej podobne našim – terenci so načeloma slabše družinsko uporabni, imajo slabšo aerodinamiko in porabijo več goriva. Položaj sedenja je višji, vendar so po drugi strani takšni avti tudi dražji kot dimenzijsko podobni modeli klasičnih oblik.

Dimenzijsko se približuje večjemu razredu

Pri Volkswagnu so se zato odločili nekoliko prirediti recept in t-crossu namenili ključne prednosti iz obeh svetov. Kar zadeva Foto: Gašper Pirman vsakodnevno uporabo in prostornost, t-cross zato prijetno preseneti in s pomično zadnjo klopjo dobro skrije majhne dimenzije. Iskanje dimenzijskih mej znotraj segmenta je bila do zdaj naloga Škode, a so tudi Nemci spoznali, da prodaja mestnih majhnih avtomobilov upada. Naj si bo to kombilimuzina ali SUV, le dovolj prostorni in veliki avtomobili bodo privlačili nove kupce. T-cross je zato s 4,11 metra dimenzijsko velik za svoj segment in se po zunanjih mera že nevarno približa bratu t-rocu, ki sloni na arhitekturi MQB, namenjeni večjim avtomobilom.

T-cross kot najmanjši član družine sloni na svojim zunanjim meram primerni prilagodljivi osnovi MQB A0. Seveda ni edini model pri skupini, na kateri so inženirji zasnovali preostanek avtomobila. Enako drobovje imajo tudi polo, seat arona in škoda kamiq kot resnično neposredni tekmeci ter še nekaj drugih modelov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Prostornejši in uporabnejši kot polo

Foto: Gašper Pirman Če smo pri aroni zapisali, da se v primerjavi z ibizo ne zdi tako bistveno drugačna oziroma ne upraviči svojega SUV-statusa, je pri t-crossu zgodba drugačna. V primerjavi s polom je poleg višjega sedenja za volanom skoraj enako. Digitalni merilniki (doplačilo 368 evrov) so pomemben dodatek, večopravilna enota hitra in še vedno dvigujemo palec ob izbiri fizičnih stikal za klimatsko napravo. Če v sprednji vrsti ni bilo presenečenj, pa smo bili prijetno presenečeni zadaj. Formulo 4x185 smo preizkusili in t-cross jo je opravil z odliko. Za voznikovim sedežem je ostalo še dobrih deset centimetrov prostora ob klopi, pomaknjeni popolnoma nazaj. Prtljažni prostor je v tem primeru seveda v najmanjši obliki in ima 385 litrov. Če klop potisnemo povsem naprej, se prtljažni prostor razširi na 455 litrov, a v tem primeru na zadnji klopi ni mogoče sedeti. Prostora za noge skoraj ni – mogoče kakšen centimeter, če smo voznikov sedež pomaknili naprej.

Kaj nas je zmotilo?



Čeprav so pri Volkswagnu ohranili fizična stikala za klimatsko napravo pa so pozabili na volanski obroč namestiti stikalo za dvig in prekinitev telefonskega klica. Tako moramo, če želimo prekiniti klic, pritisniti tipko ''phone'' in potem še pritisniti na ustrezno tipko na zaslonu.



Prav tako bi lahko avtomobilski proizvajalci počasi omejili uporabo klavirske plastike. Osrednji zaslon in okolica menjalne ročice sta pravi magnet za prah in prstne odtise.



V notranjosti bi si želeli nekoliko manj trše plastike, ki na trenutke deluje premalo kvalitetno za takšno ceno avtomobila.

Volkswagen polo Volkswagen t-cross Dimenzije v mm 4.169 x 1.990 x 1.946 4.108 × 1.760 × 1.584 Velikost prtljažnika v litrih 351–1.125 385-455-1.281 Višina sedenja spredaj v cm 42 (višina glave 115 cm) 51 (višina glave 128) Masa v kg 1.150 1.250 Vstopna cena v EUR z motorjem 1.0 TSI 70 kW 15.207 16.207 Povprečna poraba goriva po WLTP/na testu 4,6/5,9 4,9/6,4 Pospešek 0-100 km/h 9,5 10,2

Odlična za povečanje prtljažnika

Zaradi tega je pomična zadnja klop uporabna izrecno le v primerih, ko potrebujemo večji prtljažni prostor, hkrati pa ob povsem pomaknjeni klopi naprej nastane 14 centimetrov velik rob v prtljažnem prostoru, ki ga ne pokrijejo nobene dodatne talne podloge. O tem, da se od bratskega pola resnično želi razlikovati po svoji splošni uporabnosti ter ne nagovarja kupcev le zaradi višjega sedenja, govori še doplačljiv sovoznikov sedež, ki se lahko podre. S tem je mogoče v notranjost spraviti paket dolžine 2,38 metra, kar bo osrečilo predvsem redne obiskovalce Ikee. Morda še majhna malenkost, ki bi lahko v prihodnosti prišla še kako prav. Pri zadnji klopi sta nameščena dva priključka USB, zato se lahko hkrati polnita dve pametni napravi.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Na cesti prepričljiv, za polom ne zaostaja veliko

Trivaljni litrski motor s 85 kilovati (115 KM) smo dodobra preizkusili v preteklosti. Tudi tokrat ni razočaral, saj tako z močjo kot odzivnostjo Foto: Gašper Pirman ustreza značaju t-crossa. Po koncu testa in po tisoč prevoženih kilometrih se je povprečje ustavilo pri 6,4 litra. Priznamo, da bi lahko na koncu številko znižali, a je bil dežel avtocestnih kilometrov v tem primeru prevelik. V umirjeni podeželski vožnji je po podatkih potovalnega računalnika v povprečju porabil od 4,8 do 5,5 litra goriva. Na avtocesti je seveda poraba poskočila na sedem litrov. Tako kot smo že ugotovili v prejšnjih testih, tale litrski motorček preprosto ni namenjen težki nogi. Takrat bo porabil veliko goriva, voznika pa kljub temu ne bo nagradil z močjo in zvočno kuliso.

Da je t-cross dobro vozniško uravnotežen, smo spoznali že na prvi vožnji, tokrat pa se je to tudi potrdilo. Ker ima krajše medosje, seveda ne zmore v tako dobro uravnotežiti cestne neravnine, še posebej pri višjih hitrostih, a je dovolj udoben za povsem nenaporno vožnjo po vsakdanjih opravkih. Inženirji so izbrali tisto vmesno pot, t-cross tako ni najbolj udoben v razredu in hkrati tudi ni najbolj športen.

Štiri metre avta za 27 tisočakov

T-crossu po koncu testa pravzaprav nismo mogli očitati veliko stvari. Gre za - za svoje dimenzije - prostoren avto s pametnimi rešitvami in odlično ergonomijo. Tudi litrski motorček je ravno pravšnji za takšen avto, skupaj s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom pa njegova uporabnost ni omejena le na mesta. Zatakne se pri končni ceni, ki je pri 27 tisoč evrih višja, kot smo sprva sami pričakovali. Kako smo prišli do te številke? 22 tisoč je cena t-crossa s tem motorjem, menjalnikom in paketom opreme style. Dodatnega tisočaka in pol je vreden šminka po imenu r-line plus, dodatnih 800 brezstični ključ in alarmna naprava, med dražjimi so bila še posebna platišča (500 evrov), digitalni merilniki so še 350 evrov in preostanek zneska še preostale malenkosti (zimski paket, asistenca light assist, ledvena opora za sedeža, električni poklopni ogledali, zatemnjena stekla ...).

Foto: Gašper Pirman