Volkswagen transporter je kot naslednik nekdanjega bullija prava avtomobilska ikona, ki pa z novo generacijo prvič prihaja s Fordove in ne več Volkswagnove platforme. Kaj je zato drugače in kaj lahko letos od transporterja v potniški in tovorni izvedbi pričakuje okrog 500 njegovih kupcev?

Foto: Gregor Pavšič Sodelovanje Volkswagna in Forda je že dolgo in tudi uspešno. Medsebojno sta si pomagala pri razvoju poltovornjakov ford ranger in volkswagen amarok. Tega v novi generaciji ne bi bilo več, če si ne bi sposodil Volkswagnovih genov. Na drugi strani je Ford uporabil nemško platformo za svoje električne avtomobile (explorer, capri). Novi transporter je nadaljevanje delitve razvojnega dela in stroškov, prvič pa na področju, kjer sta oba proizvajalca zelo močna. Za Ford je predvsem v Evropi program lahkih gospodarskih vozil skoraj ključen, pri Volkswagnu je podobno – in to kljub temu, da so novega multivana prvič izdelali na "avtomobilski" platformi MQB.

Volkswagen je serijo kombijev z oznako T začel izdelovati leta 1950. Prve tri so poimenovali na osnovi črke T (T1, T2 in T3), od četrte generacije pa je kombi postal transpoter (in multivan). Takrat je dobil tudi vodno hlajen motor in pogon na sprednji par koles.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prav gotovo je dobro, da si transporter s sorodnima Fordovima modeloma (tourneo, transit) vsaj navzven ni preveč podoben. Dobil je svoj prepoznaven sprednji del, enako je tudi zadaj. Oblikovalsko se novi transporter kljub vsem spremembam bistveno ne razlikuje od predhodnika.

Od njih ga ločijo predvsem drugačne poteze pri žarometih in maski motorja. Podobno je z volanom, ki je tipično volkswagnovski, nekaj elementov pa vendarle razkriva tudi sodelovanje s Fordom. Po prvem vtisu je lepo in učinkovito zasnovan osrednji zaslon, volanski mehanizem je prijeten in mehak, prestavna ročica menjalnika ob volanu pa zelo priročna. Fordova zasnova kombijev je bila vedno vozniško zelo prepričljiva, zato je tudi transporter lahko na ta račun pridobil predvsem marsikaj pozitivnega.

Foto: Gregor Pavšič

Transporter je zdaj v osnovni izvedbi daljši od petih metrov (5,05 metra) in je v primerjavi s predhodnikom (oznaka T6.1) daljši za skoraj 15 centimetrov. Podaljšana izvedba je dolga 5,45 metra. V primerjavi s predhodnikom je širši za skoraj 13 centimetrov. Nakladalni del znaša pri tovorni izvedbi od 2,6 metra do treh metrov, nosilnost pa do 1,3 tone. Prostornina tovornega dela znaša od 5,8 do devet kubikov – to velja za podaljšano in povišano izvedbo. Omenimo še dodatnih slabih 15 centimetrov (14,8 centimetrov) razdalje med notranjima ohišjema koles.

Potniški del je prostoren, dokaj udoben, sedeži so enostavno poklopni in s tem omogočajo enostaven dostop potnikov tudi do tretje vrste sedežev.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

S Fordovo pomočjo bo izbira motorjev pestrejša, a največ zanimanja bo za dizelski motor

Pri motorjih bo izbira široka, saj bo transporter s Fordovo zasnovo kmalu dobil tudi možnost priključnega hibrida in tudi povsem električne različice. Največ poudarka bo po pričakovanjih trgovcev na dizelskem motorju, ki je na voljo z 81, 110 in 125 kilovati moči. Na voljo je tudi samodejni menjalnik in (Fordov) štirikolesni pogon.

Omenjena najvišja nosilnost 1,3 tone velja za izbiro enega od klasičnih pogonov. Pri priključnem hibridu pade nosilnost na 1,1 tone, pri električnem pa komaj preseže eno tono (1.038 kilogramov). Dizelsko gnani transporter zmore vleči 2,8 tone tovora.

Ne izdelujejo ga več Nemci, temveč Turki

Transporterjev ne izdelujejo več v nemškem Hannovru, temveč v Fordovi tovarni blizu turškega Istanbula. Od tam bo po predvidevanjih trgovcev letos v Slovenijo prišlo okrog 500 kombijev, od tega bo polovica v klasičnih izvedbah caravelle/kombi. Ostalo polovico bosta predstavljali izvedbi furgon in Krpan (predelna stena za prevoz tako oseb kot tovora).

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič